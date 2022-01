Profilaktyka raka szyjki macicy. Dzięki szczepieniom można tej choroby uniknąć Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

dr Maciej Stukan, lekarz Oddziału Ginekologii Onkologicznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

W skali świata to czwarty nowotwór złośliwy pod względem częstości występowania, w Europie co 18 minut z jego powodu umiera jedna kobieta, a co roku około 3500 Polek słyszy taką diagnozę. Tymczasem dzięki szczepieniom i badaniom cytologicznym ryzyko zachorowania na ten nowotwór można wyeliminować lub radykalnie zmniejszyć.