Próchno i Rdza w Gdyni. Kilkadziesiąt klasycznych jednostek na gdyńskich wodach! Miłośnicy żeglarstwa mogą być zachwyceni! ZDJĘCIA red

Trwa zlot klasycznych jachtów w Gdyni! Kilkadziesiąt jednostek w sobotę (09.10.) wyruszyło w specjalnej paradzie wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego do Sopotu. Tam, na wysokości sopockiego molo, zawrócono do Gdyni. Do końca weekendu trwa w Gdyni zlot jachtów „Próchno i Rdza”. Pomimo trudnego dla żeglarstwa sezonu przebiegającego pod znakiem pandemii, żeglarze-pasjonaci znów cieszą się przygodą, jaką jest żeglowanie na jachtach stalowych i drewnianych.