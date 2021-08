Próbował zwabić 8-latki słodyczami i zabawkami! Niebezpieczne zdarzenie w Pucku. Zmartwieni rodzice boją się o swoje dzieci

Puck: Starszy mężczyzna nagabywał 8-latki

W piątkowy, wczesny wieczór, 13 sierpnia 2021 r., grupa dzieci bawiła się w podchody w okolicach ul. Majkowskiego w Pucku. W pewnym momencie do dwóch dziewczynek podszedł wysoki, szczupły, opalony, siwowłosy mężczyzna i zaoferował im słodycze. Wystarczyło, by z nim poszły, to dostaną łakocie.

Mężczyzna ubrany był w czarny podkoszulek, spodnie jeansowe podwinięte do kolan, białe skarpety i białe buty sportowe. Na plecach miał mały czerwony plecak, a na obu przedramionach opatrunki (jak po pobraniu krwi).

Dziewczynki odmówiły, ale mężczyzna się nie poddawał i próbował skusić zabawkami. 8-latki powiedziały stanowczo "nie" i wtedy nieznajomy złapał jedną z nich za rękę. Na szczęście dziewczynka wyrwała się i razem z koleżanką odbiegła w stronę innych dzieci, z którymi grały w podchody.