Premiera "Nie czas umierać" w kinie Helios. Pewna "bondowska" era dobiegła końca

"Nie czas umierać", film z Bondowskiej serii, po kilkukrotnym odkładaniu premiery z powodu pandemii koronawirusa, do polskich kin trafił 1 października. Agenta 007 po raz piąty – i ostatni – zagrał Daniel Craig. Czy warto było czekać? Tutaj każdy musi odpowiedzieć sobie na to pytanie we własnym zakresie. Powiedzmy sobie jednak szczerze - nowy reżyser nie bał się podjąć wielu kontrowersyjnych decyzji. Jednych z pewnością zachwyci pomysł obsadzenia w roli następczyni Bonda czarnoskórej aktorki Lashany Lynch, ale z pewnością znajdą się też tacy, którzy poczują rozczarowanie, a nawet zażenowanie. Jedno jest pewne ta część Bonda zakończyła pewną epokę i stawia pod znakiem zapytania dalszą drogę, którą pójdą scenarzyści. Niewątpliwie fanom Craiga trudno będzie przyjąć innego aktora na jego miejsce. Wybierając się do kina warto jednak nastawić się na to, że będzie to bardzo długie i momentami męczące pożegnanie. Wszak film trwa aż dwie godziny i 43 minuty.