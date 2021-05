„Prawiek i inne czasy” wciąga jak trąba powietrzna - opór jest daremny. Po premierze w Teatrze Miejskim w Gdyni

Trafiłam do zapomnianej wioski, której strzegą: Archanioł Rafał (Elżbieta Mrozińska), Archanioł Michał (Bogdan Smagacki) i Archanioł Gabriel - w tę rolę wcielił się Jacek Bała. Reżyseruje on też spektakl, gra na kalimbie i wraz z pozostałymi archaniołami śpiewa.

Idź i nie zatrzymuj się

Na naszych oczach stwarzają się różne światy, wędrujemy przez nie razem z bohaterami sztuki.

- Idź i nie zatrzymują się w żadnym ze światów - mówi Kłoska.

Warto zajrzeć do tej półbaśniowej krainy, gdzie jawa i sen mieszają się ze sobą, ale wieś Tokarczuk nie ma w sobie nic z sielanki. To opowieść miejscami brutalna. Jest tu naturalizm, erotyzm, niespełnione pragnienia, nadzieje i śmierć. Gorąco polecam to wyjątkowe przedstawienie na motywach powieści Olgi Tokarczuk w adaptacji Jacka Bały. Gdyński „Prawiek i inne czasy”, bowiem porusza i skłania do refleksji.