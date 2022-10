Premiera filmu "Ania". Szymon Bieniuk o filmie "Ania" i planach na przyszłość. Czy planuje pójść do szkoły aktorskiej? Wywiad wideo

Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk mieli troje dzieci. Gdy aktorka została mamą, nieco ograniczyła służbowe obowiązki. Uważała bowiem, że kariera może poczekać.

- Nie wywrócę moim dzieciom życia do góry nogami z powodu jakiegoś serialu. Wiem, że nie pogodzę wszystkiego i wcale mnie to nie wyprowadza z równowagi. Nim się obrócę, Jasio pójdzie do przedszkola, Jarek skończy karierę i, mając ojca na pełny etat, będę mogła wrócić do pracy bez wyrzutów sumienia, że coś zaniedbuję. Ja już przy drugiej ciąży bardzo mocno ograniczyłam sprawy zawodowe, choć właściwie w każdej trochę pracowałam. To nie była więc alternatywa: grać czy urodzić dziecko – komentowała w Vivie!.