Prof. Krzysztof Kubiak: Obronności szkodzą plemienne spory polityczne

Jest zamówienie na trzy, stosunkowo duże i silnie uzbrojone okręty dla polskiej Marynarki Wojennej. Program fregat Miecznik to dobry krok? Bo nie brakuje głosów, że takich jednostek nie potrzebujemy, że są zbyt drogie, że może są inne priorytety…

Na początku dwie uwagi. Jesteśmy w Polsce świadkami wojny politycznych plemion. To intensywne starcie przekłada się wszelkiego rodzaju plany, inwestycje, programy. Oponenci polityczni wzajemnie negują każdą propozycję, każde rozwiązanie zaproponowane przez stronę przeciwną. Wojną politycznych plemion jest również obarczona dyskusja dotycząca programu budowy fregat Miecznik. Mamy także do czynienia w naszym kraju z falą tzw. ekspertyzmu. Dziś każdy, kto ma dostęp do internetu, smartfona, jako anonimowy użytkownik sieci, może zabrać głos w każdej sprawie, także dotyczącej obronności. I o ile pojedyncza opinia nie ma odpowiedniej mocy wpływu, to może jednak dysponować mocą „inspirującą” na innych internautów. Zjawisko to wyraźnie widać na większości tematycznych forów w internecie. Z kolei to, co się dzieje w sieci, jest uważnie obserwowane przez polityków, dbających o słupki poparcia, badających społeczne nastroje. Dlatego dyskusje na temat Mieczników są w tej chwili praktycznie niemiarodajne. Należy się cieszyć, że program budowy fregat przełamuje dotychczasowy model niekończących się dialogów technicznych, analiz. Czekamy na rozpoczęcie budowy okrętów. Oczywiście cygara zwycięstwa jeszcze bym nie zapalał. Będzie to można zrobić, kiedy pierwsza z fregat osiągnie zaawansowane stadium.