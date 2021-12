Prezent od serca. Jak własnoręcznie zrobić świąteczne kartki?

Co jest potrzebne do zrobienia świątecznej kartki?

Żeby przygotować świąteczną kartkę, potrzebujemy: kleju w sztyfcie, kleju typu Magic (znakomity do przyklejenia małych elementów), nożyczek, kwadratów 3D dwustronnie klejących (zwanych również piankami dystansowymi), kolorowych kartek z bloku technicznego, bazy do kartek lub inaczej kartek okolicznościowych (różnią się gramaturą). Idealnie sprawdzą się też kartki do scrapbookingu. Pojedyncze kartki dostaniemy bez problemu w sklepach papierniczych w takich kolorach, jakie akurat potrzebujemy. Im więcej mamy kolorów, tym ciekawiej będzie prezentować się nasza kartka. I tak na przykład pan bałwan będzie pięknie wyglądać w czarnym brokatowym kapeluszu. Przydadzą się też kolorowe wstążeczki lub taśmy, z których można zrobić kokardki i dziurkacze, np w kształcie śnieżynek, choinek i gwiazdek.

Jak zabrać się za zrobienie takiej kartki, kiedy już mamy wszystkie potrzebne rzeczy?

Wykonanie kartki zależy tak naprawdę od naszego pomysłu. Najpierw zaczynamy od zagięcia wybranej kartki na pół. Może to być kartka podłużna, kwadratowa, większa lub mniejsza. Oczywiście musimy też zakupić odpowiedniej wielkości kopertę. Kopertę możemy kupić białą, kolorową lub we wzorki. Jak już mamy przygotowaną bazę, to zajmujemy się całą resztą, czyli narysowaniem i wycięciem danych elementów. Możemy samodzielnie narysować Mikołaja, bałwana lub inny świąteczny element. Z pomocą przychodzą również kolorowanki lub gotowe szablony dostępne w internecie. Następnie oddzielnie odrysowujemy każdy element. Jeśli ręka Mikołaja czy bałwana ma być w innym kolorze, to trzeba ją odrysować na odpowiedniej kartce, wyciąć, a potem po prostu poskładać postać w jedną całość. Kiedy nasz Mikołaj jest już gotowy, podklejamy od spodu dwustronne kwadraciki i przyklejamy na bazę kartki. Jeśli mamy pomysł na bombkę świąteczną, wystarczy wziąć odpowiedniej wielkości szklankę i odrysować ją na kolorowej kartce. Wycinamy i ozdabiamy według własnego pomysłu, np. wspomnianymi wcześniej śnieżynkami z dziurkacza. Oddzielnie rysujemy kokardę, wycinamy i przyklejamy na górnej części bombki. Dzięki użyciu kwadracików do przyklejania elementów uzyskamy efekt 3D. Jest on niezwykle efektowny, a osoba obdarowana własnoręcznie zrobioną kartką na pewno doceni nasz czas i zaangażowanie. Możemy również wykorzystać świąteczny papier do pakowania lub serwetkę świąteczną, która będzie pełnić motyw przewodni. Dzielimy wtedy serwetkę na trzy warstwy, przyklejamy część ze wzorem na kartkę z papieru technicznego, wycinamy i mamy gotowy element. Możemy wykorzystać go jako tło, wyciąć z niego prezenty, gwiazdki czy choinkę.