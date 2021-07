Prognoza pogody dla Pomorza. W sobotę w regionie znów może być niespokojnie! Możliwe burze z ulewnym deszczem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w sobotę, 17 lipca, na Pomorzu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami możliwy przelotny deszcz i burze, lokalnie burze mogą być intensywne, z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz lokalnie wyniesie do 30 - 50 mm, lokalnie do 60 mm wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 24°C na zachodzie regionu do 31°C na wschodzie, nad samym morzem od 23°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany północny. W czasie burz porywy wiatru do 80-90 km/h. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa lubuskiego, północnej części wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniej części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Trzeci, najwyższy, stopień ostrzeżeń dotyczy wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego oraz woj. podlaskiego, gdzie możliwe są nawet trąby powietrzne oraz porywy wiatru do ok. 100 km/h.