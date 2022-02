Prasówka 4.02.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prezentujemy aktualną kadrę Lechii Gdańsk na wiosnę 2022, ale nie można wykluczyć, że do zespołu jeszcze ktoś dołączy. Przedstawiamy piłkarzy Lechii wraz z kluczowymi danymi - do kiedy jest ważny kontrakt, wartość oraz występy w ekstraklasie i gole (stan przed startem sezonu). Zapraszamy do zapoznania się z kadrą Lechii Gdańsk.