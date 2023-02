Prezentacje stołów wielkanocnych po raz kolejny w Czarnej Dąbrówce. Zaproszenie

Czekają na zgłoszenia

Warunkiem przystąpienia do obu rywalizacji lub tylko jednej z wybranych jest przesłanie karty zgłoszeniowej do GCKiB w Czarnej Dąbrówce do 17 marca 2023 r., do godz. 15.00. Można to zrobić osobiście lub wysłać na adres GCKiB mieszczącego się przy ulicy Bytowskiej 10, 77-116 Czarna Dąbrówka.