Prof. Mickiewicz: NATO w negocjacjach z Rosją zachowało jedność. Z małym wyjątkiem...

Kiedy rozmawialiśmy w ubiegłym miesiącu o amerykańsko-rosyjskim, a także natowsko-rosyjskim szczycie mówił pan, że przed nami okres negocjacyjnej próby sił obu obozów. Przecieki medialne, m.in. w Wall Street Journal czy El Pais, zawierające odtajnione treści odpowiedzi Zachodu na rosyjskie propozycje z grudnia 2021 r. wpisują się w ten scenariusz?

Rzeczywiście, obserwujemy próbę z jednej strony pokazania, że rozmowy się toczą, a z drugiej strony budowania negocjacyjnej strategii. Polega to na wskazaniu punktów niemożliwych do spełnienia, podkreśleniu, że druga strona występuje z radykalnymi żądaniami, na które zgody nie będzie. To w pewnym sensie tworzenie negocjacyjnego napięcia.