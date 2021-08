Premier Mateusz Morawiecki odwiedził gospodarstwo w Staryni w powiecie malborskim. Zdjęcia

W czwartek 12 sierpnia szef rządu przebywa z wizytą na Pomorzu. W Staryni w gminie Lichnowy siedzibę ma Grupa Producentów Warzyw FasGro. Tutaj Mateusz Morawiecki dotarł w pierwszej kolejności. Premiera po gospodarstwie oprowadzali Zbigniew Puzio, prezes spółki, oraz wiceprezes Wiesław Szpura.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wskazał nas jako miejsce wizyty. Odbieramy to w ten sposób, że PODR docenia to, co robimy. Jesteśmy prężnie działającą grupą producentów warzyw w regionie, można powiedzieć, że wiodącą - mówił nam Zbigniew Puzio.