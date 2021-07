Prasówka 2.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.07.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie jest burza? Mapa burzowa dla województwa pomorskiego. Sprawdź, gdzie dzisiaj mogą pojawić się burze (sobota, 03.07)”?

Prasówka 2.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie jest burza? Mapa burzowa dla województwa pomorskiego. Sprawdź, gdzie dzisiaj mogą pojawić się burze (sobota, 03.07) Gdzie jest burza? Zastanawiasz się, czy dzisiaj (sobota, 03.07) będzie burza w województwie pomorskim? Sprawdź na aktualnej mapie burzowej, czy można spodziewać się burz w Twoim województwie. Radar burzowy online pokazujący miejsce, gdzie występuje burza, może mieć opóźnienie aktualizacji danych od kilku do kilkudziesięciu minut. Jest to cenne źródło informacji, dzięki któremu można dowiedzieć się o prawdopodobieństwie wystąpienia burzy w danym miejscu w Polsce. Warto wiedzieć, czy w sobotę, 03.07 wystąpi burza w województwie pomorskim i jak odpowiednio się na nią przygotować.

📢 Tak mieszkają Wojciech Szczęsny z Mariną. To tutaj piłkarz wypoczywa po Euro! [prywatne zdjęcia - 3.07.2021] Wojciech Szczęsny to jeden z najlepszych bramkarzy świata, Marina to piękna i utalentowana piosenkarka. Wspólnie urządzili sobie życie w Turynie, gdzie wychowują syna Liama. Zobacz jak mieszka Wojciech Szczęsny z żoną. Ich apartament w Turynie to połączenie klasyki z nowoczesnym stylem. Publikujemy ich prywatne zdjęcia >>>

📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto warunki, które będzie trzeba spełnić [lista - 3.07.2021] W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.