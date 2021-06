Prasówka 21.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „EURO 2020 WYNIKI, NA ŻYWO 21.06.2021 r. Terminarz, tabele. Kiedy grają Polacy? Transmisje TV, stream online, wyniki na żywo”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 EURO 2020 WYNIKI, NA ŻYWO 21.06.2021 r. Terminarz, tabele. Kiedy grają Polacy? Transmisje TV, stream online, wyniki na żywo EURO 2020. EURO 2020 zostanie rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię koronawirusa. Terminarz, tabele + aktualne WYNIKI NA ŻYWO. Sprawdźcie kiedy swoje mecze rozegra reprezentacja Polski oraz gdzie będzie można oglądać piłkarskie mistrzostwa Europy w telewizji i internecie. Tutaj będziecie mogli śledzić wyniki meczów na żywo, aktualizowane będą wyniki spotkań i grupowe tabele.

📢 Piękne partnerki polskich piłkarzy wspierają i kibicują. Są urocze i zjawiskowe. Musicie zobaczyć zdjęcia WAGs reprezentantów [galeria] Polscy piłkarze mogą liczyć na wsparcie swoich pięknych partnerek podczas EURO 2020. One są cudowne i zjawiskowe. Musicie koniecznie zobaczyć WAGs polskich piłkarzy na zdjęciach. Zapraszamy do oglądania.

📢 Kto odejdzie z Lechii Gdańsk, a kto przyjdzie? Fila do Włoch czy Francji? Miłosz Szczepański na testach w Lechii! [galeria] Jak będzie zmieniać się kadra Lechii Gdańsk w letnim okresie transferowym? Kto na pewno odejdzie, kto może odejść z zespołu biało-zielonych, a kto dołączy do drużyny? Jakie ruchy transferowe planuje Lechia i trener Piotr Stokowiec? Sprawdźcie. Ten materiał będzie edytowany w zależności od pogłosek, kto może odejść i gdzie, a kto może trafić do Lechii.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 22.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? [22.06.2021] Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy. 📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia [22.06.2021] W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.

📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? [22.06.2021] Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje. 📢 Ukraina - Austria NA ŻYWO 21.06.2021 r. Austria z awansem. Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja Ukraina - Austria NA ŻYWO Ukraina zagra w poniedziałek (21.06.2021) z Austrią w meczu grupy C turnieju EURO 2020. Gdzie oglądać mecz Ukraina - Austria w telewizji i internecie? Sprawdzaj wynik na żywo i online! Austria wygrała z Ukrainą 1:0 i zajęła drugie miejsce w grupie. Ukraina może awansować z trzeciego miejsca, ale musi czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach.

📢 Macedonia Północna - Holandia 21.06.2021 r. Triumf Oranje. Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja Macedonia Północna - Holandia NA ŻYWO Macedonia Północna zagra w poniedziałek (21.06.2021) z Holandią w meczu grupy C turnieju EURO 2020. Gdzie oglądać mecz Macedonia Północna - Holandia w telewizji i internecie? Sprawdzaj wynik na żywo i online! Holandia wygrała z Macedonią Północną 3:0 i okazała się najlepsza w grupie. 📢 Nadciąga "supergrzyb" i "czarny grzyb" - atakuje chorych na Covid-19. Te osoby są narażone najbardziej! Jakie objawy powoduje? Sprawdź! "Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że "w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej "czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub ozdrowieńców. Oto szczegóły!

📢 Jak złagodzić objawy po szczepieniu przeciwko koronawirusowi? Oto proste i skuteczne sposoby. Sprawdź Po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą pojawić się różne objawy poszczepienne m.in. złe samopoczucie, czy ból główy Jak je złagodzić? Na co zwrócić uwagę? Warto pamiętać, że gdy objawy utrzymują się kilka dni, to warto skontaktować się z lekarzem. 📢 Komornik sprzedaje Dom Andrzeja Leppera. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, korki, utrudnienia. Obwodnica Trójmiasta, A1, S7, S6. RAPORT DROGOWY 21.06.2021 r. Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, utrudnienia, korki, objazdy, komunikacja - śledzimy dla Was sytuację na drogach województwa pomorskiego. 📢 Niedziele handlowe 2021. Kiedy jest niedziela handlowa w czerwcu 2021? Oto aktualny wykaz niedziel handlowych Niedziele handlowe 2021: ile ich będzie w całym roku? Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa w maju 2021? O ile nie zostanie uchwalona ustawa czasowo znosząca zakaz handlu w niedziele (na co na razie się nie zanosi), będzie bardzo podobny do 2020 r., jeśli chodzi o liczbę niedziel handlowych. Czyli - będzie ich tyle co kot napłakał. Sprawdź dokładne daty niedziel handlowych w 2021 roku. 📢 Intensywny deszcz i silne burze na Pomorzu? To koniec upałów? Zobacz prognozę pogody na 21.06.2021 r. i najbliższe dni Początek nowego tygodnia będzie jednocześnie początkiem zmian w pogodzie – zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W wielu miejscach już w poniedziałek, 21.06.2021 r. przewidywane są intensywny deszcz oraz silne burze. Upały zaczną stopniowo ustępować, od piątku, 25.06.2021 r. w całym kraju w najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza nie przekroczy 30°C. A jak w najbliższych dniach będzie wyglądać pogoda na Pomorzu? Sprawdziliśmy!

📢 Błaszczak: Przed V4 nowe perspektywy współpracy. Forum obronne Grupy Wyszehradzkiej w Gdyni i Elblągu Państwa Grupy Wyszehradzkiej kolejny raz sformują grupę bojową w ramach NATO, chcą także współpracować ze sobą w dziedzinie komunikacji strategicznej, obejmującej m.in. operacje psychologiczne i cyberbezpieczeństwo. Szefowie resortów obrony V4 spotkali się w Gdyni i Elblągu.

📢 Potrącenie dziecka przez samochód ciężarowy w Lęborku. 21.06.2021 r. Dziewczynka trafiła do szpitala. Kierowca TIR-a był trzeźwy Na ulicy Kossaka w Lęborku w poniedziałkowe przedpołudnie, 21.06.2021 r. doszło do potrącenia dziewczynki przez samochód ciężarowy. Dziecko z obrażeniami nogi zostało zabrane przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Kierowca tira z południa Polski był trzeźwy. 📢 Tragiczny finał poszukiwań 46-latka na jeziorze w Mątowach Wielkich w gm. Miłoradz! W poniedziałek, 21.06.2021 odnaleziono jego ciało Złe wiadomości dotarły z Mątów Wielkich. Na jednym z tamtejszych jezior w niedzielne popołudnie, 20 czerwca pod wodą zniknął mężczyzna. Niestety, nie udało się go wydostać na brzeg. W poniedziałek, 21.06.2021 r. wznowiono akcję poszukiwawczą i odnaleziono ciało.

📢 Perełki turystyczne na Pomorzu! Miejsca idealne na jednodniową wycieczkę w woj. pomorskim. Atrakcje turystyczne na świeżym powietrzu Pomorze to jeden z najczęściej odwiedzanych regionów turystycznych w Polsce. Podróżujących przyciągają tutaj złote plaże, bogata oferta wydarzeń kulturowo-rozrywkowych, a także wiele atrakcji turystycznych! Jeśli mowa o tych ostatnich to zarówno dla starszych, jak i młodszych coś się znajdzie. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić, jakie atrakcje na świeżym powietrzu znajdziemy na Pomorzu. W trakcie poszukiwań okazało się, że w regionie znajduje się kilkadziesiąt rodzinnych atrakcji i jeszcze więcej możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Lubicie długie spacery i wycieczki rowerowe? A może chcielibyście nieco się rozerwać w pobliżu natury? Mamy coś dla Was! Oto nasze TOP 15 atrakcji na świeżym powietrzu w województwie pomorskim!

📢 Koronawirus w Trójmieście i na Pomorzu 21.06.2021 r. Raport ministerstwa o COVID-19: 3 nowe zakażenia w ciągu doby, 0 zgonów Koronawirus na Pomorzu – codziennie nowe dane z raportów Ministerstwa Zdrowia! Ile jest zakażeń oraz zgonów w Trójmieście i w regionie? W województwie pomorskim 21.06.2021 roku u 3 osób potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Sprawdź aktualne dane oraz skąd pochodzą osoby zakażone. 📢 Ciało mężczyzny znaleziono w wodzie przy falochronie w centrum Gdyni. 21.06.2021 r. Do tej pory nie udało się ustalić jego tożsamości Ciało mężczyzny zostało znalezione wcześnie rano w poniedziałek, 21 czerwca 2021 r. w wodzie przy falochronie, niedaleko plaży w centrum Gdyni. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że śmierć nastąpiła bez udziału osób trzecich. Do tej pory nie udał się ustalić tożsamości mężczyzny.

📢 "Zobaczyłam ogień, a potem zorientowałam się, że nie płonie jeden dom, tylko cała ulica". Reportaż z Nowej Białej Ogień pojawił się wieczorem, kiedy część mieszkańców była jeszcze na polach, a inni doili krowy, które wróciły z pastwisk. Kiedy zaczęły palić się pierwsze domy sąsiedzi szybko przyszli z pomocą. Nie spodziewali się, że w tym czasie ogień "przeskakiwał" na ich domy. Upał, mnóstwo siana zwiezionego na podwórka i zwarta zabudowa tylko pomagały w szybkim rozprzestrzenianiu się ognia. Nawet najstarsi mieszkańcy wsi przyznają, że takiego pożaru nie widzieli nigdy wcześniej. Ci, z którymi rozmawialiśmy nie kryli łez, opowiadając o wielkiej tragedii, która dotknęła ich malowniczo położoną miejscowość. 📢 Pierwszy dzień lata 2021. Kiedy kalendarzowy i astronomiczny początek lata? Najdłuższy dzień w roku - kiedy wypada i ile trwa? Wielkimi krokami zbliża się do nas najbardziej wyczekiwana pora w roku. Na lato czekają nie tylko dzieci mające wakacje, ale także dorośli, którzy w okresie letnim udają się na upragnione urlopy. Kiedy w 2021 roku wypada pierwszy dzień lata? Kiedy w tym roku początek kalendarzowego i astronomicznego lata? No i najważniejsze - kiedy wypada i ile trwa najdłuższy dzień w roku?

📢 Gdzie jest burza dziś 21.06.2021? Kiedy będzie burza? Sprawdź na interaktywnej mapie. Radar opadów i mapa burzowa online! Gdzie jest burza dziś 21.06.2021? Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Czy dziś możemy się spodziewać burz i ulew? Czy dzisiaj będzie burza? Gdzie teraz są wyładowania atmosferyczne i grzmi? Sprawdź na interaktywnej mapie, gdzie jest burza! Umożliwia ona obserwowanie pogody w Gdańsku, na Pomorzu, w Polsce i w Europie.

📢 Pogorzelisko w Nowej Białej. Na tych zdjęciach widać prawdziwą skalę zniszczeń w małopolskiej wsi Zdjęcia z drona pogorzeliska w Nowej Białej pokazują faktyczną skalę zniszczeń. Opublikował je popularny w mediach społecznościowych branżowy portal "Kraków 112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie". Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości autorów. 📢 Dom Iwony z Sanatorium Miłości! Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? 21.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Jak ochronić przed strzyżakami? Choroby roznoszone przez latające kleszcze. Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? 21.06.2021 Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? Choroby roznoszone przez latające kleszcze. Jak ochronić przed strzyżakami? Jak się chronić przed strzyżakami? Spotkanie z tymi owadami nie należy do najprzyjemniejszych – mogą Cię obsiąść nawet całą chmarą, a ich ukąszenie jest bolesne. Co więcej, owady mogą przenosić bakterię Bartonella schoenbuchensis, która wywołuje bolesne zmiany skórne. 📢 Będzie powrót do hybrydowego nauczania od września? Szef resortu edukacji Przemysław Czarnek przedstawia możliwe scenariusze Jeśli wariant delta koronawirusa pojawi się w Polsce i okaże się bardzo groźny, to resort edukacji zaproponuje rozpoczęcie roku szkolnego w trybie hybrydowym - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". 📢 Egzamin zawodowy 2021 z CKE. Sesja letnia. Trwa letnia sesja egzaminów zawodowych. Klucze odpowiedzi W czerwcu ruszyła letnia sesja egzaminów zawodowych. Egzaminy odbywają się w trzech formułach - Formuła 2012, Formuła 2017, Formuła 2019. 21 czerwca 2021 roku uczniowie mierzą się z częścią pisemną egzaminu. Klucze odpowiedzi CKE opublikuje 25.06.2021 roku.

📢 Bójka przed bramkami na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Kierowca nie chciał przepuścić motocyklisty [FILM] Do bójki z udziałem kierowcy i motocyklisty doszło na podwrocławskim odcinku autostrady A4 20 czerwca. Zdarzenie nagrała kamera samochodowa innego kierowcy. Zobaczcie film poniżej. 📢 Eurojackpot wyniki 18.06.2021 r. Eurojackpot losowanie 18 czerwca 2021 r. Do wygrania aż 155 000 000 zł! Sprawdź wylosowane liczby Eurojackpot wyniki – losowanie 18.06.2021 r. Kolejne losowanie loterii Eurojackpot w Polsce – wyniki poznaliśmy ok. godz. 21:00. Do wygrania było aż 155 mln zł. Eurojackpot: jakie są zasady loterii, gdzie kupić kupon, gdzie obejrzeć losowanie? Wyniki Eurojackpot 18 czerwca 2021 r. Wyniki Lotto znajdziecie w naszym serwisie. 📢 Podziękowania i życzenia dla nauczycieli na koniec roku szkolnego 2020/2021. Wierszyki wzruszą do łez nawet najsurowszego belfra! Oto życzenia dla nauczycieli na koniec roku szkolnego! Wielkimi krokami zbliża się do nas koniec roku szkolnego 2020/2021. To właśnie wtedy uczniowie udadzą się do szkół po odbiór świadectw i dyplomów. Zgodnie z tradycją, złożą także podziękowania i życzenia nauczycielom, którzy w minionym roku prowadzili ich przez trudy nauki. Życzeniom często towarzyszyć będą również drobne upominki w formie kwiatów lub czekoladek. Zastanawiasz się, jak ubrać w słowa wyrazy wdzięczności, które chcesz okazać wychowawcy? A może nie masz pomysłu na życzenia dla pozostałych nauczycieli? Nie martw się! Śpieszymy z pomocą. Z uwagi na zbliżający się koniec roku szkolnego, przygotowaliśmy przykładowe podziękowania dla nauczycieli. Pamiętajcie – życzenia nie muszą być nudne!

📢 Jak złożyć kondolencje? Co powiedzieć rodzinie zmarłego? Konkretne przykłady kondolencji - wyrazy współczucia po śmierci [sms, list, druk] Kondolencje, jak je składać? Co powiedzieć rodzinie zmarłego? Zobacz konkretne przykłady. Jak taktownie złożyć kondolencje po śmierci bliskiej osoby.

📢 TOP 20 gdańskich podstawówek na podstawie wyników egzaminu 8-klasisty 2020! Najlepsze szkoły podstawowe w Gdańsku publiczne i niepubliczne Które szkoły podstawowe w Gdańsku są najlepsze? Przygotowaliśmy dla Was ranking gdańskich podstawówek, w których uczniowie najlepiej zdali egzamin ósmoklasisty 2020. Zebraliśmy 20 najlepszych średnich wyników SP za egzamin ósmoklasisty w Gdańsku. Oto TOP 20 gdańskich szkół podstawowych - sprawdźcie w galerii zdjęć. 📢 Życzenia urodzinowe 2021. Najpiękniejsze życzenia na urodziny. Krótkie wierszyki, rymowanki SMS. Najlepsze życzenia na urodziny Zbliżają się urodziny bliskiej osoby i nie masz pomysłu na życzenia? Pomożemy ci! Sprawdź najciekawsze, śmieszne życzenia urodzinowe. Zobacz też wierszyki i smsy urodzinowe.

📢 Życzenia imieninowe 2021. Najpiękniejsze i najlepsze wierszyki, śmieszne rymowanki. Idealne życzenia SMS i na kartkę! 21.06.2021 r. Życzenia imieninowe, któż ich nie składa? Życzenia na imieniny 21 czerwca 2021 r. - wykorzystajcie nasze wzory, sprawcie radość ciepłymi życzeniami. Sprawdźcie, kto ma dziś imieniny? Pokażcie, że o niej/nim pamiętacie! Podpowiadamy przykładowe wierszyki, życzenia, rymowanki . Jeśli macie też swoje fajne wzory życzeń imieninowych, podzielcie się nimi w komentarzach. 📢 Duże utrudnienia na Obwodnicy Trójmiasta. GDDKiA zapowiada kilkudniowe zwężenie drogi do jednego pasa ruchu w stronę Gdyni Chyloni Budowa tzw. Trasy Kaszubskiej oraz rozbudowa węzła Gdynia Wielki Kack wymaga kolejnej istotnej zmiany w organizacji ruchu na Obwodnicy Trójmiasta. Od 21 czerwca od godz. 21 (poniedziałek) nastąpi zwężenie trasy do jednego pasa ruchu w stronę Gdyni Chyloni. W stronę Łodzi ruch będzie odbywał się dwoma pasami.

📢 "Najdroższy parking w Polsce" znów w ogniu krytyki! Gdzie taniej parkować w okolicach zamku w Malborku? Turyści wydzwaniają do muzeum Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zabiera głos w sprawie „najdroższego parkingu w Polsce”, jak w ubiegłym sezonie określili turyści teren przy ul. Sierakowskich. Okazuje się, że problemem są nie tylko opłaty. Samochody blisko warowni to hałas i spaliny, szkodliwe i dla ludzi, i dla zabytkowej substancji.

📢 Po wakacjach czeka nas kolejna fala zakażeń? Epidemiolog: "Z pewnością. Rząd zbyt szybko zaczął luzować obostrzenia" Czy w tym roku, podobnie jak w ubiegłym czeka nas powakacyjna fala zakażeń? Zdaniem poznańskiego epidemiologa i mikrobiologa dr. Tomasza Ozorowskiego, taka fala z pewnością się pojawi, co więcej może nastąpić ona dużo szybciej niż w ubiegłym roku. Powodem tego ma być zbyt szybkie zniesienie lockdownu i nowe, dużo bardziej zakaźne warianty koronawirusa.

📢 Gdańska Noc Świętojańska 2021 na Wyspie Sobieszewskiej. Świętowanie w nowej scenerii [zdjęcia] W tym roku Gdańska Noc Świętojańska 2021 rozpoczęła się od koncertu zespołu Enej na Wyspie Sobieszewskiej. Potem w barwnym korowodzie wszyscy przeszli na pobliski parking, aby zobaczyć widowisko słowno-muzyczne „Noc Kupały”. Było też odtańczenie przy ognisku słowiańskiego tańca miłości i puszczanie wianków na Martwej Wiśle. Tak w Gdańsku świętowano najkrótszą noc w roku. 📢 Atrakcje na jednodniową wycieczkę w północnej Polsce! Idealne miejsca na świeżym powietrzu. Tu warto się wybrać na krótki wyjazd Północna część Polski to region cieszący się dużym zainteresowaniem wśród turystów, także zagranicznych. Zwiedzających przyciągają tu wizje złocistych plaż, obszerna oferta kulturalno - rozrywkowa oraz nietuzinkowe atrakcje turystyczne. A wszystko to w otoczeniu natury i z dala od miejskiego zgiełku. Ze względu na zbliżające się wakacje i urlopy, postanowiliśmy sprawdzić, jakie atrakcje na świeżym powietrzu i miejsca idealne na jednodniową wycieczkę znajdziemy na północy kraju - w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Okazało się, że jest w czym wybierać! Należycie do grona miłośników długich spacerów i wycieczek rowerowych? A może zależałoby Wam na solidnej dawce rozrywki z dala od miejskiego zgiełku? Oto nasze propozycje miejsc na jednodniową wycieczkę!

📢 Niebezpieczne zabawki. Lekarze apelują do rodziców: to, czym bawią się dzieci, musi być przystosowane do wieku Magnetyczne kulki i inne kolorowe małe zabawki w oczach dziecka wyglądają jak cukierki. Trzeba bardzo pilnować, by ich nie połknęły. Z jednej strony rozwijają kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, uczą cierpliwości i koncentracji, z drugiej - mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu. Bardzo popularne obecnie i to nie tylko w naszym kraju zestawy magnetycznych elementów, z których nastolatki budują niesamowite wręcz konstrukcje, stanowią jednocześnie poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ich młodszego rodzeństwa. 📢 Upalnie i tłoczno na plażach w Trójmieście! Smażymy się na słońcu, a chłodzimy w wodzie. Nad wodą tłumy mieszkańców i turystów [zdjęcia] Tłumy na gdańskich plażach! Aż trudno było znaleźć spokojne miejsce! Dla amatorów opalania najlepszym sposobem na ekstremalne upały jest kąpiel w zatoce i wylegiwanie się gorącym piasku. Zobaczcie zdjęcia z gdańskich plaż.

📢 Na Kaszuby na jeden dzień? Oto miejsca na wycieczki! TOP 15 atrakcji turystycznych i miejsc wartych zobaczenia. Gdzie pojechać? Lista miejsc Wycieczka na Kaszuby na jeden dzień? Czemu nie! Pomorze to region cieszący się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Co roku przyjeżdżają tu tysiące odwiedzających, których przyciągają złociste plaże, szeroka oferta wydarzeń kulturalno-rozrywkowych oraz wiele innych atrakcji. Co istotne - zarówno dla starszych, jak i młodszych zawsze coś się znajdzie. Najczęściej wybieraną destynacją na Pomorzu jest Trójmiasto. Pamiętajmy jednak, że Pomorze to nie tylko Gdańsk, Gdynia i Sopot. Dlatego też wzięliśmy pod lupę atrakcje położone na Kaszubach. Tu warto udać się na jednodniową wycieczkę! Odpoczynek i uśmiech gwarantowany. 📢 Życzenia na Dzień Ojca 23.06.2021. Piękne wierszyki na Dzień Taty! Śmieszne wierszyki, poważne i krótkie życzenia na SMS, kartkę! DZIEŃ OJCA 23.06.2021. ŻYCZENIA NA DZIEŃ OJCA, KRÓTKIE ŻYCZENIA DLA TATY, TRADYCYJNE ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA TATY. 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Przygotowaliśmy życzenia i wierszyki z okazji Dnia Ojca. Sprawcie radość swojemu tacie! Podarujcie chwilę uśmiechu! Przedstawiamy kilkanaście życzeń dla Taty, śmieszne życzenia, wierszyki dla dzień taty, życzenia na dzień taty, krótkie życzenia. Jeśli znacie jakieś życzenia, podzielcie się nimi w komentarzach

📢 Lotto Challenge Gdańsk 2021. James Teagle królem, a Sarissa De Vries królową w niedzielnych zawodach triathlonowych na średnim dystansie Lotto Challenge Gdańsk 2021. Międzynarodowe zawody w niedzielę, 20 czerwca wygrał Brytyjczyk James Teagle, który linię mety minął z czasem 3:46.14. Wśród kobiet niedościgniona była Holenderka Sarissa De Vries (4:12.21). 📢 Plaża w Sopocie na zdjęciach z lotu ptaka! Upalny weekend nad morzem [zdjęcia, wideo] Wysokie temperatury i piękna pogoda przyciągnęła do Sopotu tłumy ludzi. Plażowicze wygrzewali się w słońcu i korzystali z ochładzających kąpieli w morzu. Zobaczcie niesamowite zdjęcia kurortu z lotu ptaka!

📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo.

📢 Kibice na plaży w Gdańsku Brzeźnie dawali wsparcie reprezentacji Polski w meczu z Hiszpanią ZDJĘCIA W domach, ze znajomymi, ale także w strefach kibica rozsianych w różnych punktach miast kibicowali reprezentacji Polski fani futbolu. Ich doping i zaciśnięte kciuki tym razem pomogły, bo biało-czerwoni zremisowali 1:1 z Hiszpanią i nadal są w grze o wyjście z grupy E na Euro 2020. Emocje towarzyszące kibicom w Gdańsku Brzeźnie uwiecznił nasz fotoreporter Jakub Steinborn. 📢 Pożar czołgu na A6 pod Szczecinem. Zderzenie ciężarówek transportujących czołgi. AKTUALIZACJA i ZDJĘCIA 20.06.2021 Zablokowany przejazd na autostradzie na jezdni w stronę granicy. Około godz. 11.50 w sobotę 19 czerwca doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek przewożących czołgi. 📢 Zdają na prawo jazdy po 50 lub 200 razy. Czy nie będą zagrożeniem na drogach? Czy każdy powinien mieć prawo jazdy? PUBLICYSTYKA Czy osoba, która 200 czy 50 razy podchodzi do egzaminu naprawdę powinna usiąść za kółkiem? Tu zdania są podzielone, bo szarżują i młodzi kierowcy i samochodowe wygi z wieloletnim stażem. A jeśli komuś nie pójdzie na egzaminie czasem wsiada za kółko bez dokumentu. Prawidłowa ocena predyspozycji kandydata na kierowcę nie jest sprawą łatwą.

📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. 📢 Ogrody botaniczne, które warto odwiedzić w północnej Polsce! Oto miejsca idealne na jednodniową wycieczkę. Tu odpoczniesz na łonie natury! Wielkimi krokami zbliżają się do nas wakacje. To idealny czas na podróżowanie i nadrabianie wszelkich zaległości. Jedną z najczęściej wybieranych destynacji jest północna Polska, czyli region podbijający serca tysięcy turystów, także zagranicznych. Zwiedzających oprócz złocistych plaż przyciągają tutaj nietuzinkowe atrakcje turystyczne, muzea czy... ogrody botaniczne. Te ostatnie bywają szczególnie oblegane! Ze względu na zbliżające się wakacje, postanowiliśmy sprawdzić, które ogrody botaniczne warto odwiedzić na północy kraju. Tym razem pod lupę wzięliśmy województwo pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie. Należycie do grona miłośników nietypowych okazów roślinnych? A może szukacie inspiracji? Jedno jest pewne: jest co podziwiać!

📢 Tego nie wolno robić w pociągu. Za to możesz dostać mandat [lista] Podróże pociągiem bywają długie i męczące. Szczególnie dla pasażerów przedziału, w którym zachowanie osób podróżujących pozostawia wiele do życzenia. PKP jasno określa w regulaminie zachowania, które są zabronione w pociągu. Za nie możesz dostać mandat. W niektórych przypadkach złamanie regulaminu grozi nawet wyrzuceniem z pociągu. Sprawdź w naszej galerii, na co warto uważać.

📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentację walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie.

📢 Dekoarcje zwycięzców kategorii wiekowych podczas sobotnich zawodów Lotto Challenge Gdańsk 2021 ZDJĘCIA Lotto Challenge Gdańsk 2021. Uśmiechnięci zawodnicy na podium kategorii wiekowych po sobotniej rywalizacji na dystansie sprint. Zaczynali i kończyli rywalizację w okolicy mola w Gdańsku Brzeźnie. Wszyscy dali z siebie wiele, aby wytrzymać upalny dzień na trasie triathlonowych zawodów.

📢 Lotto Challenge Gdańsk 2021. Wyścigi na hulajnogach na molo w Brzeźnie ze szczytnym celem dla hospicjum ZDJĘCIA Lotto Challenge Gdańsk 2021. Triathlonowe zawody w Gdańsku to także szczytny, charytatywny cel. Organizatorzy postanowili zachęcić mieszkańców Trójmiasta i turystów do wsparcia Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. A zachęcali proponując im wyścigi po molu w Brzeźnie. Tę dodatkową atrakcję nazwali nawet nieoficjalnymi mistrzostwami świata. 📢 V Żeglarska Parada Świętojańska za nami z okazji Święta Morza. Widowisko na Zatoce Gdańskiej 19.06.2021 Na wodach Zatoki Gdańskiej dobiegła dziś 19.06.2021 końca trwająca ponad trzy godziny, V Żeglarska Parada Świętojańska. Była jednym z głównych akcentów trwającego właśnie Święta Morza.

📢 Lotto Challenge Gdańsk 2021. Na dystansie sprint w upalną sobotę, 19 czerwca triathloniści dawali z siebie wszystko ZDJĘCIA Dorian Horsten ze znakomitym czasem 59 minut i 56 sekund wygrał sobotnie zawody Lotto Challenge Gdańsk na dystansie sprint. Wszyscy uczestnicy triathlonowego święta mieli do pokonania 750 metrów w Zatoce Gdańskiej, 20 km na trasie rowerowej oraz 5 km na trasie biegowej. Wszyscy rywalizowali w upale, co dodatkowo zasługuje na duże słowa uznania. 📢 Tragedia w morzu. W Łebie utonął mężczyzna, którego tożsamość sprawdza policja W piątek (18.06.2021 r.) w Łebie doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Mężczyzna zniknął pod wodą a świadkowie, którzy go wyciągnęli podjęli próbę reanimacji. Niestety nie udało się przywrócić mu czynności życiowych i mężczyzna zmarł. Policjanci ustalają tożsamość mężczyzny.

📢 Takie są najlepsze sposoby na zachowanie chłodu w mieszkaniu. To musisz wiedzieć w czasie upału! [19.06.21] Chcesz mieć chłodniej w mieszkaniu, a nie masz klimatyzatora? Zobacz pięć sprawdzony sposobów na zachowanie chłodu w mieszkaniu w czasie tropikalnych upałów.

📢 Fani z całej Polski oddają hołd zmarłemu piosenkarzowi! Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach cały w kwiatach! 19.06.2021 Fani z całej Polski oddają hołd zmarłemu piosenkarzowi! Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach cały w kwiatach! Do podłódzkiej miejscowości przyjeżdżają ludzie z całej Polski. 📢 Brytyjska Marynarka Wojenna w Gdyni. Oto zdjęcia z pokładu okrętu desantowego RFA Mounts Bay! RFA Mounts Bay przypłynął do Gdyni i stacjonował w porcie. Okręt, który na co dzień zapewnia wsparcie logistyczne dla brytyjskiej Marynarki Wojennej, brał udział w ćwiczeniach Baltops 50, które zakończyły się w piątek, 18.06.2021 r. Zobacz niezwykłe zdjęcia z pokładu tej jednostki!

📢 Czy kilka milionów Polaków będzie od 1.07.2021 r. pozbawionych opieki lekarzy POZ? Wygasają kontrakty, narasta bunt w przychodniach Lekarze POZ są kolejną grupą, po pielęgniarkach i położnych, która buntuje się przeciw polityce Ministerstwa Zdrowia. Lekarze twierdzą, że ostatnie rozporządzenia ograniczające możliwość teleporad zmniejszą dostępność i wydłużą kolejki do opieki medycznej. Za absurdalny uznają również nakaz, by każdy przewlekle chory pacjent (np. z nadciśnieniem) musiał raz na trzy miesiące składać osobistą wizytę u lekarza. – Minister Adam Niedzielski, zamiast słuchać swoich ekspertów i poprzedników, w swojej niekompetencji decyduje się na walkę z pracującą ponad miarę Podstawową Opieką Zdrowotną – uważa dr Andrzej Zapaśnik, ekspert Federacji Porozumienie Zielonogórskie, prezes przychodni BaltiMed w Gdańsku. – Wyraźnie widać, że skończył się etap rozmów, a zaczął etap decyzji oderwanych od rzeczywistości, nastawionych na konfrontację ze środowiskiem medycznym. Następnym etapem jest dymisja ministra zdrowia.

📢 Wypadek na trasie Pogorszewo-Janowice w pow. lęborskim. 18.06.2021 r. Trzy osoby ranne w zderzeniu samochodów. Na miejscu śmigłowiec LPR Trzy osoby zostały poszkodowane w zderzeniu dwóch samochodów osobowych w powiecie lęborskim. Jeden z pojazdów dachował. Do wypadku doszło w piątek, 18.06.2021 r. ok. godz. 18:00 na trasie między Pogorszewem a Janowicami. Na miejsce zdarzenia przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Śmiertelny wypadek podczas prac polowych w Pomlewie. 18.06.2021 r. 44-letniego mężczyznę przygniótł ciągnik Śmiertelny wypadek w Pomlewie w gminie Przywidz. Nie żyje 44-letni mężczyzna, który wykonywał prace w polu. Przygniótł go ciągnik. Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek, 18.06.2021 r. 📢 Gdańsk w piękny, słoneczny dzień pożegnał wybitną żeglarkę kapitan Krystynę Chojnowską-Liskiewicz ZDJĘCIA Kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz w piątek, 18 czerwca 2021 roku spoczęła w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko. Wybitna żeglarka zmarła w nocy z 12 na 13 czerwca w wieku 84 lat.

📢 Egzamin na prawo jazdy. Najczęstsze pytania na temat egzaminów zadawane w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku Czy podczas pandemii PORD funkcjonuje normalnie? Jak zapisać się na egzamin? Dokonałam rezerwacji terminu on-line, kiedy dostanę potwierdzenie zapisu? Jakie dokumenty wymagane są przy zapisie na egzamin? - to najczęście zadawane pytania od chcących zdawać na prawo jazdy. KLIKNIJ W GALERIĘ I ZOBACZ WAŻNE ODPOWIEDZI OD POMORSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO 📢 Uwaga! TVN: Katowana od urodzenia, 3-letnia Hania nie doczekała pomocy. "Wszyscy zawiedliśmy" Ostatnie godziny życia małej Hani były piekłem. Według prokuratury dziewczynka była brutalnie bita i polewana zimną wodą przez własną matkę i jej partnera. Nadzór nad dysfunkcyjną rodziną pełniły wszystkie, powołane do tego służby, jednak mimo licznych, niepokojących sygnałów nikt nie zdołał zapobiec tragedii. Dlaczego?

📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione. 📢 Nowy park handlowy i osiedlowy parking na Zaspie w Gdańsku. Inwestycja będzie gotowa w II kwartale 2022 r. Na gdańskiej Zaspie powstaje nowy park handlowy typu convenience. Buduje go grupa RWS Investment. Na terenie obiektu znajdzie się sześć lokali usługowych, a także parking. Inwestycja będzie gotowa w II kwartale 2022 roku. 📢 Bal maturalny uczniów VI LO w Gdyni 2021. Były piękne kreacje i tradycyjny polonez. Impreza odbyła się zamiast tegorocznej studniówki Były piękne kreacje i eleganckie garnitury, był polonez, uroczysta kolacja i zabawa do białego rana. W hotelu Sheraton w Sopocie odbył się bal maturalny młodzieży z VI LO w Gdyni. Organizacją imprezy zajęli się rodzice, którzy chcieli wynagrodzić swoim dzieciom brak studniówki i bardzo wymagający rok szkolny.

📢 Tak długo powinien trwać sen w zależności od wieku. Oto wyliczenia ekspertów Ile godzin powinno się spać? Jak długo powinien trwać zdrowy sen w zależności od wieku? Ile tak naprawdę potrzebujemy snu? Zobacz, ile snu zdaniem specjalistów jest zalecane dla każdej grupy wiekowej. 📢 MAMA I JA Szukamy mamy z dzieckiem na okładkę gazety. Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich Citroen C3 GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE! Z okazji Dni Matki i Dziecka stworzyliśmy wielką galerię zdjęć mam z ich pociechami. Teraz nasi Czytelnicy wybiorą zdjęcie, które trafi na okładkę "Dziennika Bałtyckiego", a także mamy, które zdobędą nagrody i awansują do ogólnopolskiego finału akcji. W nim główną nagrodą będzie samochód przepiękny Citroen C3.

📢 Progi punktowe w LO w Gdańsku w 2020 r. Ile punktów musieli mieć absolwenci szkół podstawowych, aby dostać się do gdańskich liceów? Prezentujemy progi punktowe w liceach ogólnokształcących w Gdańsku, obowiązujące podczas rekrutacji w 2020 roku. Zobacz, ile punktów w 2020 roku musieli mieć absolwenci szkół podstawowych, żeby dostać się do danej klasy w poszczególnych gdańskich LO.

📢 Matura 2021: informatyka, poziom rozszerzony. ARKUSZ CKE. Czy egzamin z informatyki 19.05.2021 sprawił trudność zdającym? MATURA INFORMATYKA POZIOM ROZSZERZONY 2021 - ARKUSZ CKE. W środę, 19 maja tegoroczni maturzyści zmierzą się z egzaminem dojrzałości z informatyki na poziomie zaawansowanym. Opublikowaliśmy arkusz maturalny z informatyki. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie maturalnym z informatyki? Oto wszystko, co musisz wiedzieć o tegorocznej maturze! 📢 Egzamin zawodowy 2021 z CKE. WYNIKI 31.03.2021. Pisemny i praktyczny sprawdzian kwalifikacji zawodowych. Harmonogram. KLUCZ ODPOWIEDZI Egzamin zawodowy 2021. We wtorek, 12.01.2021 roku odbył się egzamin zawodowy - część teoretyczna. Było to 40 zamkniętych zadań, na których wykonanie uczniowie będą mieli 60 minut. Aby zdać trzeba zdobyć co najmniej 50% punktów. Odpowiedzi do zadań z testu teoretycznego w galerii. Wyniki na stronach CKE mają się pojawić 31 marca 2021 roku.

📢 Oto ranking scen seksu w filmach! 50 najlepszych scen erotycznych w historii kina Oto 50 najlepszych scen seksu w filmach! Sceny erotyczne często są tymi najtrudniejszymi do zrealizowania dla aktorów. Powinny wyglądać naturalnie, prawdziwie, ale i podniecająco. Sprawdźcie nasz ranking 50 najlepszych scen seksu w historii kina. 📢 Egzamin zawodowy 2021. Tutaj znajdziesz klucze odpowiedzi Zobacz prawidłowe odpowiedzi z egzaminu zawodowego. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także egzamin zawodowy są przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, mimo że ich rozpoczęcie wypada podczas ferii, bo 11 stycznia 2021. W naszej galerii prezentujemy odpowiedzi z 2020 i będziemy dodawać też sukcesywnie odpowiedzi z 12 stycznia 2021, gdy tylko zostaną oficjalnie ogłoszone przez CKE.

📢 Gdynia: Pod molem w Orłowie znaleziono zwłoki mężczyzny. Na miejscu pracowała policja i prokuratura Pod molo w Orłowie przed godz. 14 znaleziono zwłoki mężczyzny. Jak informują służby, to 26-letni mieszkaniec Gdyni, który ostatnio zaginął. Tego samego dnia, ale w innej części Gdyni znaleziono drugie ciało.

📢 Życzenia na rocznicę ślubu. Piękne i proste życzenia ślubne. Rocznica ślubu, związku - krótkie wierszyki, rymowanki SMS i na kartkę! Szukacie życzeń na rocznicę ślubu? Oto najciekawsze! Każda rocznica ślubu czy związku to okazja do świętowania - w ten sposób celebrujemy szczególne i piękne dni w życiu. Jaką symbolikę mają poszczególne rocznice? Jakie życzenia wpisać na kartkę jubilatom? Proste i piękne, wzruszające życzenia na kartkę czy SMS dla bliskich. 📢 Jarosławiec to polski Dubaj! Ogromna sztuczna plaża przyciąga wielu turystów. To największa taka w Europie! Zachwyca turystów [20.08.2020] Jarosławiec polskim Dubajem? Tak! Wszystko za sprawą sztucznej plaży, która zdaniem wielu nie ustępuje tym z luksusowego kurortu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Co ciekawe, to największa taka plaża w Europie, przez co miejscowość cieszy się nieustannym powodzeniem turystów.

📢 Od 01.07.2020 r. na plaży w Sopocie można wypożyczyć kosze plażowe. Do sierpnia ma być ich 50 W środę 01.07.2020 r. na plaży w okolicach molo w Sopocie pojawiło się 12 wygodnych koszy plażowych. To widok, który wielu z nas z sentymentem wspomina. 📢 Restauracje Magdy Gessler w Polsce. Ile restauracji ma Magda Gessler? Oto restauracje Magdy Gessler- ceny, lokalizacje, menu Znana restauratorka Magda Gessler, poza tym, że pomaga upadającym restauracjom stanąć na nogi w programie "Kuchenne Rewolucje", sama ma kilka restauracji. Gdzie znajdują się restauracje Magdy Gessler? Ile kosztują dania w lokalach Gessler?

📢 Nie jedz tego rano! Top 8 rzeczy, których nie powinno się jeść na śniadanie Większość z nas wie doskonale, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Przyspiesza nasz metabolizm i podnosi energię, abyśmy mogli zająć się codziennymi sprawami. Często jednak zapominamy o śniadaniu czy nie mamy na nie czasu i jeśli będziemy mieli szczęście, napijemy się kawy. Okazuje się jednak, że nie wszystkie popularne produkty powinniśmy jeść na pusty żołądek. Których? Będziecie zaskoczeni!

