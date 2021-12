Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego: Konieczny jest nakaz kremacji zmarłych na COVID

Dlaczego jest pan za tym, żeby wprowadzić nakaz kremacji zwłok osób, które zmarły na COVID-19? Obecne zasady są niewłaściwe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ciało zmarłego na koronawirusa należy włożyć najpierw do plastikowego worka, a następnie ten worek szczelnie zamknąć. Potem ciało w worku wkłada się do trumny. Plastikowy worek rozkłada się kilkaset lat. Poza tym, worek utrudnia rozkład zwłok. Dlatego uważam, że w przypadku wszystkich śmierci covidowych należałoby zastosować kremacje, bo to najbardziej pewna i bezpieczna metoda. Temperatura wynosząca powyżej 900 stopni Celsjusza gwarantuje całkowite spalenie zwłok, również wirusa. Pamiętajmy też, że po 20 latach, uwalniając miejsce na cmentarzu, można odkopać grób. Obawiam się, że odkopywanie grobów osób zmarłych na COVID-19 może być problematyczne.