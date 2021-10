Prasówka 3.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 3.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Lechia Gdańsk - Legia Warszawa. Lechia Gdańsk pewnie wygrała z Legią Warszawa 3:1 na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Mistrzowie Polski byli bezradni i nie mieli nic do powiedzenia na boisku. Na trybunach gdańskiego stadionu pojawiło się około 23,5 tysiąca widzów. Prezentujemy galerię zdjęć kibiców z meczu Lechii Gdańsk z Legią Warszawa. Zapraszamy do oglądania i znajdźcie się na zdjęciach naszej galerii.