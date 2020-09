Prof. Antoni Dudek: nie widzę dziś miejsca na takie dziwne byty jak „Nowa Solidarność”

Do czego Rafałowi Trzaskowskiemu „Nowa Solidarność”?

To realizacja, w mojej ocenie, wynikająca z błędnej oceny sytuacji. Trzaskowski i jego doradcy, doszli do wniosku, że skoro w drugiej turze wyborów prezydenckich kandydat PO dostał ponad 10 mln głosów, a więc znacząco więcej niż kiedykolwiek miała PO, to jest to kapitał polityczny, który trzeba jakoś zdyskontować i nie pozwolić rozejść się ludziom, którzy dopiero co byli przy urnach wyborczych. To dla nich ma być „Nowa Solidarność”.

Dlaczego, pana zdaniem, to błędna diagnoza?

Realne poparcie dla Trzaskowskiego ujawniło się w pierwszej turze wyborów prezydenckich i ono było zbliżone do tego, jakim dysponowała Platforma. To z czym mieliśmy do czynienia w drugiej turze, to plebiscyt na rzecz kontynuacji rządów PiS-u, który minimalnie wygrał Andrzej Duda. Nie należy utożsamiać 10 mln głosów z jakąś ogromną popularnością Trzaskowskiego, a tym bardziej z oczekiwaniem wyborców na jakąś nową ofertę z jego strony.