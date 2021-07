Prasówka 6.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Gdzie jest burza? Chciałbyś wiedzieć, czy możesz spodziewać się burz dzisiaj (środa, 07.07) w województwie pomorskim? Sprawdź, czy w Twojej okolicy jest możliwe pojawienie się burzy. Na mapie burzowej można sprawdzić, gdzie aktualnie mogą wystąpić burze. Na radarze burzowym online widać określone miejsca narażone na przyjście burzy. Dane mogą być aktualizowane z opóźnieniem od kilku do kilkudziesięciu minut. Jest to przydatne źródło informacji, które przedstawia prawdopodobieństwo wystąpienia burzy w określonym miejscu w Polsce. W prosty sposób dowiesz się, czy w województwie pomorskim możliwa jest burza w środę, 07.07.

Wojciech Szczęsny to jeden z najlepszych bramkarzy świata, Marina to piękna i utalentowana piosenkarka. Wspólnie urządzili sobie życie w Turynie, gdzie wychowują syna Liama. Zobacz jak mieszka Wojciech Szczęsny z żoną. Ich apartament w Turynie to połączenie klasyki z nowoczesnym stylem. Publikujemy ich prywatne zdjęcia >>>

Ślub i wesele to najważniejszy dzień w życiu młodej pary. To właśnie tego dnia rozpoczynają nowe życie już nie w pojedynkę a we dwoje. Ten wyjątkowy dzień młodzi chcą spędzić z najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Z weselem obok imprezy kojarzą się także prezenty. Od kilku lat coraz częściej młodzi proszą wprost o pieniądze. Jest to wygodne rozwiązanie zarówno dla nich jak i dla gości. A ile można uzbierać na takim weselu? My wiemy! Zobaczcie.

Wiemy, ile mogą zyskać emeryci w przyszłym roku. Podano już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2022 roku. Do tego nastąpią zmiany, zapowiedziane w Polskim Ładzie. Zobacz, ile mogą wynosić emerytury w 2022 roku.