Prezentacja Lechii Gdańsk i mecz z litewskim zespołem FK Panavezys na 10-lecie stadionu w Letnicy. Jak zdobyć bilet? Paweł Stankiewicz

Lechia Gdańsk zagra z litewskim FK Panavezys na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. To ostatni sparing biało-zielonych i mecz, który zostanie rozegrany z okazji 10-lecia stadionu w Letnicy. Jak dostać bilet na to spotkanie i prezentację drużyny?