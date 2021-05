Premiera w gdańskim Teatrze Miniatura. „Najbrzydsze zwierzę świata”. Romantyczna miłość rekina i płaszczki

Pomorscy birdwatcherzy. Co widzą, obserwując życie ptaków? To prawdziwy spektakl, pełen mądrości i potęgi natury

Fascynację budzi prawo, prosta logika natury - chcę przeżyć i zrobię wszystko, by powstało nowe pokolenie. Czasami się nią wprost zachwycamy, barwą, tańcem, śpiewem, obyczajami. Niekiedy boimy, np gdy łabędź rozłoży przed nami swoje skrzydła i zacznie syczeć. On zapewne krzywdy nam nie zrobi, ale jego postawa będzie budzić szacunek. Bo to on jest u siebie, a my musimy się pilnować - mówi Jan Wilkanowski, pasjonat przyrody, przedstawiciel Błękitnego Patrolu WWF.