Prasówka 7.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 7.06.2024”?

Prasówka 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 7.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 7.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 HOROSKOP codzienny, piątek 7 czerwca 2024. Wodnik, Bliźnięta, Lew, Baran, Waga, Ryby, Panna, Strzelec, Byk, Skorpion, Koziorożec, Rak To twój horoskop dzienny - piątek 7 czerwca 2024 r. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 To zawody, w których w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pracę dostaniesz od ręki. Płaca? 10 tysięcy złotych i więcej. Możesz negocjować. Oto lista! Pracy w Trójmieście szukają dziesiątki tysięcy osób, a w całej Polsce jest ok. 4,5 miliona chętnych. W Gdańsku, Gdyni i Sopocie nową pracę możesz dostać od ręki, ale nie każdemu to pasuje m.in. ze względu na wysokość wynagrodzenia. Są jednak w zawody, w których pracodawca daje dobrą pensję i do tego możesz ją negocjować. W Trójmieście rąk do pracy brakuje w 18 zawodach. Oto ich lista.

Prasówka 7.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Polski kapitan i jacht Putina. Sąd uznał, że Polak jest niewinny Polski kapitan holownika został uznany za niewinnego w sprawie katastrofy tzw. jachtu Putina – tak orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku. Wyrok jest prawomocny, co prawdopodobnie kończy kłopoty polskiego kapitana, który 14 lat temu dowodził akcją holowania kadłuba jednostki z Archangielska do Niemiec.

📢 Największe regaty w historii Polski. Gdynia gospodarzem żeglarskich mistrzostw świata klas olimpijskich! Mistrzostwa Świata World Sailing, druga, po igrzyskach olimpijskich, najważniejsza i największa na świecie impreza w żeglarstwie sportowym, w 2027 roku odbędzie się w Polsce. Gospodarzem regat będzie Gdynia, do której przyjedzie około 700 żeglarzy z całego świata, aby walczyć o medale i olimpijskie kwalifikacje. O prawo do organizacji imprezy walczyło 13 krajów reprezentujących wszystkie kontynenty. Mistrzostwa zorganizuje Polski Związek Żeglarski w partnerstwie z Urzędem Miasta Gdyni, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Samorządem Województwa Pomorskiego. 📢 Tragiczne informacje. Nie żyje żołnierz raniony przez nielegalnego migranta na granicy Nie żyje żołnierz Wojska Polskiego, który 28 maja został raniony przez nielegalnego migranta na granicy Polski z Białorusią. Żołnierz zmarł w czwartek po południu.

📢 Będzie czternasta emerytura w 2024 roku. Ile i kiedy otrzymają seniorzy? Zobacz, jakie kwoty 14. emerytury otrzymasz z ZUS-u Choć pojawiało się wiele wątpliwości co do tego, czy seniorzy w 2024 roku otrzymają czternastą emeryturę, wiele wskazuje na to, że w drugiej połowie roku pieniądze trafią jednak na konto emerytów i rencistów, wynika to jeszcze z zapisu poprzedniego rządu w 2023 roku, który utrzymał w mocy decyzje o wpisaniu czternastej emerytury do kalendarza świadczeniowego. Na jakie kwoty mogą liczyć polscy seniorzy? Sprawdź dokładne wyliczenia dla świadczeń, które wpłyną na konta emerytów i rencistów w Polsce. 📢 Pożar samochodu na ul. Kartuskiej w Gdańsku. Na miejscu działali strażacy Jak poinformowali nas strażacy, o godz. 12 38 otrzymali oni zgłoszenie o pożarze samochodu na ul. Kartuskiej w Gdańsku. Na miejscu pracował jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który zakończył już działania.

📢 Polscy projektanci mody promują się w Gdyni. Targi i pokazy w ramach Klif Design Days. To pierwsza edycja tego wydarzenia, będą kolejne W Gdyni rozpoczęła się już pierwsza edycja targów Klif Design Days. Jest to inicjatywa mająca na celu promowanie polskich marek odzieżowych i rodzimych projektantów. Targi rozpoczęły się od pokazu mody. W Galerii Klif przy al. Zwycięstwa 256 w Gdyni Orłowie wydarzenie to potrwa do soboty 8 czerwca. 📢 Lechia Gdańsk pojedzie co najmniej na tydzień na zgrupowanie do Gniewina. Będzie sparing z Legią Warszawa? Piłkarze Lechii Gdańsk w zdecydowanej większości przebywają na zasłużonych urlopach. Tymczasem praca trwa w klubowych gabinetach, gdzie dopinane są szczegóły okresu przygotowawczego do gry w PKO Ekstraklasie, a także rozmowy dotyczące wzmocnień. To z pewnością będzie gorący okres, a kadra zespołu ma być silniejsza.

📢 Prawie 12 lat więzienia za zabójstwo 64-letniej kobiety. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok Sąd Apelacyjny w Gdańsku w czwartek utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji, który skazał 47-letniego Wiesława K. na karę łączną 11 lat i 10 miesięcy więzienia m.in. za zabójstwo 64-letniej konkubiny jego ojca. Do zbrodni doszło dwa lata temu na działkach w Toruniu. 📢 Oto jak skorzystać z ryczałtu energetycznego. To teraz 250 złotych dodatku do emerytury lub renty. Sprawdź i obniż swój rachunek za prąd Jak obniżyć rachunki za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej? Między innymi za sprawą ryczałtu energetycznego. Jak skorzystać z dodatkowego świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Zobacz, komu przysługuje ponad 250 złotych dodatku i co należy zrobić, aby skorzystać z tego dodatku.

📢 Ogromny wyciek danych z Ticketmaster i Santander Bank – dotyczy ponad 560 milionów osób! Co zrobić i jakie dane wykradziono? Sprawdź Ogromny wyciek danych klientów Ticketmaster (LiveNation), Santander Bank i nie tylko. Wśród danych nazwiska, adresy, historia transakcji, a nawet numery kont i kart kredytowych setek milionów klientów. Hakerzy dostali się prawdopodobnie do bazy danych chmury Snowflake i teraz oferują sprzedaż danych w sieci. Co należy zrobić w tej sytuacji? Sprawdź szczegóły. 📢 Policjanci z Gdańska poszukują 13-letniej Wanessy. Nastolatka uciekła z placówki opiekuńczo- wychowawczej W dniu 5 czerwca z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gdańsku uciekła 13-letnia Wanessa Sirocka. Nastolatka do tej pory nie wróciła do ośrodka ani nie skontaktowała się z opiekunami. Poszukiwania dziewczyny prowadzą policjanci z komisariatu przy ul. Kartuskiej w Gdańsku.

📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 roku. Zobacz stawki po waloryzacji. Tyle seniorzy otrzymają w przelewie od ZUS. Sprawdź kwoty netto! Przed nami wypłaty lipcowych emerytur. Ile seniorzy otrzymają na konto? Na rachunki bankowe seniorów trafi wypłata powiększona przez waloryzację świadczeń emerytalnych w marcu 2024 roku. Ile dokładnie emeryci otrzymają na rachunek bankowy? Sprawdź! 📢 Gdańska policja poszukuje świadków wypadku! Do zdarzenia doszło 28 maja Policjanci z Wydziału ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń w Gdańsku proszą o kontakt świadków wypadku z dnia 28 maja. Na ulicy Szczęśliwej jeden z kierowców wymusił pierwszeństwo na rowerzyście, wskutek czego cyklista stracił równowagę. Poszkodowany mężczyzna doznał obrażeń ciała. 📢 30-letnia oszustka zatrzymana przez policjantów z Kościerzyny! Wysyłała paczki, których nikt nie zamawiał O sporych problemach może mówić 30-letnia mieszkanka powiatu kościerskiego, która oszukiwała przedsiębiorców, wysyłając im paczki za pobraniem, których ci nie zamawiali. Trafiła w ręce policji i grozi jej 8 lat więzienia. Co więcej, była także poszukiwana listem gończym za nielegalną sprzedaż leków.

📢 Tak wygląda nowy Fiat 126p. Maluch teraz w wersji elektrycznej i odświeżonej. Legenda polskiej motoryzacji w nowej odsłonie Malucha, Fiata 126p w nowej odsłonie w swoim garażu chciałoby mieć wielu fanów motoryzacji. To właśnie nowy Fiat 126p - czyli elektryk Vision 126. Następca polskiego Fiata z zarazem w pełni elektryczny pierwszy design włoskiej firmy. Projektanci zachowali charakterystyczną sylwetkę, a odświeżony Fiat 126p jest nieco większy niż maluch, którego tysiące egzemplarzy przemierzało polskie drogi. 📢 Katastrofa kolejowa w Czechach. Dwa pociągi zderzyły się czołowo w Pardubicach. Jest wiele ofiar - WIDEO Do katastrofy kolejowej doszło w nocy ze środy na czwartek w czeskich Pardubicach, gdzie czołowo zderzyły się ze sobą dwa pociągi. W wypadku zginęły cztery osoby, kolejnych 27 przebywa w szpitalach w Pardubicach, Chrudimiu i Hradec Králové.

📢 Nie pomogły im "Kuchenne rewolucje". Magda Gessler w restauracjach na Pomorzu. Sprawdź lokale zamknięte po kuchennych rewolucjach. LISTA "Kuchenne rewolucje" to najpopularniejszy program kulinarny w Polsce. Jego prowadzącą jest słynna restauratorka - Magda Gessler. W trakcie 20. sezonów TVN-owskiego programu słynna Magda Gessler odwiedziła ponad 30 restauracji na Pomorzu. Niestety, nie wszystkie z nich przetrwały próbę czasu i sprostały oczekiwaniom klientów. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę 6. nieudanych rewolucji kuchennych w województwie pomorskim! Jesteście ciekawi, którym lokalom się nie udało? Sprawdźcie! 📢 Nowe tablice rejestracyjne od czerwca. Żółte blachy, czerwone litery. Musi je zmienić tylko części kierowców. I bez badań technicznych Zmiany w rejestracji samochodów wchodzą od czerwca 2024 roku i dotyczyć będą określonej grupy samochodów. Nowe blachy otrzymają właściciele samochodów wyścigowych. Nowe tablice rejestracyjne mają żółty kolor (tło) i czerwoną czcionkę (litery i cyfry). I nieczęsto będziemy mieli okazję zobaczyć je na ulicach, bo samochody z nowymi tablicami nie będą dopuszczone do ruchu drogowego.

📢 Uśmiech Dziecka, radość (nie tylko) rodziców! Zobacz, jakie emocje wzbudził start akcji Akcja przeprowadzana z okazji Dnia Dziecka to bez wątpienia najweselsza tradycja naszej gazety. Co roku dumni Rodzice przesyłają tysiące zdjęć swoich pociech, a ich publikacja w specjalnym dodatku oraz w wielkiej galerii na naszej stronie internetowej wzbudza niezapomniane emocje nie tylko wśród najbliższych. Tak też było i tym razem! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 06.06.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Te banknoty stracą ważność w 2024 roku. Tymi pieniędzmi nie zapłacisz rachunków w sklepie, mandatu, ani podatków. Tak unikniesz kłopotów Część polskich pieniędzy straci ważność w 2024 roku. To nie żart, bo w portfelu lub kieszeni możesz mieć banknoty, których nie przyjmie żaden sklep. Wśród nich są pieniądze zniszczone lub uszkodzone, które tracą ważność, wartość, a także siłę nabywczą. To warto wiedzieć o wymianie pieniędzy w 2024 roku. Sprawdź! 📢 Tak wygląda Izera, polski elektryk. Zobacz, jak się prezentuje. Kiedy trafi na polskie ulice? Zdradzamy szczegóły i plany inwestycji Polski samochód elektryczny - Izera. Tak może wyglądać! Wiemy, kiedy Izera trafi do masowej produkcji. Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące samochodu elektrycznego z Polski, który zgodnie z zapowiedziami prezesa spółki Piotra Zaremby, na ulice powinien wyjechać w ciągu 24 miesięcy. Jak prezentuje się Izera? Zobacz galerię zdjęć i daj znać w komentarzu, czy kupiłbyś taki samochód.

📢 HOROSKOP codzienny: czwartek 6 czerwca 2024. Ryby, Koziorożec, Skorpion, Byk, Lew, Panna, Baran, Waga, Strzelec, Wodnik, Rak, Bliźnięta Horoskop codzienny - czwartek 6 czerwca 2024 roku. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Co się wydarzy? Czeka cię coś nowego? Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta. 📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 6.06.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Dominacja NATO na Bałtyku. W Kłajpedzie ruszają ćwiczenia Baltops. Pokaz jedności i współpracy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego Okręty Marynarki Wojennej RP wyszły z portów w Gdyni i Świnoujściu obierając kurs na Kłajpedę - przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego. Ma to związek z zaplanowanymi w dniach 7-22 czerwca 2024 roku największymi i najważniejszymi morskimi ćwiczeniami NATO w basenie Morza Bałtyckiego Baltops 24. 📢 Anna Fotyga odwiedziła Lębork. - Moimi korzeniami jest "Solidarność" - mówiła europosłanka [WIDEO] Anna Fotyga, europosłanka PiS odwiedziła Lębork. Okazją do tego była prezentacja wystawy marynistycznej w Galerii na Wyspie "Kanał przez mierzeję" w 100-lecie wydawania czasopisma "Morze". 📢 Lew został rajcą w Gdańsku. Najnowszy Hewelion ubrał togę miejskiego radnego Szesnasta już rzeźba gdańskiego Heweliona stanęła w Gdańsku. Najnowszy lew jest nietuzinkowy, ponieważ ubrany... w togę miejskiego radnego. Figurę odsłonięto we wtorek, 4 czerwca, a pomysł na ustawienie go przed siedzibą Rady Miasta powstał w biurze tej instytucji. W uroczystym odsłonięciu udział brali uczniowie.

📢 Arka Gdynia zakontraktowała nowego bramkarza. Damian Węglarz przechodzi z Chrobrego Głogów Damian Węglarz zamienia 1-ligowego Chrobrego Głogów na Arkę Gdynia. Umowa z 28-letnim golkiperem pochodzącym z Bydgoszczy została podpisana do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. 📢 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę terminalu T3 Baltic Hub. Inwestycja warta jest 450 mln euro Inwestycja T3 to kluczowy krok w dalszym rozwoju Baltic Hub. Na terenie portu powstanie trzecie głębokowodne nabrzeże, zwiększając tym samym możliwości przeładunkowe Baltic Hub o 1,5 mln TEU do łącznie 4,5 mln TEU rocznie.

📢 Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Fabryki Morskich Wież Wiatrowych Baltic Towers w Gdańsku Na terenie Stoczni Gdańskiej, w środę odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, pod budowę Fabryki Morskich Wież Wiatrowych Baltic Towers. Hiszpańsko-polska inwestycja warta 200 mln euro w zakład produkcji do 150 wież rocznie dla morskiej energetyki weszła w zasadniczą fazę.

📢 Wyłania się nowa przestrzeń w Gdańsku. Tutaj odpoczną całe rodziny W Gdańsku wyłania się nowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców. Teren zielony między ulicami Srebrną i Kampinoską będzie służyć gdańszczanom dzięki projektowi w ramach Budżetu Obywatelskiego. Powstały tam już nowe nasadzenia, ławki i tyrolka. 📢 Ofiara w Rokicinach spłonęła żywcem. Sąd wypuścił z aresztu podejrzaną o zacieranie śladów. Wolność za cenę 100 tysięcy złotych We wtorek przerażająca zbrodnia w Rokicinach miała kolejna odsłonę sądową. Sąd Okręgowy w Słupsku rozpatrywał zażalenia na aresztowanie małżeństwa. Podejrzany o zabójstwo Adam C. pozostanie w areszcie. Sandra C., podejrzana o zacieranie śladów i nieudzielenie pomocy ofierze potwornej zbrodni, wyszła na wolność za poręczeniem 100 tysięcy złotych. 📢 W kaszubskich lasach pojawiły się już grzyby! Mieszkańcy ze spacerów wracają z kurkami Sezon na grzybobranie można uznać za otwarty! W lasach powiatu kościerskiego pojawiły się już pierwsze grzyby, a internauci chwalą się swoimi zbiorami m.in. kurek. Wybierając się na spacer warto zabrać ze sobą koszyk.

📢 Mija 25 lat od pielgrzymki Jana Pawła II. 5 czerwca papież odwiedził Trójmiasto W dniu 5 czerwca 1999 roku Jan Paweł II rozpoczął swoją VII pielgrzymkę do Polski. W trakcie wizyty papież odwiedził m.in. Gdańsk i Sopot, gdzie odprawił mszę świętą. Ówczesna głowa Kościoła Katolickiego spędziła na Pomorzu zaledwie dwa dni, jednak tyle wystarczyło, by wspomnienia z tamtej podróży wśród Polaków były wciąż żywe. Dzisiaj obchodzimy 25 rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II.

📢 Na Jeziorze Tuchomskim będzie całkowity zakaz pływania motorówkami Radni powiatu kartuskiego jednogłośnie zdecydowali o zaostrzeniu zakazu pływania po Jeziorze Tuchomskim jednostkami o napędzie spalinowym. Samorząd ma też co roku sprawdzać, jak nowe restrykcje wpłyną na warunki wokół akwenu. 📢 Uwaga na oszustów w Gdańsku. Obywatel Ukrainy stracił ponad 50 tys. zł 34-letni obywatel Ukrainy stracił ponad 50 tys. zł. po tym, jak odebrał telefon z informacją o próbie włamania na jego konto bankowe. Był przekonany, że rozmawia z pracownikiem banku i aby uchronić swoje oszczędności, przelał środki na tzw. rachunek techniczny banku. Cała operacja była oszustwem i ostatecznie pieniądze trafiły na konta oszustów.

📢 Straciła ponad 50 tys. zł, bo chciała pomóc wnuczce. Policja ostrzega 98-letnia mieszkanka Gdańska straciła ponad 50 tys. zł. Oszustka powiedziała kobiecie, że jej wnuczka spowodowała wypadek, przebywa w areszcie i aby została zwolniona, potrzebna jest kaucja w wysokości 100 tys. zł. Po chwili do drzwi zapukał mężczyzna i odebrał od seniorki przygotowane pieniądze. 📢 Plaża Władysławowo najbardziej imprezowa, a polski Dubaj najlepszy na rodzinny wypoczynek nad Bałtykiem? Travelist szuka zwycięzców Znamy najciekawsze plaże w Polsce, które sprawdzili i prześwietlili eksperci z Magazynu Travelist. Wytypowane przez nich lokalizacje teraz powalczą o tytuł Plaży Roku w jednej z pięciu kategorii. Wśród nominowanych jest m.in. polski Dubaj, plaża we Władysławowie, czy Piaski na Mierzi Wiślanej. Instagramerom wpadła w oko m.in. Jastrzębia Góra i Gdańsk Stogi oraz plaża w Sopocie.

📢 Ceny biletów na siatkarzy reprezentacji Polski w Ergo Arenie. Turniej towarzyski tuż przed igrzyskami w Paryżu W sobotę, 20 lipca 2024 roku i w niedzielę, 21 lipca 2024 roku siatkarze czterech drużyn narodowych rozegrają turniej towarzyski w hali Ergo Arena. Będzie to ich ostateczny sprawdzian przed występem na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wśród nich nie zabraknie reprezentacji Polski. Poznaliśmy ceny biletów na to sportowe wydarzenie.

📢 Ryś upodobał sobie plażę nad Bałtykiem w miejscowości Wicie. Zdjęcia Ryś w miejscowości Wicie (gm. Darłowo - woj. zachodniopomorskie) spacerował ponownie plażą nad Bałtykiem. Wielki kot został wypuszczony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zajmujące się odbudową populacji tych zwierząt. Prezentujemy zdjęcia, które nam wysłała pani Małgorzata Sokalska - emerytowany nauczyciel biologii. 📢 Finalistki konkursu Miss Woj. Pomorskiego w strojach kąpielowych. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają! Gala Finałowa Miss Woj. Pomorskiego 2024 dostarczyła wielu wrażeń. Nie mogło zabraknąć gorącego pokazu pięknych pań w strojach kąpielowych. Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia.

📢 To są najdroższe dzielnice w Gdańsku. Tutaj mieszkają prawdziwi bogacze. Sprawdź najnowszy ranking i ceny (maj 2024) Rynek nieruchomości w Gdańsku zaskakuje kupujących i sprzedających. Ceny mieszkań w Gdańsku wzrosły o niecały procent, a od początku 2024 roku nieruchomości w Gdańsku podrożały o ponad 3 procenty. Średnio za metr mieszkania trzeba zapłacić ponad 12,5 tysiąca złotych. Kto kupował mieszkania w Gdańsku w styczniu 2024, ten na metrze zaoszczędził prawie 370 złotych. Oto najdroższe dzielnice i ulice w Gdańsku. Ranking, po szczegółowej analizie przygotował portal Sonar Home. Sprawdź, gdzie w Gdańsku mieszkają prawdziwi bogacze. To tutaj ceny mieszkań są najwyższe! 📢 92-letnia gdańszczanka zostanie wpisana do Światowej Księgi Rekordów Guinessa! To pierwsza kobieta sędzia żużlowa na świecie Pani Irena Nadolna-Szatyłowska zostanie wpisana do Światowej Księgi Rekordów Guinnessa jako pierwsza na świecie kobieta - sędzia żużlowa. Gratulujemy!

📢 Polska - Turcja NA ŻYWO 10.06.2024 r. Ostatni sprawdzian kadry Probierza. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream? Wynik, online, relacja Polska - Turcja NA ŻYWO. Polska zagra na PGE Narodowym w Warszawie z Turcją w poniedziałek (10.06.2024) w meczu towarzyskim. Dla podopiecznych trenera Michała Probierza będzie to ostatni test przed mistrzostwami Europy. Gdzie oglądać mecz Polska - Turcja w telewizji i internecie? Sprawdzaj wynik na żywo i online!

📢 Renta wdowia - jaką kwotę będzie można otrzymać? Kto dostanie pieniądze? Znamy szczegóły dotyczące wypłaty tzw. renty wdowiej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oszacowało, że roczne koszty wypłaty tego świadczenia na początek wyniosą 8-10 mld zł rocznie. Jakie będą zasady wypłat pieniędzy? Zobacz, kto będzie mógł ubiegać się o wypłatę renty wdowiej.

📢 Tych memów nie oglądaj w robocie, chociaż to najlepsze memy o pracy. Bo ma trzy zalety: piątek, wypłatę i urlop. Śmiech z roboty na etacie! Te najlepsze memy o pracy pozwolą ci pozbyć się stresu! Nie śmieje się w cyrku, ten kto chodzi do pracy. Najgorszy dzień tygodnia? Oczywiście poniedziałek i każdy ten, w którym musisz iść do pracy. Nic nie męczy tak bardzo, jak praca. Te żarty śmieszą nas, bo pracę trzeba odreagować. Jak memy komentują ciężkie życie pracownika? Popatrzcie i pośmiejcie się z nami! 📢 MEMY o mamach nie tylko na Dzień Matki! Jakie są nasze mamy? Te MEMY rozbawią Was do łez! MEMY o mamach. 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Ale warto pamiętać o naszych mamach nie tylko w ich święto. To one o nas dbają, martwią się, a gdy byliśmy młodsi, pocieszały nas i pomagały w szkole. Jak widzą je internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o mamach!

📢 Wypadek w Grabinach-Zameczku. Zderzyły się dwa samochody. Dwie osoby w szpitalu AKTUALIZACJA godz. 10.59. Jak podaje policja, droga jest już przejezdna. Wcześniej pisaliśmy: Dwa samochody zderzyły się przed godziną 8 (5.06) w miejscowości Grabiny-Zameczek w gminie Suchy Dąb. Wcześniej kierująca jednym z nich uderzyła w drzewo. Dwie osoby poszkodowane trafiły do szpitali. Na miejscu pracuje policja. Droga na tym odcinku jest zamknięta. Policjanci apelują o wybieranie alternatywnej drogi

📢 Pożar pustostanu, w którym niegdyś mieściła się restauracja i hotel Srebrny Młyn Płonął budynek dawnego zajazdu Srebrny Młyn, który przy ul. Słowackiego w Gdańsku działał do 2016 roku. Od tego czasu budynek popadał w coraz większą ruinę. Na miejscu działało 8 zastępów strażaków. 📢 Sebastian Kasztelan, burmistrz Kwidzyna: Przed nami wiele pracy, ale jestem przekonany, że nie zawiedziemy zaufania naszych wyborców W ostatnich wyborach samorządowych Sebastian Kasztelan został burmistrzem Kwidzyna, zastępując na stanowisku pełniącego urząd przez 26 lat Andrzeja Krzysztofiaka. To wielka zmiana w tym samorządzie. W ramach naszego cyklu "Samorząd od nowa" porozmawialiśmy z nowym burmistrzem o zaufaniu wyborców, potrzebnych zmianach i pierwszych problemach.

📢 Kaszubskie truskawki w kryzysie. Smak tradycji może być zagrożony Na straganach pojawiły się kaszubskie truskawki - jedne z najbardziej uwielbianych owoców sezonowych. Niestety, lokalni producenci borykają się z poważnym zagrożeniem, które napływa z Egiptu i krajów bałkańskich. 📢 Cztery tysiące fanów wspierało Polki w Gdyni. Byliście na meczu? Znajdźcie się na zdjęciach. Dominika Grabowska: Nie czujemy się upokorzone Reprezentacja Polski kobiet przegrała czwarty mecz w eliminacjach do mistrzostw Europy. Nie z byle kim, bo z Niemkami, które zaliczają się do światowych potęg. Mecz na stadionie w Gdyni obejrzało cztery tysiące widzów, którzy starali się dopingiem dodać sił naszej drużynie. Byliście na meczu Polek z Niemkami? Znajdźcie się na zdjęciach. 📢 Zaginięcie Iwony Wieczorek. Matka Iwony wyznała to po raz pierwszy po 14 latach Matka Iwony Wieczorem zebrała się na szczere wyznanie. Po 14 latach od zaginięcia swojej córki zdecydowała się wyznać, co czuje wobec sprawcy uprowadzenia jej dziecka. Co powiedziała?

📢 Plastikowa palma w zabytkowym sercu Gdańska. Jak zaradzić tandecie? Plastikowa „palma” ozdobiona także plastikowymi orzechami kokosowymi rozjaśniającymi okolicę kolorowym światłem stanęła na ulicy Lektykarskiej w Gdańsku. Ten nietypowy drogowskaz ma być reklamą pobliskiego klubu nocnego, ale przy okazji psuje historyczny wizerunek Głównego Miasta i irytuje mieszkańców. Rozwiązanie tego problemu może nie być proste… 📢 Piękne finalistki konkursu Polska Miss 30 plus w strojach kąpielowych. Zobacz ich wyjątkową sesję zdjęciową Tym razem możemy zobaczyć laureatki konkursu Polska Miss 30+ w strojach kąpielowych. Mamy nowe zdjęcia najpiękniejszych trzydziestolatek w kraju. Zaprezentowały się także w kolekcji sukni od Elizabeth Collection. 📢 PGE uruchomi przetarg na budowę magazynu energii Żarnowiec. Największego tego typu w Europie Grupa PGE przygotowuje się do uruchomienia postępowania zakupowego na zaprojektowanie i budowę, w formule pod klucz, wielkoskalowego bateryjnego magazynu energii elektrycznej, o mocy do 263 MW oraz pojemności minimalnej 900 MWh.

📢 Jeśli chętnie wypłacasz gotówkę BLIK–iem, możesz teraz przeżyć niemiłą niespodziankę. Duży bank wprowadza opłatę za BLIK. Ile wynosi? Wprowadzenie opłat prowizyjnych za transakcje bankomatowe, przy pobraniu gotówki z pomocą BLIKA–a to, jak na razie, ostatnia dotkliwa zmiana dla klientów mBanku, zapowiedziana jeszcze w styczniu tego roku. Już w kwietniu posiadacze kont w tym banku musieli zmierzyć się z podwyżkami niektórych opłat. Wprowadzenie prowizji za niektóre transakcje z użyciem popularnego BLIK–a jest jednak symboliczna. 📢 Wysokie kary za grillowanie 06.2024. Balkony, ogrody, plaża, ogródki działkowe. Gdzie nie rozpalisz grilla? Tych miejsc ZDECYDOWANIE unikaj Nawet 5000 złotych mandatu za grillowanie możesz dostać, jeśli przekroczysz przepisy. Niższe, ale równie dotkliwe kary dostaniesz za grillowanie w plenerze lub balkonie. Jak z rusztem, kiełbaskami i karkówką iść do parku, na plażę lub do lasu i nie dostać mandatu? Podpowiadamy jak spędzić sezon grillowy 2024 i majówkę przyjemnie i bez kar.

📢 7600 zł podwójnej emerytury dla wdowy, wdowca. Dodatkowe pieniądze dla seniora. Tak dostaniesz dodatkowe świadczenie po śmierci męża, żony Podwójna emerytura dla wdowy i podwójna emerytura dla wdowca. Wedle projektów będzie można ubiegać się o dwie emerytury z tytułu śmierci małżonka. Aktualnie możesz dostać rentę rodzinną lub zachować swoją emeryturę, ale nie dostaniesz obu. Jaka może być kwota nowego świadczenia dla wdowy lub wdowca? Chodzi o kwotę nawet 7600 zł. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez policję. To oni nie płacą na własne dzieci! Zobacz aktualną listę osób z listem gończym! To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Pamiętaj! Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 Motor Lublin przejechał się po Arce Gdynia. Byliście na meczu barażowym o awans do PKO Ekstraklasy? Znajdźcie siebie na zdjęciach Arka Gdynia ponownie nie poradziła sobie w walce o awans do PKO Ekstraklasy. Drużyna mogła liczyć na wsparcie kibiców, bo na trybunach pojawiło się blisko 13 tysięcy fanów. Kibice przyszli na święto, a zamiast tego spotkała ich stypa, bo zespół z Gdyni przegrał z Motorem Lublin 1:2. Byliście na meczu Arki z Motorem? Znajdźcie siebie na zdjęciach. 📢 Dwa koncerty Dawida Podsiadło za nami. Tak bawił się Gdańsk w Polsat Plus Arenie Dawid Podsiadło powrócił do koncertowania. Jego nowa trasa rozpoczęła się dwoma występami w Gdańsku. Pierwszy odbył się w Dzień Dziecka 1 czerwca. Powrót gwiazdy można uznać za udany - publiczność poderwała się z siedzeń i bawili się doskonale do znanych piosenek w odnowionych aranżacjach.

📢 Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie. Koniecznie zobacz ich góralską chatę. Widok z okien zapiera dech – galeria zdjęć domu Golców Edyta Golec to wokalistka zespołu Golec uOrkiestra i żona jednego z najlepszych trębaczy w Polsce. Znani i lubiani muzycy mieszkają na co dzień w przepięknej okolicy w rodzinnych stronach. Z domu Łukasza Golca roztacza się przepiękny widok na górską okolicę. Zobacz, gdzie mieszkają Golcowie z trójką dzieci. Tak się urządzili i tu wracają po koncertach gwiazdy Golec uOrkiestra. 📢 Oto oryginalne hotele i dziwna agroturystyka na Pomorzu. Nietypowe noclegi na Kaszubach. Piramidy, domki hobbitów, zabytkowy wiatrak Na Pomorzu można zamieszkać w domku hobbitów, jurcie, domku na drzewie, wiatraku, a nawet w... piramidzie. Zobacz te zdjęcia i sprawdź sam! Naprawdę warto! Zwykły hotel z recepcją to już za mało! Teraz stylowo jest pojawić się w miejscach nietypowych i dziwnych. A tych powstaje coraz więcej. I nie trzeba wyjeżdżać w egzotyczne miejsca.

📢 Horoskop tygodniowy: 3 czerwca - 9 czerwca 2024 roku. Odkryj, co przynosi ci los. Oto co mówi wróżka Samanta Horoskop tygodniowy: 3 czerwca - 9 czerwca 2024 roku. Czy zastanawialiście się kiedyś, co przynosi Ci los w nadchodzącym tygodniu? Czy jesteście ciekawi, jakie wyzwania lub możliwości mogą pojawić się na drodze? To, co kryje przed tobą przyszłość, odkrywa wróżka Samanta. 📢 To wycofane lekarstwa. Nie wolno ich zażywać, mogą ci zaszkodzić. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce. GIF wycofał te leki! Te lekarstwa zostały zakazane i wycofane ze sprzedaży przez GIF. Sprawdź aktualny Rejestr Decyzji (RDG) Głównego Inspektora Farmaceutycznego i zobacz, czy wskazane leki nie znajdują się w twojej domowej apteczce. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Jakich sprzedaż została zakazana? Sprawdź aktualną listę!

📢 Od czerwca będą dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Przybędzie im nawet kilka tysięcy złotych. Tak je dostaniesz Rosną kwoty limitów przy dorabianiu do renty i wcześniejszej emerytury. Przepisy wchodzą w życiu już od czerwca 2024 roku. - Od czerwca renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić więcej - zapowiada Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego. 📢 Najlepsze memy o kierowcach BMW. Kobiety za kierownicą, spóźnieni kierowcy autobusów. Internauci bezlitośni dla kierowców. Jest wesoło! Kierowcy BMW nie mają lekko, bo spośród wszystkich, którzy siadają za kółkiem, to oni doczekali się osobnej kategorii memów! Kierowca BMW śmieszy, bo... Jest przynajmniej kilka powodów, dla których kierowcy BMW stali się popularnym celem memów i żartów. Kierunkowskazy, agresywna jazda, czy ceny. Ile w tym prawdy? Oto najlepsze memy o kierowcach BMW!

📢 Na Obwodnicy Trójmiasta płonął samochód. Po chwili doszło do kolizji Do zdarzenia doszło na Obwodnicy Trójmiasta w niedzielę, 2 czerwca. Około godziny 6 rano strażacy otrzymali zawiadomienie o płonącym samochodzie przy zjeździe z Szadółek. Chwilę potem w okolicy doszło też do niebezpiecznej kolizji. 📢 To najlepsze MEMY o życiu w bloku. Oto prawdziwe piekło na ziemi? Wiercenie, głośny seks, imprezy. Lekko nie jest, ale z tego się śmiejemy Memy o życiu w bloku to... nie są wcale śmieszne obrazki z internetu, przekonują ci, którzy mieszkają w blokowiskach. Jak mówi znane porzekadło, kto mieszka w bloku, ten się w cyrku nie śmieje! Życie w wielkim mrowisku nie należy do najłatwiejszych. I bez względu na to, czy blok z wielkiej płyty, czy nowoczesne budownictwie, problemy bywają podobne. Jakie? Tak widzą to twórcy memów. Jest zabawnie? Jest.

📢 Niezwykła atrakcja turystyczna Gdańska. 1 czerwca 2024 została otwarta po przerwie To niezwykła i nieco nietypowa atrakcja Gdańska. Mowa o 150-letnim podziemnym zbiorniku wody Stara Orunia z największym siedliskiem nietoperzy na Pomorzu. W środku przenosimy się w inne czasy. Zbiornik można zwiedzać w ramach turystycznego Gdańskiego Szlaku Wodociągowego, który tworzą jeszcze - ponad 100-letni zbiornik wody Stary Sobieski z efektem echo oraz współczesny zbiornik wody Kazimierz. Zbiornik Stara Orunia można zwiedzać od 1 czerwca 2024 r. Dwa pozostałe już od 2 maja 2024 r.

📢 HOROSKOP codzienny, piątek 31 maja 2024 roku. Bliźnięta, Koziorożec, Rak, Lew, Wodnik, Baran, Byk, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Ryby Poznaj swój horoskop na piątek (31 maja 2024 roku). Co się wydarzy? Kogo zaskoczy los? Komu zmieni życie? Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta. Sprawdzamy, czy czekają cię zmiany w pracy, sytuację domowych finansów, związku i uczuć, zdrowia, a także romantycznych znajomości.

📢 Piękne, młode, niebezpieczne. To tych kobiet szuka policja. Za nimi wystosowano listy gończe. Aktualna lista poszukiwanych kobiet z Polski To te kobiety są poszukiwane listami gończymi przez policję. Widziałeś którąś z nich? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Rozboje, kradzieże, pobicia, włamania, a nawet i uczestniczenie w zorganizowanej grupie przestępczej. Zobacz, za jakie przestępstwa i wykroczenia sąd wystosował za tymi kobietami listy gończe. 📢 Zawody rowerkowe dla dzieci w Gdańsku! Zapraszamy do CH Osowa! Już w sobotę, 15 czerwca, od godziny 10, Centrum Handlowe Osowa po raz pierwszy stanie się miejscem niezwykłych zawodów dla najmłodszych. Dla wszystkich maluchów w wieku od 3 do 7 lat przygotowaliśmy niezapomnianą przygodę pełną zdrowej rywalizacji, radości i wielu atrakcji!

📢 Najlepsze memy o psach i kotach. Te obrazki doprowadzą was do śmiechu. Co bawi was w waszych czworonogach? Zobacz najśmieszniejsze memy! Najlepsze memy o psach i kotach. Już na tym etapie tj. na wyborze psa lub kota pojawia się wiele śmiechu. Zobaczcie najzabawniejsze obrazki o waszych domowych pupilach. Z czym kojarzy się wam najzabawniejsza historia związana z waszym czworonożnym przyjacielem? Zobaczcie najnowsze i najśmieszniejsze memy o psach i kotach!

📢 Bon Turystyczny 2024. Kiedy powróci to świadczenie? Polacy otrzymają wówczas 1000 zł! Zobacz szczegóły nowego Bonu Turystycznego Bon turystyczny okazał się udaną rządową inicjatywą, która nie tylko pozwoliła na aktywizację sektora turystycznego po pandemii, ale również taką, która umożliwiła wielu Polakom skorzystania z wakacji czy urlopu w pełni. Jak informuje Ministerstwo Finansów oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polacy w okresie obowiązywania bonu turystycznego wydali ponad 3 miliardy złotych. Czy bon turystyczny wróci w nowej formule? Sprawdzamy zapowiedzi rządu związane z bonem turystycznym 2024. Ile Polacy otrzymają środków na wakacje lub ferie swoich dzieci? Zobacz szczegóły.

