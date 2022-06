Prezes szpitala w Miastku została odwołana. Rada Nadzorcza i komisarz byli jednomyślni

Miastko. Jest nowy prezes szpitala. Została nim Iwona Ściślewska

W czwartek (2 czerwca 2022 r.) Alicja Łyżwińska została odwołana ze stanowiska prezesa Szpitala Miejskiego w Miastku. Jak przyznaje komisarz Miastka Renata Kiempa (pełniąca obowiązki burmistrza do czasu wyboru nowego włodarza), nikt z Rady Nadzorczej nie miał wątpliwości, że jest to dobra decyzja.

- Wniosek o odwołanie Alicji Łyżwińskiej z funkcji prezesa wyartykułowałam już dawno. Moim zdaniem celowo działała na szkodę spółki – komentuje Renata Kiempa.

Za odwołaniem Alicji Łyżwińskiej mają przemawiać liczby. Te, jak podaje Renata Kiempa, są porażające. Jeszcze w listopadzie 2021 r. zobowiązania wymagalne wynosiły ok. 2 mln zł, a w tej chwili kwota wzrosła do ok. 6,3 mln zł.

Wcześniej pisaliśmy: Szpital w Miastku jest na skraju bankructwa. W kasie nie ma pieniędzy nawet na wypłaty