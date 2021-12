Prezenty do 100 zł na święta 2021. Pomysły na niedrogi prezent świąteczny

Prezent do 100 zł — na co się zdecydować?

Aby kupić komuś naprawdę trafiony prezent, zastanówcie się, jakie są zainteresowania obdarowywanej osoby. Nie musicie posiadać o niej szczegółowych informacji, wystarczy być uważnym obserwatorem.

Zwróćcie uwagę na to, jakiej elektroniki używa, czy podąża za trendami modowymi, jakie seriale i filmy ogląda, co zazwyczaj czyta. Takie informacje stają się wskazówką niezbędną do sprawienia komuś spersonalizowanego podarunku.