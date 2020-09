Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki wzięli udział w obchodach 40 rocznicy sierpnia ‘80 w Gdańsku

W Gdańsku trwają obchody 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność" z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Mateusza Morawieckiego. – „Solidarność” wyrosła na wielkim pragnieniu i żądaniu godności; uczestnicy Sierpnia '80 chcieli normalności i godności człowieka dla wszystkich, swoich rodaków i nie tylko - podczas swojego wystąpienia mówił prezydent RP.

Podczas obchodów Porozumień Sierpniowych, przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, prezydent Andrzej Duda podkreślił, iż cieszy go to, że bierze udział w uroczystościach rocznicowych w tym symbolicznym miejscu: - Cieszę się ogromnie, że podczas 40-lecia tego doniosłego wydarzenia możemy spotkać się w tak niezwykłym miejscu, które jest w naszej historii wielkim symbolem - powiedział prezydent Andrzej Duda. - Ta Brama Stoczni Gdańskiej - wtedy im. Lenina, i to miejsce, gdzie w 1970 r. do protestujących robotników strzelano, gdzie polała się krew niewinnych ludzi, którzy chcieli po prostu godnie żyć. Na tym wyrosła Solidarność, na wielkim pragnieniu i żądaniu godności. Ludzie po prostu chcieli normalności, chcieli godności człowieka, przestrzegania jego praw, przestrzegania tego, co tak głęboko zakorzenione było zawsze w nas Polakach, potrzeby wolności, suwerenności i swobody - a przede wszystkim normalności.

Dodał, że ci ludzie "chcieli żyć tak, jak mogą żyć inni" i chcieli tej normalności praw "nie tylko dla siebie, ale chcieli tego dla wszystkich - swoich rodaków i nie tylko". Jak podkreślił prezydent, "w 1981 r. Polacy wystosowali słynne posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, gdzie o tych ideałach mówili".

Przypomniał również, że "Solidarność nie wzięła się znikąd": Solidarność wzięła się z głębokiej potrzeby, ale wzięła się też z tego, w czym wyrośliśmy, w czym Polska trwa od ponad 1050 lat, z naszej wielkiej tradycji chrześcijańskiej, z wiary, z tego, co pozwalało nam przetrwać najtrudniejsze momenty w naszych dziejach - mówił prezydent. - Gdy w 1979 r. przybył do Polski papież Jan Paweł II, miliony Polaków patrzyły na siebie, policzyliśmy się. Ludzie zrozumieli, że myślą tak samo, wyznają to samo i pragną tego samego. Bez wątpienia był to przełom, który doprowadził później do powstania "Solidarności". Bo to pragnienie wolności i godności było już tak silne, że nie udało się go zatrzymać - dodał.

Andrzej Duda podkreślił również, że chyli czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych czasów:

Przed wszystkimi, którzy wtedy o tę naszą wolność walczyli. Chcę z tego miejsca podziękować w imieniu całej Rzeczypospolitej, całego naszego narodu wszystkim tym, którzy wtedy do tej wolności tak zdecydowanie parli W swoim przemówieniu prezydent zaznaczył także, że "Solidarność" przyniosła wolność Europie za Żelazną Kurtyną, nie tylko Polsce. Dodał, że to "Solidarność" stworzyła wówczas Polskę, oraz "tworzy ją nadal". Dziękował również tym, "którzy wtedy do wolności zdecydowanie parli, nie bojąc się prześladowań": - Te wielkie nazwiska, które pamiętamy, Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa, Andrzej i Joanna Gwiazdowie, Henryk Wujec, Tadeusz Mazowiecki, Bogdan Borusewicz, Krzysztof Wyszkowski - wymienił, zaznaczając też, że dziękuję każdemu, kto wówczas strajkował. Podkreślił też, że "Solidarność" przyniosła wolność nie tylko Polakom "w wyniku nieustępliwego trwania w sprzeciwie wobec władzy komunistycznej", ale też przyniosła wolność całemu naszemu regionowi.

- Tej części Europy, która znajdowała się za żelazną kurtyną. To "Solidarność" doprowadziła do zburzenia Muru Berlińskiego, tak to "Solidarność" doprowadziła do tego, że Niemcy mogły się zjednoczyć. Dodał, że to "Solidarność" doprowadziła do tego, że dziś żyjemy w wolnym, suwerennym i niepodległym kraju. Dziękuję za to, że nas jako społeczeństwo, „Solidarność” tak pięknie reprezentuje – powiedział, dodając, że życzy związkowi, by zawsze trwał przy tych wartościach. – Niech żyje „Solidarność”! Cześć i chwała bohaterom! Niech żyją bohaterowie tamtego Sierpnia, niech żyje Polska!

Podczas uroczystości głos zabrał również premier Mateusz Morawiecki: - Czasami mówimy po tamtych dniach, że to był wybuch, wybuch Solidarności - zaznaczył. - Jest w tym dużo prawdy. Był ogień, była wiara, była nadzieja, że mogą się odmienić losy naszego kraju. Powiedzieć o Solidarności, że to był jedynie związek zawodowy, to za mało powiedzieć (…). Solidarność to największy, najpiękniejszy, wyjątkowy ruch społeczno-narodowy w historii całego świata. Ruch, który miał na celu wywalczenie godnego życia w niepodległym i suwerennym państwie. Od samego początku te cele przyświecały wszystkim.