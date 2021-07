Prasówka 27.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Gdzie jest burza? Chciałbyś wiedzieć, czy możesz spodziewać się burz dzisiaj (środa, 28.07) w województwie pomorskim? Sprawdź, czy w Twojej okolicy jest możliwe pojawienie się burzy. Na mapie burzowej można sprawdzić, gdzie aktualnie mogą wystąpić burze. Na radarze burzowym online widać określone miejsca narażone na przyjście burzy. Dane mogą być aktualizowane z opóźnieniem od kilku do kilkudziesięciu minut. Jest to przydatne źródło informacji, które przedstawia prawdopodobieństwo wystąpienia burzy w określonym miejscu w Polsce. W prosty sposób dowiesz się, czy w województwie pomorskim możliwa jest burza w środę, 28.07.

Lechia Gdańsk szuka ofensywnego napastnika, z nazwiskiem, który wzmocni drużynę w tym sezonie. Takiego piłkarza chciałby mieć w zespole trener Piotr Stokowiec. W przeszłości do Lechii Gdańsk trafiali znani piłkarze, jak chociażby Daisuke Matsui, Milos Krasić czy Sławomir Peszko. Jednak wiele innych gwiazd i to o jeszcze głośniejszych nazwiskach było w kręgu zainteresowań biało-zielonych. Sprawdźcie, którzy znani piłkarze byli blisko gry w Lechii Gdańsk, ale ostatecznie w zespole biało-zielonych nigdy nie wystąpili. Zapraszamy do oglądania.