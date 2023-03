Prasówka 25.03.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy po meczu Czechy - Polska. Fernando Santos: A mogłem trenować Cypr. Cieplej by chociaż było”?

Prasówka 25.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Memy po meczu Czechy - Polska. Fernando Santos: A mogłem trenować Cypr. Cieplej by chociaż było Fatalny występ Polaków w Pradze na otwarcie eliminacji EURO 2024. Biało-czerwoni w ciągu 180 sekund stracili dwa gole i gładko zostali odprawieni przez reprezentację Czech. Fernando Santos nie miał szczęśliwej miny w debiucie. Internauci dopisali. Zobaczcie zabawne memy, które przygotowali po porażce Polaków z Czechami.

📢 Taką trzynastą emeryturę otrzymasz. Wypłaty jeszcze w marcu. Zobacz, od czego zależy wysokość twojej emerytury lub renty! HARMONOGRAM WYPŁAT Jeszcze w marcu 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłaty tzw. „trzynastek”. Świadczeniobiorcy otrzymają środki na swoje rachunki bankowe wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Ile możesz otrzymać netto? Sprawdź aktualne wyliczenia i przygotuj się na dodatkowy przypływ gotówki.

📢 Czechy - Polska. Biało-czerwoni rozbici przez Czechów w Pradze! Jan Bednarek: To był bardzo zły mecz i nie ma co zakłamywać rzeczywistości Piłkarska reprezentacja Polski zawiodła w Pradze na całej linii. Biało-czerwoni grali słabo, bez pomysłu, byli bezradni i przegrali z Czechami 1:3 na otwarcie eliminacji EURO 2024. Trener Fernando Santos i piłkarze muszą myśleć już o kolejnym meczu, bo w poniedziałek zagrają z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie.

Prasówka 25.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto co można zrobić z Lego. Zobacz najpiękniejsze budowle z klocków. Jak wygląda Iron Man, Spider-Man z Lego? Wyjątkowe konstrukcje tutaj Co można zbudować z Lego? Najprostszą z odpowiedzi mogłoby być, że wszystko i to odpowiedź najprawdziwsza. Jak pokazują autorzy różnych konstrukcji na całym świecie, wystarczy pomysł, pasja, zaangażowanie i mówiąc wprost, setki, tysiące, a nawet i miliony klocków Lego. Harry Potter zrobiony z klocków w skali 1:1? Nie ma problemu. Najbardziej charakterystyczne zabytki świata w skali mikro? Dla twórców z klocków Lego to żaden problem. Zobacz, jakie jeszcze inne postacie, obrazy, budynki czy wydarzenia historyczne twórcy odwzorowali z klocków.

📢 Bałtyk obdarował ich złotem podczas spaceru plażą w Darłowie. Tak wygląda ogromny bursztyn. Zobacz ZDJĘCIA Pan Sebastian Kubiak wraz z małżonką wybrali się nad morze w Darłowie. Spacerowali plażą i Bałtyk obdarował ich wspaniałym prezentem - ogromnym bursztynem. To wspaniałe złoto Bałtyku. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak imprezuje i wypoczywa Iga Świątek. Tenisistka znajduje czas nie tylko na sport. Zobacz prywatne zdjęcia gwiazdy [24.03] Iga Świątek prywatnie. Na kortach Indian Wells polska tenisistka walczy o sukces w zawodach, które są nazywane nieoficjalnym piątym turniejem wielkoszkolemowym. W USA Świątek idzie jak burza i ma szansę na kolejne zwycięstwo w tej imprezie. Niespełna 22-letnia zawodniczka skupia się oczywiście przede wszystkim na sporcie, ale w swoich mediach społecznościowych potrafi odsłonić choć trochę szczegółów ze swojego życia prywatnego. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak Iga Świątek żyje na co dzień.

📢 Pracujesz w tym zawodzie? Możesz dostać powołanie do wojska na obowiązkowe ćwiczenia Możesz dostać powołanie na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Te osoby mogą zostać wezwane na obowiązkowe ćwiczenia rezerwistów. Przedstawiciele których zawodów są szczególnie pożądani w Wojsku Polskim? Sprawdź, żeby nie czuć się zaskoczonym! 📢 Te MEMY o Czechach rozbawią was do łez. Tak Polacy żartują ze swoich sąsiadów. Krecik, Pat i Mat na obrazkach, które podbijają sieć O tym, że internautom kreatywności nie brakuje, raczej nie można mieć wątpliwości. Tworzą zabawne obrazki, które niejednokrotnie rozbawiają do łez. Nie inaczej jest w przypadku naszych sąsiadów, którzy stali się bohaterami publikacji. Czeskie memy, w których pojawiają się m.in. Krecik i Pat i Mat rozśmieszą niejedną osobę. Sprawdźcie sami.

📢 Kierując autem, w jednej ręce trzymała telefon, drugą machała do policjantów. Funkcjonariusze kwidzyńskiej drogówki podsumowali akcję NURD Policjanci kwidzyńskiej drogówki podsumowali ostatnie działania pn. "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mundurowi ujawnili 73 wykroczenia i nałożyli 25 mandatów karnych. Podczas akcji funkcjonariusze nie tylko karali za wykroczenia, ale zwracali też uwagę kierowców na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

📢 Te pary są dla siebie stworzone. Znaki zodiaku, które do siebie pasują. Czy jesteście dobraną parą? Co mówi astrologia o związkach Astrologia budzi silne kontrowersje. Niektórzy wierzą w prawdomówność gwiazd, inni sceptycznie podchodzą do znaków zodiaku. Według astrologów, możemy wiele dowiedzieć się o sobie samym znając swoje miejsce w kosmosie. Czy możemy według tej myśli dobrać idealnego partnera? Sprawdźcie, które pary są dla siebie stworzone! 📢 25. edycja niesamowitych spotkań podróżników. W Gdyni tradycyjnie rozpoczęły się Kolosy! Gdyńskie Kolosy rozpoczęły się w piątek, 24 marca, w hali Polsat Plus Arena. Gdynia po raz kolejny zamieniła się w stolicę polskich podróżników. W programie tradycyjnie nie zabrakło spotkań, prelekcji oraz możliwości do podzielenia się swoim doświadczeniem z innymi miłośnikami wypraw! 📢 Startuje letnia siatka lotów z Gdańska. Polecimy do 24 krajów 9 liniami! Sprawdź szczegóły Od końca marca na gdańskim lotnisku zacznie obowiązywać nowy rozkład lotów. Wśród nowości Rzym, Neapol, Malaga, Podgorica, Praga i Ryga. Po zimowej przerwie wracają loty do Zurychu, Zadaru i Dusseldorfu. Im bliżej lata, tym siatka połączeń będzie się stawać bogatsza. Przybędą jeszcze loty na greckie wyspy, a także do Splitu, Tirany i Burgas.

📢 Zmiany w rozkładach jazdy autobusów. Modyfikacje już od 1 kwietnia Gdańszczanie podróżujący autobusami muszą przygotować się na kolejne zmiany. Już od 1 kwietnia 2023, modyfikacjom poddane zostaną rozkłady na Osowej. Chodzi o linie autobusowe o numerach 117, 122, 169, 171, 179, 210, 269, N1 i N4. Sprawdź co się zmieni.

📢 Morze alkoholu i impreza za imprezą. Tak żyła polska mafia w latach 90. Luksusowe życie gangsterów w Polsce [prywatne zdjęcia] Drogie samochody, luksusowe rezydencje i niewyobrażalne bogactwo zdobyte dzięki haraczom, przemytowi narkotyków i korumpowaniu polityków. W latach 90. byli królami życia. Obejrzyjcie kulisy życia polskiej mafii. 📢 Bajeczna zorza polarna na Kaszubach. Mieszkańcy powiatu kościerskiego mogli zobaczyć wyjątkowe zjawisko! Zobaczcie ZDJĘCIA Mieszkańcy powiatu kościerskiego mogli zobaczyć na niebie prawdziwy spektakl kolorów! W czwartek 23.03.2023 r. po raz kolejny w ostatnim czasie wystąpiła zorza polarna. Nie trzeba było mieć specjalistycznego sprzętu, żeby zobaczyć gołym okiem zorzę polarną.

📢 Tak mieszka Marta Kubacka i Dawid Kubacki. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak mieszka Dawid Kubacki z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu poważnej choroby żony musiał nagle zakończyć sezon w tym roku. Zaglądamy do pięknego domu sportowca w górach. Sprawdź, jak mieszka Dawid Kubacki z żoną Martą Kubacką i córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu. 📢 Wypadek w gminie Malechowo! Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych [ZDJĘCIA] Groźnie na krajowej drodze nr 6 w okolicy Malechowa. Zderzyły się dwa samochody osobowe - 24.03.2023 r. - przed godziną 9. Na miejsce zdarzenia wyjechali m.in. strażacy i policjanci ze Sławna. Zderzenie pojazdów jest czołowe - patrz zdjęcia.

📢 Po latach pracy zmieniono im umowy, które je degradują! Opiekunki medyczne szpitala w Kościerzynie są zdruzgotane. Co z podwyżkami? W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie i podległej mu placówce w Dzierżążnie pracują 84 opiekunki medyczne. To właśnie one bezpośrednio zajmują się pacjentami, karmią, pielęgnują, zmieniają pampersy. Zarząd szpitala zmienił im umowy, które zdaniem opiekunek, degradują je i zamykają drogę do podwyżek.

📢 W ten weekend zmiana czasu z zimowego na letni. Jak przestawiamy zegarki? To ostatnia taka zmiana? Kiedy przestawiamy zegarki? Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w najbliższy weekend 25- 26 marca. Tym razem będziemy spali krócej, ponieważ wskazówki zegarka przesuwamy z 2:00 na 3:00. Czy to będzie ostatnia taka zmiana? W Parlamencie Europejskim cały czas trwa dyskusja na temat tego, czy wkrótce przestaniemy przestawiać zegarki. Głos w tej sprawie zabrała wiceminister rozwoju Olga Semeniuk-Patkowska, która wyjaśniła jak wygląda obecna sytuacja.

📢 Tyle zdjęć Gdańska sprzed lat! Rozpoznajesz wszystkie te miejsca? Czarno-biała podróż w czasie. Tak zmieniło się miasto! GALERIA Archiwalne fotografie Gdańska zachwycają! Miasto zmieniało się nie do poznania na przestrzeni lat. Często dopiero czarno-białe zdjęcia z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mogą nam uświadomić, jak bardzo odmieniły się popularne miejsca stolicy Pomorza. Zobaczcie, jak miasto wyglądało w obiektywie dawnych fotoreporterów "Dziennika Bałtyckiego". Rozpoznacie wszystkie miejsca? 📢 Takie filmy kręcono w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Trójmiasto w serialach i filmach było dobrym planem filmowym | ZDJĘCIA Gdańsk, Gdynia i Sopot wielokrotnie służyły jako plany filmowe. Na Wybrzeżu kręcono m.in. zdjęcia do seriali "Motyw", "Prawo Agaty" i "Diagnoza", a także takich filmów jak "Solid Gold", "Czarny czwartek", "Układ zamknięty", a nawet....bollywoodzkiej produkcji "Mersal".

📢 Najlepsze życzenia na urodziny. Jak napisać życzenia urodzinowe? Czego życzyć? Co napisać na urodziny? Zabawne wierszyki 24.03.2023 Zbliżają się urodziny bliskiej osoby i nie masz pomysłu na życzenia? Pomożemy ci! Sprawdź najciekawsze, śmieszne życzenia urodzinowe. Zobacz też wierszyki i smsy urodzinowe.

📢 14-latka została ugryziona przez psa nieopodal szpitala w Gdyni. Właściciel czworonoga jest poszukiwany przez policję Policjanci z Gdyni poszukują mężczyzny, którego pies w środę 22 marca po południu ugryzł 14-letnią dziewczynkę nieopodal szpitala miejskiego w Śródmieściu. Nastolatka została dotkliwie zraniona i nie wiadomo, czy nie będzie musiała przyjmować zastrzyków zapobiegających wściekliźnie.

📢 Sprawdź HOROSKOP dzienny 24.03.2023. Te znaki zodiaku czekają zmiany, miłość i pieniądze. Co w Twoim życiu wydarzy się dzisiaj? Oto wróżba Horoskop dzienny na piątek 24 marca 2023. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć?

📢 LOTTO WYNIKI 23.03.2023 r. Liczby Lotto, Lotto Plus, numery duży lotek, Multi Multi, Kaskada. Losowanie Lotto z 23.03.2023 na żywo Lotto wyniki 23.03.2023 r.! Czy losowania w czwartek, 23.03.2023 okażą się dla Ciebie szczęśliwe? Poniżej na naszej stronie publikujemy wyniki Lotto z 23.03.2023 r. Zobacz wyniki LOTTO z 23.03.2023 r.! 📢 Skoki narciarskie LAHTI NA ŻYWO 25-26.03.2023 r. WYNIKI. Znamy skład Polaków. Gdzie oglądać w TV i stream w internecie? Wyniki, relacja Skoki narciarskie LAHTI WYNIKI na żywo. Puchar Świata w Lahti 25-26.03.2023 r. Gdzie oglądać konkursy Pucharu Świata w Lahti w skokach narciarskich w telewizji i internecie? Gdzie znaleźć darmowy stream online z konkursów Pucharu Świata? Skoki live w TV i internecie. Szczegółowe informacje o nowym sezonie w skokach narciarskich! Sprawdźcie wyniki z konkursów w Lahti.

📢 Oto co można w Gdańsku zobaczyć wykonane z bursztynu. Instrumenty wysadzane bursztynami, dzikie koty ze złota Bałtyku. Czym jest Amberif? Targi AMBERIF trwają już w najlepsze. Jedna z najważniejszych na świecie wystaw bursztynu rozpoczęła się już w środę, 22 marca. W Międzynarodowych Targach Bursztynu i Biżuterii AMBERIF udział bierze ponad 250 wystawców.

📢 Podwójna emerytura dla wdowy lub wdowca. Dodatkowe świadczenie po śmierci męża, żony. Na takich ZASADACH je dostaniesz Podwójna emerytura dla wdowy i podwójna emerytura dla wdowca. Wedle projektów będzie można ubiegać się o dwie emerytury z tytułu śmierci małżonka. Aktualnie możesz dostać rentę rodzinną lub zachować swoją emeryturę, ale nie dostaniesz obu. Jaka może być kwota nowego świadczenia dla wdowy lub wdowca? 📢 Apelacja prokuratury od uniewinnienia Magdaleny Adamowicz nie może się rozpocząć. Sąd znów nie dotrzymał terminu Po raz drugi nie rozpoczął się odwoławczy proces w sprawie karnoskarbowej Magdaleny Adamowicz. Wdowa po prezydencie Gdańska została wcześniej uniewinniona od zarzutów nieujawnienia dochodów z lat 2011-12. Prokuratura złożyła apelację we wrześniu 2022 roku. Sprawa przedawni się z nieco ponad 9 miesięcy.

📢 Te kierunki na wakacje w 2023 roku są najtańsze! Sprawdź najlepsze okazje All Inclusive. Tanio do Bułgarii, Grecji, Egiptu! [23.03.2023] Rok 2023 dopiero się zaczął, ale większość z nas już planuje wyjazd urlopowy. To wcale nie musi kosztować fortuny. Istnieją kierunki, które są tańsze, niż pozostałe, a wcale nie oznaczają gorszej jakości zwiedzania. Wyjazdy All Inclusive oznaczają stuprocentowy odpoczynek, w ramach którego wczasowicze nie muszą niczym się przejmować. Sprawdź najtańsze kierunki wyjazdów All Inclusive w wakacje 2023. 📢 Najlepsze seriale z PRL-u. To były prawdziwe hity. Kultowe seriale PRL. Nie tylko Czterej Pancerni. Pamiętasz te filmy? Pierwszy polski serial powstał w 1965 roku. Od tamtej pory w naszym kraju powstało wiele kultowych produkcji, które uwielbiamy i oglądamy do dziś. Ze szczególnym sentymentem wspominamy seriale z lat 70. i 80. To były prawdziwe telewizyjne hity, które oglądała cała Polska. Pamiętacie je wszystkie?

📢 Twój telefon szybko się rozładowuje? Wyłącz te 7 aplikacji. Błyskawicznie wyczerpują baterię w smartfonie Na rynku obecnie znaleźć można wiele telefonów, które prześcigają się przede wszystkim w ilości i różnorodności nowoczesnych funkcji. Wymaga to niestety umieszczania w nich coraz pojemniejszych baterii. Często jednak nie czuć różnicy w czasie ich działania w stosunku do starszych telefonów. Dlaczego? Wynika to z faktu, że instalujemy na swoich urządzeniach coraz więcej aplikacji, które skutecznie wyczerpują całą baterię w mgnieniu oka. Zobacz 7 aplikacji, które robią to najszybciej. 📢 Zlot fanów Depeche Mode na środku Bałtyku. Zagrała kapela z Wejherowa Spirit In The Forest | ZDJĘCIA Przy muzyce Depeche Mode na promie na środku Morza Bałtyckiego bawili się sympatycy twórczości brytyjskiego zespołu. Covery m.in. "A question of time", "Strangelove", czy "Enjoy the Silence" zagrała kapela z Wejherowa Spirit In The Forest.

📢 Te leki wycofano ze sprzedaży. Aktualna lista. Zobacz, czy nie masz ich w swojej apteczce. Sprawdź najnowszą listę z GIF! Te lekarstwa zostały zakazane i wycofane ze sprzedaży. Sprawdź aktualny Rejestr Decyzji (RDG) Głównego Inspektora Farmaceutycznego i zobacz, czy wskazane leki nie znajdują się w twojej domowej apteczce. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Jakich sprzedaż została zakazana? Sprawdź aktualną listę! 📢 Waloryzacja emerytur w marcu 2023. Rekordowe sumy dla polskich emerytów. Ile otrzymasz Sprawdź wyliczenia dla swojej emerytury W marcu 2023 minimalna emerytura ma wynieść 1588,44 zł. To wzrost świadczeń emerytalnych o ok. 250 zł. Jakie będą podwyżki emerytur w 2023 roku? Wiemy, jak duża będzie waloryzacja emerytur i od kiedy emeryci dostaną wypłaty. Są też informacje o przyznaniu 13. i 14. emerytury w 2023 roku. Jakie roczniki obejmie nowa ustawa emerytalna?

📢 Oto jakich mebli z PRL szukają kolekcjonerzy. Można dobrze zarobić. Sprawdź, czy masz je w domu! Zobacz oferty na OLX 23.03.2023 [ZDJĘCIA] Każdy z nas pamięta wystrój wnętrz typowy dla czasów PRL-u. Starsi sami mieszkali w lokalach urządzonych w stylu lat 70., a młodsi wspominają wizyty w domach dziadków, gdzie czas się zatrzymał. W 2023 roku meble rodem z PRL-u są wielkim trendem wnętrzarskim. Poza tym na rynku jest wielu kolekcjonerów, którzy kupują najrzadsze elementy wystroju wnętrz z lat 70. Sprawdzamy, jakich mebli z PRL szukają użytkownicy OLX. 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! LISTA [23.03.2023 r.] Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Kauflandzie, Lidlu! Te produkty zostały wycofane ze sklepów przez GIS w całej Polsce! [23.03.2023] Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić 5 marca 2023. Nazwy, numer partii, producent. 📢 Tak wyglądały wnętrza w czasach PRL-u. Pamiętacie taki wystrój mieszkań? Styl lat 60., 70., 80. Ta moda wróciła! | Zobacz ZDJĘCIA Jak wiadomo, moda zawsze wraca. Niezależnie od tego, czy dany trend dotyczy ubrań, czy też wnętrz - styl, który propagowano kilka dekad temu triumfalnie powraca w 2023 roku. Pragniecie wrócić pamięcią do lat PRL-u? W naszej galerii przypominamy, jak wyglądały wnętrza w tamtych czasach! Pamiętacie?

📢 Te ryby są najzdrowsze dla człowieka. Dlaczego warto je spożywać? Sprawdź, które ryby mają najwięcej kwasów omega-3 LISTA [23.03.2023] Jedzenie ryb jest zalecane z uwagi na ich dużą wartość odżywczą. Są one źródłem korzystnych dla zdrowia kwasów omega-3, białka, witaminy D, która jest potrzebna do odpowiedniego funkcjonowania organizmu zwłaszcza zimą. Mają również spory wpływ na leczenie chorób układu krążenia. Choć niewiele osób za nimi przepada, powinny gościć na naszych talerzach dość często. Jakie ryby są najzdrowsze dla człowieka? Odpowiedź znajdziesz w naszej galerii. 📢 Tak Zakład Ubezpieczeń Społeczny obliczy wysokość Twojej emerytury. Ile wyższej emerytury i renty dostaniesz na konto od 1 marca 2023 r.? Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca już pierwsze zwaloryzowane emerytury i renty (zmiana weszła w życie 1 marca 2023 roku). Seniorzy i renciści dostaną o 14,8 procent więcej, a gwarantowana kwota podwyżki to 250 zł brutto. Jak ZUS oblicza emeryturę na tzw. nowych zasadach? Sprawdź.

📢 Oto nowa lista aplikacji wycofanych z Google Play. Takie aplikacje musisz samodzielnie usunąć też z telefonu. SPRAWDŹ JAKIE 23.03.2023 Masz te apki z Google Play lub App Store ? Usuń je jak najszybciej. Sprawdź listę aplikacji na telefon, które musisz usunąć. Google Play wycofał kolejne niebezpieczne aplikacje. Aplikacje na androida oraz iOS znalazły się pod lupą specjalistów od bezpieczeństwa. Wśród nich są m.in. takie, które wyświetlają niechciane reklamy (adware). Takie niebezpieczne aplikacje w twoim telefonie mogą kraść dane lub wrażliwe informacje. 📢 500 plus dla małżeństw. Od kiedy świadczenie dla małżeństw z długim stażem mogłoby obowiązywać? Jest odpowiedź ministerstwa [23.03.2023] 500 plus dla małżeństw z długim stażem? Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać świadczenie i kiedy miałoby być wypłacane? Jakie są zasady przyznawania dodatku, którego projekt powstał z inicjatywy obywateli? 500 plus dla małżeństw z długoletnim stażem. Czy program "Małżeństwo+" zacznie już wkrótce obowiązywać? Zobacz założenia petycji.

📢 Brudny przedziały w pociągach PKP Intercity po 70-osobowej grupie młodzieży. Przejazd z Warszawy do Trójmiasta Do redakcji "Dziennika Bałtyckiego" odezwała się czytelniczka, która pokazała, w jakich warunkach musiała jechać pociągiem PKP Intercity relacji Zakopane - Gdynia - "Z tego wagonu wysiadała w Warszawie grupa młodzieży z obozu. Uważam, że taki wandalizm powinien zostać ukarany" - napisała mieszkanka Trójmiasta, pani Urszula. 📢 Potrącenie na torach w Wejherowie. Są opóźnienia w kursowaniu pociągów SKM na trasie Rumia - Wejherowo. Jak długo potrwają? Utrudnienia w kursowaniu pociągów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. W pobliżu przystanku SKM Wejherowo Nanice doszło do potrącenia osoby postronnej, przez lokomotywę. Z tego powodu na odcinku Wejherowo-Reda ruch pociągów odbywa się po jednym torze, zaś na trasie Rumia - Wejherowo SKM-ki mogą kursować z opóźnieniem do około 15 minut.

📢 To już 109 lat od potężnego sztormu w Łebie. Hotel Neptun sztormom się nie kłania 109 lat temu potężny sztorm o nazwie "Niedźwiedzia fala" uderzył w Łebę. Mocno ucierpiał hotel Neptun, który wybudowano na skarpie, tuż przy brzegu Bałtyku. Załamany właściciel szybko sprzedał willę, a interes życia zrobił jego bliski przyjaciel. 📢 Międzynarodowy Dzień Foki obchodzimy 22 marca. Zobacz najlepsze MEMY o tych zwierzętach! Nie ma chyba zwierzęcia, które bardziej kojarzy się z Bałtykiem, niż foka. Dlatego tym bardziej warto uświadamiać, że zwierzęta te potrzebują ochrony! 22 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Foki. Jak te zwierzęta widzą internauci? Co ich bawi? Zebraliśmy dla was najlepsze MEMY o fokach!

📢 Stare rachunki. Po ilu latach można je wyrzucić? Jak długo należy przechowywać dokumenty? PIT, faktury, deklaracje, rachunki. 22.03.2023 Przechowywanie starych dokumentów może być problematyczne dla osób zorganizowanych i lubiących porządek. Niepotrzebne papiery mogą zajmować zbyt wiele przestrzeni i "zagracać" domowe szuflady. Warto przejrzeć zebraną papierologię i pozbyć się tego, co już straciło swoją aktualność. Sprawdź, po jakim czasie można wyrzucić rachunki, PIT-y, faktury i inne dokumenty.

📢 To dlatego warto regularnie chodzić na basen. Jakie są zalety pływania? Na co pomaga? SPRAWDŹ [22.03.2023] Aktywność fizyczna w życiu człowieka jest bardzo ważna. Sporo osób wybiera basen. Aktywność w wodzie niesie za sobą wiele korzyści zdrowotnych, z których można nie zdawać sobie sprawy. Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, dlaczego warto regularnie chodzić na basen oraz jakie są zalety pływania. 📢 Sanatorium za darmo. Kto może pojechać do uzdrowiska za 0 zł? Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów 22.03.2023 Sanatoria są doskonałym miejscem, w którym kuracjusze mają szansę odpocząć i szybko wrócić do zdrowia. To tam profesjonalny personel zajmie się ich rekonwalescencją. Można uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez NFZ, jednak czas oczekiwania będzie dość długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 To odliczysz od podatku. Sprawdź, ile możesz zyskać i co wpisać do PIT po raz pierwszy. Tak właśnie zapłacisz niższe podatki [22.03.2023] Oto rzeczy, które można odliczyć od podatku w 2023 roku. Co wpisać do PIT, zanim oddasz go, żeby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym? Wiemy, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku. Pamiętaj, rozliczenie z podatku rusza 15 lutego 2023 roku!

📢 Czy to Dom Przemocy Społecznej? Drastyczne zdjęcia i opisy praktyk, do jakich ma dochodzić w DPS w Machowinku Co tak naprawdę dzieje się w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku pod Ustką? Do naszej redakcji dotarły zdjęcia i budzące grozę opisy. Starosta słupski i pomorski wojewoda zlecili kontrolę. O sprawie zawiadomiona została też prokuratura. 📢 Takie grzechy masz na sumieniu? Za nie nie dostaniesz rozgrzeszenia w kościele. Popełniłeś grzech śmiertelny albo ciężki? Sprawdź tę LISTĘ Każdy z nas popełnia grzechy lub grzeszki. Czasem sprawa jest poważna, czasem, po prostu do wybaczenia. Część z nich odpuszczamy sobie sami. Za inne możemy odpokutować po spowiedzi świętej. Dla wierzących i praktykujących największym kłopotem mogą być grzechy ciężkie i śmiertelne. Czyli jakie? Sprawdź, czy nie popełniłeś tych grzechów.

📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie te tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? LISTA Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać! 📢 Trwa budowa powierzchni składowej i nabrzeża T3 w Baltic Hub Budowa terminalu T3 w Baltic Hub umożliwi powstanie trzeciego nabrzeża głębokowodnego. Inwestycja ma zwiększyć możliwości przeładunkowe nawet o ponad 50 procent. Wartość tego projektu to 470 mln euro, a rozpoczęcie budowy terminala miało miejsce w drugiej połowie 2022 roku.

📢 Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy 2023. Czy piątki w Polsce będą wolne? Co dalej z pracą zdalną? Oto nowelizacja kodeksu pracy Prezydent Andrzej Duda podpisał najnowszą nowelizację Kodeksu pracy. Zmian ma być naprawdę wiele. Pracownicy powinni dokładnie przyjrzeć się nowym ustaleniom. To prawdziwa rewolucja, a projekt ustawy znajduje się już w Sejmie. Czy będziemy pracować cztery dni? Co dalej z pracą zdalną? Czy będziemy zarabiać mniej? Sprawdzamy, jakie zmiany ma wprowadzić nowelizacja Kodeksu pracy 2023! 📢 LOTTO WYNIKI 21.03.2023 r. Liczby Lotto, Lotto Plus, numery duży lotek, Multi Multi, Kaskada. Losowanie Lotto z 21.03.2023 na żywo Lotto wyniki 21.03.2023 r.! Czy losowania we wtorek, 21.03.2023 okażą się dla Ciebie szczęśliwe? Poniżej na naszej stronie publikujemy wyniki Lotto z 21.03.2023 r. Zobacz wyniki LOTTO z 21.03.2023 r.!

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 Tak mieszka Julia Wieniawa. Wnętrza apartamentu gwiazdy robią wrażenie. Zobaczcie, jak pięknie wyposażyła mieszkanie Julia Wieniawa aktywnie działa w sieci. Na Instagramie nie tylko promuje zawodowe projekty, ale także pokazuje swoje "cztery kąty", Wnętrza robią wrażenie. Zobaczcie, jak mieszka Julia Wieniawa. 📢 "Bombowy" żart 50-letniego mieszkańca Gdańska zakończył się zatrzymaniem. Teraz grozi mu więzienie 50-latek z Gdańska trafił w ręce policji po tym, jak w niedzielę zadzwonił na numer alarmowy i poinformował, że w jednej z instytucji podłożony jest ładunek wybuchowy. Żart nie rozbawił bez wątpienia służb. Już następnego dnia mężczyzna był w rękach mundurowych. Doprowadzony do prokuratury usłyszał już zarzuty, a teraz... grozi mu więzienie.

📢 Te banknoty mogą kosztować krocie. Na co kolekcjonerzy zwracają uwagę? Tysiące warte miliony. To możliwe. Może masz je w domu? 21.03.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Te kolekcjonerskie, rzadkie, z błędami czy po prostu stare. Ile warte mogą być banknoty z czasów PRL? Czy banknot o nominale 10 złotych można sprzedać z kilkunastokrotną przebitką? Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela! 📢 Oto lista najwspanialszych kobiet. Co unikatowego ma w sobie płeć piękna? Czy znaczenie imion ma sens? Sprawdź naszą listę Czego pragną kobiety, to jeden z tych filmów, który kiedyś podbijał sale kinowe, dając producentom zarobić niemal 400 milionów dolarów, a współcześnie kojarzy nam się z każdym dniem, kiedy to święto swoje obchodzą właśnie panie. Czego pragną kobiety? Pytanie równie tajemnicze, co odpowiedź. Odpowiedź, co warto podkreślić subiektywna, gdyż w uczuciach ciężko o obiektywizm. Jakie kobiety są najwspanialsze? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Jak szybko zasnąć? Najlepsze sposoby na zasypianie. TOP 10 metod na dobry sen. Skuteczne sposoby na bezsenność W XXI wieku coraz więcej osób cierpi na bezsenność. Może na to wpływać wiele czynników, między innymi długi czas spędzony przed ekranem. Całe szczęście istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc wam w szybkim zasypianiu. Sprawdźcie, czy któryś z nich zadziała w waszym przypadku! 📢 Śmiertelny wypadek w Sąborzu na drodze krajowej nr 6. Zginęła kobieta Do tragicznego wypadku doszło około godz. 13 w miejscowości Sąborze (gm. Damnica), na drodze krajowej nr 6. Auto osobowe zderzyło się czołowo z samochodem dostawczym. Śmierć na miejscu poniosła kierująca osobówką. 📢 Wypadek na drodze powiatowej łączącej Warszkowo z Piaśnicą (pow. wejherowski). Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Kierowca samochodu dostawczego zjechał na prawe pobocze i uderzył w przydrożne drzewo na dw218 w powiecie wejherowskim. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Nad sprawą pracuje policja. Do zdarzenia doszło 20 marca 2023 roku około godz. 9:00 na drodze powiatowej łączącej Warszkowo z Piaśnicą.

📢 Pożar dwóch domków letniskowych w Chwaszczynie. Całkowicie spłonął jeden z nich | ZDJĘCIA W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do poważnego pożaru bliźniaczych domków letniskowych w Chwaszczynie. Pomimo szybkiej akcji strażaków jeden z budynków całkowicie spłonął. Drugi nie jest w wiele lepszym stanie. Są zdjęcia z miejsca zdarzenia. 📢 Tu znajdziesz wszystko o Karcie Seniora 2023. Jak ją wyrobić? Komu się należy? Ile kosztuje? Najważniejsze informacje Ogólnopolska Karta Seniora jest przeznaczona dla osób powyżej 60. roku życia. Dzięki niej można otrzymać rabaty w różnych punktach usługowych na terenie całego kraju. Osoby, które ją posiadają, zakupią w niższej cenie różne produkty, dzięki którym zadbają m.in. o zdrowie, a także samopoczucie. Sprawdź, jakie ulgi daje Karta Seniora.

📢 Wysoka wygrana w losowaniu Mini Lotto padła w Pruszczu Gdańskim! Na konto gracza wpłynie pokaźna suma pieniędzy! Szczęśliwym okazało się sobotnie losowanie w grze Totalizatora Sportowego "Mini Lotto", dla jednej z osób, które swój kupon obstawiły na terenie Pruszcza Gdańskiego. Kwota wygranej robi wrażenie!

📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Takie okolicznościowe monety wydał NBP. Zobacz, na jakie okazje Narodowy Bank Polski emitował pieniądze. Masz którąś z tych monet u siebie? Emisja monet kolekcjonerskich i okolicznościowych stanowi doskonałą okazję do uhonorowania ważnych historycznych wydarzeń, postaci oraz kultury, nauki i tradycji Polski. Monety kolekcjonerskie są wykonane z najwyższej jakości złota i srebra, a często uatrakcyjniane są poprzez dodanie elementów z innych materiałów, takich jak bursztyn, krzemień pasiasty czy szkło, lub przy użyciu technik dodatkowych, jak tampondruk, druk UV, selektywne złocenie czy matowienie laserowe. Każda moneta jest pakowana w kapsułkę i umieszczana w kolekcjonerskim etui, do którego dołączany jest certyfikat. Jest to doskonała okazja dla kolekcjonerów do poszerzenia swojej kolekcji oraz dla wszystkich zainteresowanych historią i kulturą Polski do upamiętnienia ważnych wydarzeń i postaci. W Polsce za emisję monet odpowiada Narodowy Bank Polski, który od 1995 roku regularnie co roku wydaje kilka nowych monet nawiązujących do historii współczesnej lub do postaci czy wydarzeń historycznych.

📢 Tyle kosztuje przyczepa kempingowa. Dla kogo domki na kółkach? Na co zwrócić uwagę? Zobacz ceny przyczep kempingowych Przyczepa kempingowa to świetny pomysł na rodzinny lub przyjacielski wypad za miasto. Szybka decyzja i ruszacie ku przygodzie, bez sprawdzania wolnych miejsc, rezerwowania pokoi z miesięcznym wyprzedzeniem. Ile dziś kosztuje przyczepa kempingowa i czy warto wybrać używany sprzęt? Sprawdźcie aktualne oferty. 📢 Kąty Rybackie - zachęcają plażą, wyjątkowym rezerwatem i... sklepami rybnymi. Co warto zobaczyć poza sezonem? ZDJĘCIA Kąty Rybackie to dawna osada rybacka położona przy drodze 501 pomiędzy Sztutowem a Krynicą morską na Mierzei Wiślanej w gminie Sztutowo. Miejscowość z typowej wsi związanej z morzem i rybołówstwem, powoli przekształca się w miejscowość turystyczno-wypoczynkową z dobrą bazą noclegowo - gastronomiczną. Co warto zobaczyć tutaj poza sezonem?

📢 Gdańsk. Bloki i falowce w dzielnicy Przymorze mają już 50 lat. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak powstawały! Falowce i blokowiska gdańskiej dzielnicy Przymorze do dziś robią ogromne wrażenie. Osiedla tutaj zlokalizowane w założeniu miały być "gdańskim Żoliborzem". To miała być nowoczesna dzielnica z usługami oraz dużą ilością zieleni. Jak wyglądają dziś wie niemal każdy. Nie każdy jednak widział, jak powstawały. Zebraliśmy archiwalne zdjęcia, które prezentują proces budowy bloków i falowców na Przymorzu. Część zlokalizowanych tu bloków ma obecnie ponad 50 lat! 📢 Aktualny horoskop. Czym jest? Jak go czytać? Znaki zodiaku, kiedy są twoje urodziny? Sprawdź też horoskop chiński na 2023 r. [18.03.2023] Wierzysz w horoskopy? Sporo osób rozmyśla na temat przyszłości. Tę doskonale podpowiada im horoskop. Prezentujemy m.in., czym jest, jak się go czyta, a także jak należy go rozumieć. Sprawdźcie.

📢 Tyle zarabiają żołnierze. Lista płac na poszczególnych stopniach. Takie są zarobki w wojsku w 2023 roku! [18.03.2023] Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 Tak wygląda nowy Fiat 126p. Teraz maluch jest w wersji elektrycznej i odświeżonej. Legenda polskiej motoryzacji w nowej odsłonie | ZDJĘCIA Takiego malucha, Fiata 126p w swoim garażu chciałoby mieć wielu fanów motoryzacji. To właśnie nowy Fiat 126p - czyli elektryk Vision 126. Następca polskiego Fiata z zarazem w pełni elektryczny pierwszy design włoskiej firmy. Projektanci zachowali charakterystyczną sylwetkę, a odświeżony Fiat 126p jest nieco większy niż maluch, którego tysiące egzemplarzy przemierzało polskie drogi.

📢 Licytacje komornicze samochodów na Pomorzu. Tanie auta w Gdańsku. Ile kosztują? Jakie marki? Sprawdź Inflacja cały czas wzrasta, przez co władze różnych miast usuwają linie autobusowe. Takie działania powodują, że niektórzy mieszkańcy mają problem z dostaniem się do pracy. Alternatywą dla komunikacji miejskiej jest własne auto. W związku z tym przygotowaliśmy listę licytacji komorniczych samochodów w województwie pomorskim. Ponad 20 ofert. Ceny już od niespełna 1,5 tys. zł. Kliknij w "galerię" i sprawdź najlepsze okazje na Pomorzu. 📢 Akcja Dziennika Bałtyckiego "Drzewko za surowce wtórne" powraca. Czekamy na was w pięciu lokalizacjach. Bądźmy eko razem! "Drzewko za surowce wtórne" to już kultowa akcja organizowana co roku przez Dziennik Bałtycki. Od ponad 10 lat, w zamian za makulaturę i zużyty sprzęt mały AGD i RTV, rozdajemy mieszkańcom Pomorza sadzonki drzewek, które możecie posadzić gdzie tylko chcecie! Sprawdźcie kiedy i gdzie odbędzie się tegoroczna edycja i jakie atrakcje dla was przygotowaliśmy.

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Głosowanie rozpoczęte - możesz jeszcze przesłać swoje zdjęcie. Czekają nagrody, a wśród nich trzy Toyoty AYGO X! Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukazały się na stronach specjalnego dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Pomorza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X! 📢 Najlepsze memy po nominacji Fernando Santosa. Poprawicie sobie humory. "Trenował Cristiano Ronaldo, a teraz Grzegorza Krychowiaka" Piłkarska reprezentacja Polski ma nowego selekcjonera. Został nim Fernando Santos, który w 2016 roku doprowadził reprezentację Portugalii do mistrzostwa Europy. Teraz ma osiągać sukcesy z biało-czerwonymi. Internauci i przygotowali znakomite memy w związku z nominacją Santosa. Uśmiejecie się. Zapraszamy do oglądania.

📢 Jesieniary - MEMY. Kochają dynie, kocyki i sesje w liściach. Najlepsze MEMY o jesieniarach! Jesieniary - MEMY. Zobacz najlepsze memy o jesieniarach! Kim jest jesieniara? To osoba, która uwielbia jesień pod każdą postacią. Atrybuty jesieniary to ciepły koc, wielki kubek kakao lub dyniowego latte i pachnące świece. A do tego obowiązkowo dobry serial! O jesieniarach powstało już wiele memów. Zobaczcie jak internauci komentują miłośników tej pory roku! 📢 Pogrzeb ks. Jana Kaczkowskiego w Pucku i Sopocie [WIDEO, ZDJĘCIA] W piątek setki osób wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych ks. Jana Kaczkowskiego. Podzielono je na dwie części: pierwsza odbyła się w Pucku, a druga w Sopocie.

