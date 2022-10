Premiera filmu "Ania". Anna Dereszowska o Annie Przybylskiej, pracy na planie "Złotopolskich" i emocjach. WYWIAD WIDEO

Anna Dereszowska ma wiele wspomnień związanych z Anną Przybylską. Zaprzyjaźniły się na planie kultowego serialu "Złotopolscy", który swego czasu cieszył się ogromną popularnością. Aktorka zdradziła nam, jak zapamiętała Anię z Gdyni.

- Zawsze będę sobie przypominała tę wspaniałą, uśmiechniętą i radosną Anię, jaką poznałam przy "Złotopolskich". Ania zawsze była otwartą, szczerą i niezwykłą osobą. Nawet jeśli nie było coś po jej myśli, to potrafiła to od razu powiedzieć i to było wspaniałe. Niewiele takich osób spotyka się na swojej drodze. Pamiętam, że bardzo bałam się spotkania z Anią, bo była wówczas wielką gwiazdą, ale przyjęła mnie bardzo ciepło i nigdy nie doświadczyłam z jej strony dyskryminacji czy odrzucenia.