Prawie trzykrotnie przekroczył dopuszczalną prędkość! Stracił prawo jazdy

Policja zatrzymała mężczyznę w miejscowości Otłowiec (gm. Gardeja). Kierujący mercedesem poruszał się z prędkością prawie 127 km/h przekraczając prawie trzykrotnie dopuszczalne normy. 39-latek został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, otrzymał 15 punktów karnych i co oczywiste - stracił prawo jazdy.

Funkcjonariusze apelują do kierujących o rozwagę na drodze przypominając, że nadmierna prędkość to najbardziej śmiercionośna przyczyna wypadków drogowych, która zagraża nie tylko samym kierującym, ale wszystkim uczestnikom ruchu. Działania policyjne mają natomiast na celu zapobieganie i zmniejszenie ryzyka wypadków poprzez egzekwowanie przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.