Prasówka 21.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Sezon na krajowe ogórki gruntowe trwa. Największą popularnością cieszą się ogórki małosolne i ogórki kiszone. Jak się okazuje, warto jeść ogórki kiszone i w ogóle kiszonki, ponieważ mają one bardzo dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie. Kto szczególnie powinien włączyć ogórki kiszone do swojej diety? Zobacz!

Lechia Gdańsk skompletowała skład na jesień 2021, ale do zespołu mogą dołączyć jeszcze nowi piłkarze, zanim zamknie się okno transferowe. Prezentujemy skład Lechii Gdańsk na najbliższą rundę wraz z kluczowymi danymi o poszczególnych piłkarzach - do kiedy jest ważny kontrakt, wartość oraz występy w ekstraklasie i gole (stan przed startem sezonu). Zapraszamy do oglądania.