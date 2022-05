Proces Amber Heard i Johnny Depp. Najlepsze momenty z sądu. Skandale, kontrowersje, rozwód Depp i Heard

Defekacja Amber HeardCały internet zawrzał po tych zeznaniach Deppa. Małżonkowie wspólnie przebywali na festiwalu Coachella. Aktor sam powrócił do apartamentu, aby spakować swoje rzeczy przed wyjazdem. Nikt nie spodziewał się tego, co zastanie na łóżku. Były to... fekalia, które miały należeć do Amber Heard.Aktorka wypiera się całego zajścia i zrzuca winę na małe psy Deppa.

123RF