Prezydent podpisał nowelizację ustawy wiatrakowej. Wiatraki staną dalej od miejsca zabudowy

Andrzej Duda podpisał ustawę wiatrakową

To nowelizacja ustawy wiatrakowej, a pracę nad nią skończyły się w ubiegłym tygodniu. Nowelizacja przepisów ma przybliżyć Polskę do spełnienia wymogów Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, by uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Obecnie ustawa zwana potocznie 10H ustala minimalną odległość elektrowni wiatrowej na podstawie 10-krotności maksymalnej wysokości turbiny.

Rządowy projekt ustawy został skierowany do Sejmu i ustalał nową minimalną odległość, czyli 500 metrów od zabudowań. Sejmowa komisja ds. energii przyjęła dodatkowo poprawkę, która zwiększała ten dystans do 700 metrów. Ustawa ta trafiła do Senatu, a ten ponownie powrócił do ustalenia odległości 500 metrów. Sejm odrzucił jednak tę poprawkę.