Prognoza pogody. Na Pomorzu utrzymuje się silny wiatr, miejscami występują opady śniegu. Sprawdź, co przewidują synoptycy

Prognoza pogody na środę 01.02.2023 r.

Ostrzeżenie drugiego stopnia, które informowało o tym, że w województwie pomorskim mogą wystąpić silne podmuchy wiatru, wydano we wtorek 31.01.2023 r. Zostało one wydane dla części wschodniej strefy brzegowej, czyli dla obszaru od Latarni Rozewie do wschodniej granicy państwa.

Według synoptyków na wybrzeżu wiatr osiąga prędkość ok. 40 km/h, w porywach do 65 km/h. Natomiast nad samym morzem wiatr wieje z prędkością od 50 km/h do 60 km/h, a w porywach nawet do 90 km/h.

W najbliższych godzinach silny i porywisty wiatr utrzyma się, w dzień będzie stopniowo słabnąć - zaznaczają synoptycy IMGW.

O tym, że w środę w województwie pomorskim mogą występować silne porywy wiatru informował też Pomorski Alarm Pogodowy. W poście, który opublikowano na Facebooku przekazano, że nie jest to jedyna niedogodność, z jaką muszą się zmierzyć mieszkańcy Pomorza. W niektórych miejscach, przede wszystkim na Kaszubach, mogą występować opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.