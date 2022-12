Prognoza pogody na poniedziałek 19.12.2022. Koniec mrozów, nadchodzi ocieplenie. Od kiedy? Prognoza pogody dla Pomorza.

W poniedziałek 19.12. nieco się jednak ociepli.

W dzień postępujący od zachodu wzrost zachmurzenia do dużego oraz marznący deszcz powodujący gołoledź; bez opadów i pogodnie tylko na wschodzie kraju. Temperatura od -6°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany oraz porywisty, z kierunków południowych. W górach porywy do 80 km/h. #IMGW - podało IMGW.