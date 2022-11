Prezes Areny Gdańsk Operator: przegląd techniczny przechodzimy dwa razy do roku

W piątek okazało się, że zaplanowany na 16 listopada towarzyski mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Chile nie może się odbyć na stołecznym PGE Narodowym. Podczas corocznego przeglądu technicznego konstrukcji stalowej dachu ujawniono wadę jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej. Spotkanie zostało przeniesione na stadion Legii Warszawa.

Stadion w Gdańsku, na którym na co dzień swoje mecze w ekstraklasie rozgrywa Lechia, także był jedną z aren Euro 2012. Polsat Plus Arena Gdańsk – pod taką nazwą funkcjonuje od 21 maja 2021 roku – został oddany do użytku 19 lipca 2011 roku. Widownia ma ok. 42 tys. miejsc, a jego operatorem jest Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o.

Podczas mistrzostw Europy w 2012 roku rozegrano na nim cztery spotkania, w tym trzy fazy grupowej: Hiszpania – Włochy, Hiszpania – Irlandia oraz Hiszpania – Chorwacja, a także ćwierćfinał Niemcy – Grecja. Występowała na nim również reprezentacja Polski, a 26 maja 2021 roku odbył się finał Ligi Europy Villarreal – Manchester United.