Prof. Piotr Czauderna: Brak pełnoprofilowego szpitala dziecięcego to wielka bolączka i wstyd dla Pomorza

Od piątku klinika, którą pan kieruje, rozpoczyna swoje funkcjonowanie w nowym miejscu, w szpitalu należącym do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, w skrócie zwanego UCK, przeprowadziła się z gdańskiego „Kopernika”. Co tak naprawdę ta zmiana adresu oznacza dla mieszkańców Pomorza?

Co dokładnie - to oczywiście - pokaże czas. Zakładam jednak, że otwarcie Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży w nowym miejscu poprawi dostęp do opieki chirurgicznej, ponieważ w miejsce jednej placówki powstały dwie; w dawnej siedzibie kliniki, czyli w „Koperniku”, pozostanie zarówno Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci, jak i oddział chirurgii dziecięcej. W tym najnowocześniejszym szpitalu w Polsce, jakim jest UCK, będziemy mogli zapewnić małym pacjentom bardziej kompleksową opiekę medyczną, choćby ze względu na to, że są w nim oddziały niemal wszystkich medycznych specjalności, tak bardzo potrzebnych w przypadku ciężkich schorzeń.