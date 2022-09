Producentów makaronu miażdżą wysokie koszty energii. Firmy rozważają przerwy w produkcji. Tymczasowo może zabraknąć makaronu w sklepach

- Otrzymujemy sygnały od producentów makaronów, że ze względu na wysokie ceny przede wszystkim energii elektrycznej, myślą oni o tymczasowym wstrzymaniu produkcji. Przedsiębiorcy nie chcą tego robić, ale koszty produkcji są dziś tak drastycznie wysokie, że ta produkcja przestaje się opłacać. Dodam, że produkcja makaronów jest bardzo energochłonna. Przykładowo, gdy chleb piecze się kilkadziesiąt minut, to makaron musi się suszyć od 6 do 8 godzin, ten proces jest długotrwały i kosztowny. Pojawiło się więc realne ryzyko, że dojdzie do zakłócenia łańcucha dostaw i zwyczajnie mogą pojawić się braki makaronów i produktów makaronowych na sklepowych półkach – mówi Marek Dąbrowski, prezes Polskiej Izby Makaronu.