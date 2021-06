Problemy z wodą po fali upałów w gm. Żukowo. Jest zawiadomienie do prokuratury. Burmistrz: Jesteśmy w stanie permanentnej przebudowy Maciej Krajewski

Długotrwałe upały oraz susza, z jakimi mieliśmy do czynienia zwłaszcza pod koniec ubiegłego tygodnia, przełożyły się w wielu regionach (zwłaszcza wiejskich) na poważne trudności z dostawą wody. Grupa mieszkańców gminy Żukowo do tego stopnia nie była zadowolona z utrzymujących się problemów, że o całej sprawie zawiadomiła prokuraturę. Do sprawy na krótkiej konferencji prasowej odniósł się burmistrz Żukowa, przybliżając obecną sytuację wodociągowo-kanalizacyjną w gminie.