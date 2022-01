Prof. Jacek Piskozub: Globalne ochłodzenie i piękne zachody słońca – takie będą skutki wybuchu wulkanu na Pacyfiku

Wybuch wulkanu Hunga Tonga-Hunga-Hapai w pobliżu Wysp Tonga doprowadził do skażenia wód Oceanu Spokojnego. To poważne zagrożenie dla ekosystemu w tamtym regionie?

Erupcja tego wulkanu jak najbardziej będzie wpływać na jakość wód, skoro warstwa tzw. tefry, jak nazywa się wulkaniczny popiół, licząca co najmniej kilka centymetrów, pokryła nie tylko wyspę, w pobliżu której doszło do wybuchu, ale także dno oceanu. Ona może się również w wodzie rozpuścić. Tefra zawiera ciężkie metale, więc możemy mieć do czynienia z przejściowym zakłóceniem jakości środowiska oceanicznego. Warto zauważyć, że popiół jest czynnikiem użyźniającym, choć to nie jest do końca pozytywne zjawisko w kontekście mórz, w przeciwieństwie do lądu. Tzw. eutrofizacja może prowadzić do wykwitów różnego rodzaju organizmów. Mam na myśli głównie sinice, mające niekorzystny wpływ na inne organizmy. One nauczyły się doskonale truć.