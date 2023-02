Problem samowoli budowlanych pojawia się m.in. nad jeziorem Wdzydze. Czasem powstają całe osiedla...

Samowole budowlane na Kaszubach

Czasem wystarczy donos sąsiada i zaczynają się poważne kłopoty. Samowole budowlane wciąż są pod lupą inspektorów nadzoru budowlanego. Szokujące jest to, że w niektórych miejscach powstają całe osiedla wybudowane na dziko…

Niestety, wiele obiektów znajduje się w strefie przybrzegowej, mniej niż 100 metrów od jeziora. W takich przypadkach niemożliwa jest legalizacja. Jest to podyktowane uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego, która ustala, że to, co jest wybudowane w tak bliskiej odległości od jeziora, nie może być legalizowane (nie dotyczy to jednak procedury uproszczonej legalizacji).

Problem samowoli budowlanych pojawia się nad jeziorem Wdzydze we Wdzydzach Tucholskich, ze szczególnym uwzględnieniem Lipy, którą ta plaga dotknęła wyjątkowo dotkliwie.