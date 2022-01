Prognoza pogody dla województwa pomorskiego. Kiedy ustanie silny wiatr?

Prognoza pogody na najbliższe godziny nie jest obiecująca. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę, 30 stycznia nad morzem nadal możliwe są porywy wiatru nawet do 120 km/h.

Od 29 stycznia od godz. 17:00 do 30 stycznia do godz. 8:30 straż pożarna odnotowała na Pomorzu 1145 interwencji zakwalifikowanych jako atmosferyczne. Interwencji z każdą godziną przybywa. Strażacy przez całą noc pracowali m.in. przy zabezpieczeniu łamiących się drzew. Co więcej, dużo mieszkańców Pomorza nadal pozostaje bez prądu. Powodem tego wszystkiego jest silny wiatr, który - póki co - nie ustaje.

Prognoza pogody dla województwa pomorskiego 30.01.2022 r.

30 stycznia w województwie pomorskim występuje duże zachmurzenie. Można spodziewać się przelotnych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Wiatr, który towarzyszy nam od kilku dni jest coraz silniejszy. Na najbliższe godziny prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. Nad morzem możliwe porywy nawet do 120 km/h. Do godz. 18:00 przewidziane są miejscowe burze.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wraz ze zmianą kierunku wiatru z zachodniego na północny prognozowane są gwałtowne wahania przy przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowych na stacjach wodowskazowych położonych na Wybrzeżu, w Zatoce Gdańskiej, Zalewie Wiślanym i Szczecińskim oraz na Żuławach.

W poniedziałkową noc (31 stycznia br.) na terenie Trójmiasta przewiduje się porywy wiatru do 59 km/h. Po północy temperatura będzie spadać. Od godz. 7:00 temperatura będzie ujemna (temp. odczuwalna średnio około -4,5 °C). W ciągu dnia kierowcy powinni zachować wzmożoną ostrożność, ponieważ do 1 lutego br. droga może być oblodzona. Prognoza zagrożeń pokazuje, że do godz. 7:30 utrzyma się drugi stopień silnego wiatru. Takie oznaczenie dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne. Przy drugim stopniu zagrożenia często dochodzi do uszkodzenia budynków oraz dachów, łamania i wyrywania drzew z korzeniami. Co więcej, mogą pojawić się również utrudnienia w komunikacji.

