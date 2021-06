Prasówka 19.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista - 20.06.2021 r.]”?

Prasówka 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista - 20.06.2021 r.] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? [20.06.2021 r.] Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 20.06.2021 r.] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na dziś (20.06). Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop na niedzielę Horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewiduje dla ciebie na dziś (20.06.2021) w horoskopie wróżka Xandra. Przekonaj się, co przyniesie ci kolejny dzień. Dzięki znajomości swojego horoskopu na dzisiaj, możesz zaplanować podejmowanie ważnych decyzji lub odłożyć je na później. Być może horoskop na dziś (niedzielę, (20.06.2021) pomoże ci zmobilizować się do działań, które od dawna odkładasz. Pamiętaj, że to od ciebie zależy, co zrobisz wiedząc, jak brzmi horoskop na dzisiaj dla twojego znaku zodiaku.

📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 budynków mieszkalnych! Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. 📢 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06.2021 r. Zobaczcie niesamowitą pomysłowość kibiców. "Była husaria. No to teraz na Szwedów!" [galeria] Polska zremisowała z Hiszpanią 1:1 w Sewilli - po twardej walce - w drugim meczu na EURO 2020. Kibice dostrzegli husarię biało-czerwonych, a teraz czas na Szwedów. Zapraszamy do oglądania.

📢 Polska - Hiszpania NA ŻYWO, LIVE 19.06.2021 r. Biało-czerwoni zostali w grze o wyjście z grupy! Wynik meczu, na żywo, RELACJA Polska - Hiszpania NA ŻYWO, LIVE. Polska gra w sobotę (19.06.2021 r.) z Hiszpanią w meczu grupy E turnieju EURO 2020. Hiszpania jest faworytem, ale Polska chce sprawić niespodziankę, bo w przypadku porażki pożegna się z EURO 2020. Początek meczu o godzinie 21:00. Zapraszamy na relację z meczu Polska - Hiszpania. 📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentacją walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie.

📢 EURO 2020 WYNIKI, NA ŻYWO 19.06.2021 r. Remis Polaków! Terminarz, tabele. Kiedy grają Polacy? Transmisje TV, stream online, wyniki na żywo EURO 2020. EURO 2020 zostanie rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię koronawirusa. Terminarz, tabele + aktualne WYNIKI NA ŻYWO. Sprawdźcie kiedy swoje mecze rozegra reprezentacja Polski oraz gdzie będzie można oglądać piłkarskie mistrzostwa Europy w telewizji i internecie. Tutaj będziecie mogli śledzić wyniki meczów na żywo, aktualizowane będą wyniki spotkań i grupowe tabele. 📢 LOTTO WYNIKI 19.06.2021 r. Do wygrania 23 mln zł! Numery Lotto, Lotto Plus, Super Szansa, Multi Multi, Kaskada. Losowanie NA ŻYWO 19.06.2021 Lotto wyniki 19.06.2021 r.! W sobotę, 19 czerwca 2021 r. do wygrania będą 23 mln złotych. Kumulacja! Poniżej na naszej stronie publikujemy wyniki Lotto z 19.06.2021 r. Zobacz wyniki LOTTO z 19 czerwca 2021 r. W czwartkowym losowaniu (20.05.2021 r.) padła „szóstka” w Lotto! Od tamtej pory kumulacja rośnie!

📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach 📢 Niesamowity góralski dom Kamila Stocha. Oto jego wspaniała rezydencja w Zębie Zobacz prywatne zdjęcia! [19.06.21] Do rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostało jeszcze pięć miesięcy. Nie znaczy to, że skoczkowie próżnują - niedługo rozpocznie się rywalizacja na igelicie, a już obecnie trwają treningi mające na celu budowanie przyszłej formy. Kamil Stoch rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia, choć wiadomo, że jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia domu, w którym mieszkają Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Tak mieszka Doda. Jej bajeczna turkusowa sypialnia budzi zmysły! Tak wypoczywa w luksusowym apartamencie różowa królowa. PRYWATNE ZDJĘCIA Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda od wielu lat mieszkała na warszawskim Mokotowie. Apartament postanowiła jednak wynająć. Dzięki temu możemy zobaczyć luksusowe wnętrza mieszkania Dody. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda od środka mieszkanie polskiej piosenkarki! Zobaczcie co skrywa w swojej zmysłowej sypialni. 📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Lotto Challenge Gdańsk 2021. Na dystansie sprint w upalną sobotę, 19 czerwca triathloniści dawali z siebie wszystko ZDJĘCIA Dorian Horsten ze znakomitym czasem 59 minut i 56 sekund wygrał sobotnie zawody Lotto Challenge Gdańsk na dystansie sprint. Wszyscy uczestnicy triathlonowego święta mieli do pokonania 750 metrów w Zatoce Gdańskiej, 20 km na trasie rowerowej oraz 5 km na trasie biegowej. Wszyscy rywalizowali w upale, co dodatkowo zasługuje na duże słowa uznania. 📢 Smażymy się na słońcu, a chłodzimy w wodzie. Upalnie i tłoczno na gdańskich plażach. Nad wodą tłumy mieszkańców i turystów [zdjęcia] Tłumy na gdańskich plażach! Aż trudno było znaleźć spokojne miejsce! Dla amatorów opalania najlepszym sposobem na ekstremalne upały jest kąpiel w zatoce i wylegiwanie się gorącym piasku. Zobaczcie zdjęcia z gdańskich plaż.

📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja. 📢 Wycieczka na Kaszuby na jeden dzień? TOP 15 atrakcji turystycznych i miejsc wartych zobaczenia. Gdzie pojechać? Lista miejsc Wycieczka na Kaszuby na jeden dzień? Czemu nie! Pomorze to region cieszący się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Co roku przyjeżdżają tu tysiące odwiedzających, których przyciągają złociste plaże, szeroka oferta wydarzeń kulturalno-rozrywkowych oraz wiele innych atrakcji. Co istotne - zarówno dla starszych, jak i młodszych zawsze coś się znajdzie. Najczęściej wybieraną destynacją na Pomorzu jest Trójmiasto. Pamiętajmy jednak, że Pomorze to nie tylko Gdańsk, Gdynia i Sopot. Dlatego też wzięliśmy pod lupę atrakcje położone na Kaszubach. Tu warto udać się na jednodniową wycieczkę! Odpoczynek i uśmiech gwarantowany.

📢 Atrakcje na świeżym powietrzu i miejsca idealne na jednodniową wycieczkę po północnej Polsce! Tu warto się wybrać na krótki wyjazd Północna część Polski to region cieszący się dużym zainteresowaniem wśród turystów, także zagranicznych. Zwiedzających przyciągają tu wizje złocistych plaż, obszerna oferta kulturalno - rozrywkowa oraz nietuzinkowe atrakcje turystyczne. A wszystko to w otoczeniu natury i z dala od miejskiego zgiełku. Ze względu na zbliżające się wakacje i urlopy, postanowiliśmy sprawdzić, jakie atrakcje na świeżym powietrzu i miejsca idealne na jednodniową wycieczkę znajdziemy na północy kraju - w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Okazało się, że jest w czym wybierać! Należycie do grona miłośników długich spacerów i wycieczek rowerowych? A może zależałoby Wam na solidnej dawce rozrywki z dala od miejskiego zgiełku? Oto nasze propozycje miejsc na jednodniową wycieczkę!

📢 Pożar w rezerwacie Białogóra! Spłonęło ponad 2 tys. mkw lasu. Powód: niedogaszone ognisko! [zdjęcia] Do bardzo groźnego pożaru doszło w jeden z upalnych, czerwcowych dni: spaleniu uległo ponad 20 arów cennego rezerwatu przyrody Białogóra (gmina Krokowa). Niestety, po trudnej akcji gaśniczej okazało się, że przyczyną zapalenia była bezmyślność ludzka. 📢 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Oto prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? 19.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Oto prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 Choroby roznoszone przez latające kleszcze. Jak ochronić przed strzyżakami? Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? 19.06.2021 Choroby roznoszone przez latające kleszcze. Jak ochronić przed strzyżakami? Latające kleszcze, jak wygląda strzyżak? Jak się chronić przed strzyżakami? Spotkanie z tymi owadami nie należy do najprzyjemniejszych – mogą Cię obsiąść nawet całą chmarą, a ich ukąszenie jest bolesne. Co więcej, owady mogą przenosić bakterię Bartonella schoenbuchensis, która wywołuje bolesne zmiany skórne.

📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 19.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Już nie rzepak, a maki! Nowa moda na Instagramie. Zobacz najpiękniejsze zdjęcia Niemal co sezon pojawia się nowa moda na określony motyw przewodni na zdjęciach umieszczanych na Instagramie. Influencerki z każdym rokiem znajdują coraz bardziej bajeczne kadry! Do niedawna mogliśmy podziwiać wysyp fotografii w rzepaku. Teraz królują zdjęcia z polem makowym w tle! Zobacz najpiękniejsze z nich. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, korki, utrudnienia. Obwodnica Trójmiasta, A1, S7, S6. RAPORT DROGOWY 19.06.2021 r. Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, utrudnienia, korki, objazdy, komunikacja - śledzimy dla Was sytuację na drogach województwa pomorskiego. 📢 Te przedmioty połykają dzieci! Lekarze apelują do rodziców: zabawki muszą być przystosowane do wieku dziecka! Magnetyczne kulki i inne kolorowe małe zabawki w oczach dziecka wyglądają jak cukierki. Trzeba bardzo pilnować, by ich nie połknęły. Z jednej strony rozwijają kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, uczą cierpliwości i koncentracji, z drugiej - mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu. Bardzo popularne obecnie i to nie tylko w naszym kraju zestawy magnetycznych elementów, z których nastolatki budują niesamowite wręcz konstrukcje, stanowią jednocześnie poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ich młodszego rodzeństwa.

📢 Brytyjska Marynarka Wojenna w Gdyni. W porcie stacjonuje okręt desantowy RFA Mounts Bay. Zobacz zdjęcia z pokładu jednostki! RFA Mounts Bay przypłynął do Gdyni i stacjonuje w porcie. Okręt, który na co dzień zapewnia wsparcie logistyczne dla brytyjskiej Marynarki Wojennej, brał udział w ćwiczeniach Baltops 50, które zakończył się w piątek, 18.06.2021 r. Zobacz niezwykłe zdjęcia z pokładu tej jednostki!

📢 Eurojackpot wyniki 18.06.2021 r. Eurojackpot losowanie 18 czerwca 2021 r. Do wygrania aż 155 000 000 zł! Sprawdź wylosowane liczby Eurojackpot wyniki – losowanie 18.06.2021 r. Kolejne losowanie loterii Eurojackpot w Polsce – wyniki poznaliśmy ok. godz. 21:00. Do wygrania było aż 155 mln zł. Eurojackpot: jakie są zasady loterii, gdzie kupić kupon, gdzie obejrzeć losowanie? Wyniki Eurojackpot 18 czerwca 2021 r. Wyniki Lotto znajdziecie w naszym serwisie.

📢 Czy kilka milionów Polaków będzie od 1.07.2021 r. pozbawionych opieki lekarzy POZ? Wygasają kontrakty, narasta bunt w przychodniach Lekarze POZ są kolejną grupą, po pielęgniarkach i położnych, która buntuje się przeciw polityce Ministerstwa Zdrowia. Lekarze twierdzą, że ostatnie rozporządzenia ograniczające możliwość teleporad zmniejszą dostępność i wydłużą kolejki do opieki medycznej. Za absurdalny uznają również nakaz, by każdy przewlekle chory pacjent (np. z nadciśnieniem) musiał raz na trzy miesiące składać osobistą wizytę u lekarza. – Minister Adam Niedzielski, zamiast słuchać swoich ekspertów i poprzedników, w swojej niekompetencji decyduje się na walkę z pracującą ponad miarę Podstawową Opieką Zdrowotną – uważa dr Andrzej Zapaśnik, ekspert Federacji Porozumienie Zielonogórskie, prezes przychodni BaltiMed w Gdańsku. – Wyraźnie widać, że skończył się etap rozmów, a zaczął etap decyzji oderwanych od rzeczywistości, nastawionych na konfrontację ze środowiskiem medycznym. Następnym etapem jest dymisja ministra zdrowia.

📢 Nowy Wiek Emerytalny 2022. Takie są możliwe zasady emerytur stażowych Wariant emerytur stażowych, o którym najczęściej się mówi, zakłada, że kobiety mogłyby rezygnować nawet z pracy po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40. Takie świadczenia stażowe byłyby jednak bardzo niskie. Aby "stażówka" miała sens, "Solidarność" chce jednak wprowadzić dodatkowy warunek - świadczeniobiorca musi mieć na koniec kapitał, który pozwoli na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury. Znamy szczegóły projektu "Solidarności:

📢 Wypadek na trasie Pogorszewo-Janowice w pow. lęborskim. 18.06.2021 r. Trzy osoby ranne w zderzeniu samochodów. Na miejscu śmigłowiec LPR Trzy osoby zostały poszkodowane w zderzeniu dwóch samochodów osobowych w powiecie lęborskim. Jeden z pojazdów dachował. Do wypadku doszło w piątek, 18.06.2021 r. ok. godz. 18:00 na trasie między Pogorszewem a Janowicami. Na miejsce zdarzenia przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Śmiertelny wypadek podczas prac polowych w Pomlewie. 18.06.2021 r. 44-letniego mężczyznę przygniótł ciągnik Śmiertelny wypadek w Pomlewie w gminie Przywidz. Nie żyje 44-letni mężczyzna, który wykonywał prace w polu. Przygniótł go ciągnik. Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek, 18.06.2021 r. 📢 Gdańsk w piękny, słoneczny dzień pożegnał wybitną żeglarkę kapitan Krystynę Chojnowską-Liskiewicz ZDJĘCIA Kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz w piątek, 18 czerwca 2021 roku spoczęła w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko. Wybitna żeglarka zmarła w nocy z 12 na 13 czerwca w wieku 84 lat. 📢 Wypadek na morzu. Z kutra UST-106 wypadł rybak W piątek po południu doszło do wypadku na morzu na wysokości Czołpina. Za burtę wypadł rybak. Odnaleziony został przez jednostkę ratowniczą. W Łebie przejęła go karetka pogotowia.

📢 Przekop Mierzei Wiślanej. Tak powstaje sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym. Zobacz postępy prac ZDJĘCIA + WIDEO Sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym jest jednym z elementów budowy przekopu Mierzei Wiślanej. To w tym ogromnym „zbiorniku” zmieścić się ma urobek z budowy kanału. Wyspa Estyjska – tak nazwali ją Internauci – powstaje na wysokości miejscowości Przebrno.

📢 Potrącenie pieszego w Otłowcu. 18.06.2021 r. Rannego mężczyznę zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku Na DK 55 w Otłowcu w piątek, 18.06.2021 r. doszło do nieszczęśliwego wypadku – potrącony przez samochód został pracownik wykaszający trawę. 41-letniego mężczyznę z ciężkimi obrażeniami ciała przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Gdańsku. Policjanci szczegółowo wyjaśniają przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. 📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy!

📢 Nad Bałtykiem jeszcze drożej niż przed rokiem. "Nocleg nad Bałtykiem droższy o ponad 9 proc. niż w 2020" Za tygodniowy pobyt dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu nad morzem w szczycie sezonu zapłacimy tyle co za pobyt w Grecji. Najdrożej jest w Sopocie. 📢 Muzea i skanseny w północnej Polsce! Oto miejsca idealne na jednodniową wycieczkę. Lista ciekawych atrakcji Wakacje już wkrótce! To świetny czas na podróżowanie, nadrabianie zaległości filmowych i... edukację. Jedną z najczęściej wybieranych destynacji jest północna Polska, czyli region podbijający serca tysięcy zwiedzających, także zagranicznych. Turystów przyciągają tu piaszczyste plaże, nietuzinkowe atrakcje turystyczne i obiekty muzealne. Ze względu na zbliżające się wakacje, postanowiliśmy sprawdzić, które muzea, skanseny i inne obiekty historyczne warto odwiedzić na północy kraju. Tym razem pod lupę wzięliśmy województwo pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie. Należycie do grona wielbicieli muzeów archeologicznych? A może preferujecie zwiedzanie zamków? Jedno jest pewne: dla każdego coś się znajdzie!

📢 Po szczepieniu nie wolno się opalać. Ekspert tłumaczy, dlaczego Co najmniej przez tydzień po szczepieniu przeciw COVID-19 powinniśmy uważać na słońce i unikać opalania się - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń. Słońca powinni unikać także ozdrowieńcy. Dlaczego? 📢 TOP 25 atrakcji na Kociewiu! Odwiedziłeś już te miejsca? To idealny pomysł na jednodniową wycieczkę po Pomorzu Kociewie to jeden z najbardziej malowniczych regionów w północnej Polsce. Na Pomorzu to przede wszystkim obszar powiatów starogardzkiego i tczewskiego. Atrakcyjnych miejsc tu ci u nas dostatek! Są lasy, jeziora, ale i masa zabytków. Zobaczcie TOP 25 📢 Tego nie powinno pić się w upały! Te płyny nie sprawdzają się w gorące dni [lista] Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że w czasie upałów musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Bezkonkurencyjnie najlepsza do tego będzie woda, ale czasem mamy już jej dość i warto ją zastąpić innymi napojami. Są jednak takie, które w upał się nie sprawdzą i koniecznie ich unikajcie.

📢 20 atrakcji turystycznych dla dzieci na Pomorzu! Które miejsca warto odwiedzić w regionie? Oto lista wybranych atrakcji Co Pomorze oferuje dzieciom? Gdzie wybrać się na wycieczkę z najmłodszymi? W regionie znajduje się kilkadziesiąt rodzinnych atrakcji i jeszcze więcej możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Wybraliśmy te najpopularniejsze! Oto lista najciekawszych pomorskich atrakcji dla dzieci. Uśmiech gwarantowany! 📢 Internauci nie dają szans Polakom w meczu z Hiszpanami. Memy przed drugim spotkaniem biało-czerwonych na Euro 2020 Twórcy memów nie mają litości dla reprezentacji Polski po kompromitującej grze ze Słowacją w meczu inaugurującym zmagania w grupie E na Euro 2020. Internauci naśmiewają się z błędów drużyny Paulo Sousy, którzy nie słuchali go na odprawie, przez co dali się zaskoczyć rywalom. Skomplikowali sobie w ten sposób sytuację w grupie, w której już w sobotę zmierzą się z niezwykle mocną Hiszpanią.

📢 Oto najrzadziej występujące nazwiska w regionie! Mało ludzi nosi te nazwiska w województwie pomorskim Oto lista najrzadziej spotykanych nazwisk w województwie pomorskim! W oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji postanowiliśmy stworzyć zestawienie zawierające najrzadsze nazwiska na Pomorzu. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro Pomorzan. Jesteście ciekawi, czy Wasze nazwisko znalazło się w gronie tych najmniej spotykanych? Sprawdźcie naszą listę! 📢 Życzenia na Pierwszą Komunię Świętą 2021. Życzenia dla dziecka komunijnego. Niesztampowe, religijne, wzruszające życzenia i wierszyki! Życzenia na pierwszą komunię świętą 2021. Kiedy w tym roku Pierwsze Komunie Święte? Terminy będą uzależnione od restrykcji z powodu epidemii koronawirusa. W 2020 roku ceremonie nie odbywały się we wszystkich kościołach, część uroczystości przeniesiono na wrzesień. To zawsze jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu małych dzieci. W takim dniu należy kupić okolicznościową kartkę, a na niej napisać piękne życzenia. Poniżej nasze propozycje.

📢 Życzenia urodzinowe 2021. Najpiękniejsze życzenia na urodziny. Krótkie wierszyki, rymowanki SMS. Najlepsze życzenia na urodziny Zbliżają się urodziny bliskiej osoby i nie masz pomysłu na życzenia? Pomożemy ci! Sprawdź najciekawsze, śmieszne życzenia urodzinowe. Zobacz też wierszyki i smsy urodzinowe. 📢 Pies zginął w męczarniach w salonie urody w Pyskowicach. Tosia spadła ze stołu i się udusiła. Właściciele są zrozpaczeni Pies zginął straszną śmiercią w salonie urody w Pyskowicach. Właściciele pięknego moskiewskiego psa stróżującego stracili ukochaną suczkę, po tym, jak oddali psa do salonu psiej urody Reksio w Pyskowicach. Suczka miała zostać tylko ostrzyżona i uczesana. Okazało się, że pies zginął w męczarniach. Właściciel salonu psiej urody przywiązał pieska linką do obroży i wyszedł do toalety. Piesek spadł ze stołu i się udusił. To okropna tragedia.

📢 Zwolnieni z opłat za Abonament RTV 2021 - oto oni! Warto to wiedzieć! LISTA uprawnionych do zwolnienia z opłat! Ile za abonament w 2021? Abonament RTV - trzeba płacić, czy nie? Ile to kosztuje? Takie pytania zadaje sobie wielu użytkowników odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Poniżej przedstawiamy najnowsze informacje na temat abonamentu RTV oraz stawki za 2021 r., które podała Poczta Polska. Nie wszyscy jednak muszą płacić abonament RTV. Kto jest zwolniony z opłat? Zobacz naszą galerię. 📢 Upały w Polsce. Memy! Internauci śmieją się z wysokich temperatur. Upały w krzywym zwierciadle [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI] Upały w Polsce nie ustają. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki. Internauci jak zwykle komentują wysokie temperatury i przedstawiają je w krzywym zwierciadle. Upał w Polsce dokucza wszystkim. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY]

📢 Takie mogą być skutki jedzenia czereśni. Osoby, które mają te objawy powinny przestać je jeść! [lista] Miłośnicy czereśni nie mają lekko. Ceny wciąż są dość wysokie. Ten wyjątkowo słodki owoc ma wielu swoich fanów, którzy mimo wysokiej ceny decydują się na zakup tych owoców. Czereśnie najlepsze są świeże nieprzetworzone, dlatego sezon na nie jest bardzo krótki. Jak się okazuje, owoce te nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien jeść czereśni? I dlaczego? Sprawdziliśmy. 📢 Taka może być emerytura stażowa 2022 - projekt złożony w Sejmie. Jaki będzie nowy wiek emerytalny? Taka może być emerytura stażowa. W środę "Solidarność" złoży w Sejmie projekt ws. wprowadzenia emerytur stażowych. Dzięki temu Polacy będą mogli wcześniej przejść na emeryturę, ale będzie trzeba spełnić warunki. Zobacz, co znalazło się w projekcie.

📢 Oto najlepsze heheszki z Gdańska, Gdyni i Sopotu! Te memy o Trójmieście poprawią Wam humor Beka z Trójmiasta! Gdańsk Wrzeszcz, Gdynia Wołaj, Sopot Krzycz. Z którego miasta w Trójmieście najczęście śmieją się internauci? Co nas bawi i z czego drwimy? Jak widzimy poszczególne dzielnice? Oto zbiór najlepszych memów! Macie swoje? Piszcie na adres [email protected] 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021).

📢 Upały na Pomorzu! Jest ostrzeżenie. Do 34 st. C na terenie województwa pomorskiego. Sprawdź prognozę na weekend! Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW PIB Gdynia wydało ostrzeżenie o upałach. Występowanie wysokich temperatur prognozuje się od południa 18 czerwca, do godz. 20, 20 czerwca. W tym czasie można spodziewać się do 34 st. C w cieniu. KLIKNIJ W GALERIĘ I SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY DLA POMORZA NA POSZCZEGÓLNE DNI. 📢 LOTTO WYNIKI 17.06.2021 r. Do wygrania 20 mln zł! Numery Lotto, Lotto Plus, Super Szansa, Multi Multi, Kaskada. Losowanie NA ŻYWO 17.06.2021 Lotto wyniki 17.06.2021 r.! W czwartek, 17 czerwca 2021 r. do wygrania będzie 20 mln złotych. Kumulacja! Poniżej na naszej stronie publikujemy wyniki Lotto z 17.06.2021 r. Zobacz wyniki LOTTO z 17 czerwca 2021 r. W czwartkowym losowaniu (20.05.2021 r.) padła „szóstka” w Lotto!

📢 Życzenia na Dzień Ojca 23.06.2021. Piękne wierszyki na Dzień Taty. Śmieszne wierszyki, poważne i krótkie życzenia na SMS, kartkę! DZIEŃ OJCA 23.06.2021. ŻYCZENIA NA DZIEŃ OJCA, KRÓTKIE ŻYCZENIA DLA TATY, TRADYCYJNE ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA TATY. 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Przygotowaliśmy życzenia i wierszyki z okazji Dnia Ojca. Sprawcie radość swojemu tacie! Podarujcie chwilę uśmiechu! Przedstawiamy kilkanaście życzeń dla Taty, śmieszne życzenia, wierszyki dla dzień taty, życzenia na dzień taty, krótkie życzenia. Jeśli znacie jakieś życzenia, podzielcie się nimi w komentarzach 📢 Polacy zaginieni za granicą. Wyjechali i zniknęli bez śladu [ZDJĘCIA, NAZWISKA] Setki Polaków zaginęło za granicami naszego kraju. Niektórzy z nich nie dali znaku życia od kilkunastu lat. Mimo to, rodzina i najbliżsi wciąż czekają na jakiś znak. Chcą dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało.

📢 Zamek w Przezmarku. Jego tajemnice czekają na odkrycie. Gdzie podziało się krzyżackie złoto i dlaczego sam Himmler nadzorował archeologów Do końca nie wiadomo, co w tej opowieści jest ciekawsze – historia zamku w Przezmarku, w której co rusz przewija się opowieść o złocie ukrytym przez Krzyżaków przed bitwą pod Grunwaldem, poszukiwanym przez rycerzy Jagiełły, a później przez nazistowskich archeologów, czy też jego obecni właściciele? – Tu wszystko wyglądało tak jak na filmie o przygodach Indiany Jonesa – mówi Ryszard von Pilachowski, właściciel pozostałości XIX-wiecznej warowni, wzniesionej przez komtura Lutera z Brunszwiku. 📢 Otwarty trening reprezentacji Polski w Gdańsku po przegranym meczu ze Słowacją. Kibice brawami dali wsparcie piłkarzom [zdjęcia] Piłkarze reprezentacji Polski zostali powitani brawami przez kibiców wychodząc na trening na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Na trybunach pojawiło się kilka tysięcy fanów, wśród których przeważała młodzież.

📢 Domki letniskowe na Pomorzu na sprzedaż! Nad wodą, w otoczeniu przyrody i z dala od miejskiego zgiełku Domek letniskowy to marzenie wielu z nas! Często zlokalizowany nad wodą, w otoczeniu przyrody i z dala od miejskiego zgiełku. A na Pomorzu takich lokalizacji wcale nie brakuje. To m.in. malownicze Kaszuby czy Bory Tucholskie i również tam można je kupić. Jakie oferty kupna domków letniskowych znajdziemy na terenie województwa pomorskiego! KLIKNIJ W GALERIĘ I SPRAWDŹ! Wszystkie materiały pochodzą z serwisu OLX.pl 📢 Tych produktów nie powinniśmy trzymać w lodówce! To im może zaszkodzić! [lista] Co powinniśmy trzymać w lodówce? Wydaje się proste - te produkty, które wymagają niskich temperatur. Ale które? Jak się okazuje, jest wiele produktów, których w lodówce kategorycznie nie powinniśmy trzymać, bo im to zaszkodzi. Które to rzeczy? Sprawdzamy!

📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione. 📢 Nowy park handlowy i osiedlowy parking na Zaspie w Gdańsku. Inwestycja będzie gotowa w II kwartale 2022 r. Na gdańskiej Zaspie powstaje nowy park handlowy typu convenience. Buduje go grupa RWS Investment. Na terenie obiektu znajdzie się sześć lokali usługowych, a także parking. Inwestycja będzie gotowa w II kwartale 2022 roku.

📢 Bal maturalny uczniów VI LO w Gdyni 2021. Były piękne kreacje i tradycyjny polonez. Impreza odbyła się zamiast tegorocznej studniówki Były piękne kreacje i eleganckie garnitury, był polonez, uroczysta kolacja i zabawa do białego rana. W hotelu Sheraton w Sopocie odbył się bal maturalny młodzieży z VI LO w Gdyni. Organizacją imprezy zajęli się rodzice, którzy chcieli wynagrodzić swoim dzieciom brak studniówki i bardzo wymagający rok szkolny.

📢 Zakończono 8-miesięczny remont Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK w Gdańsku [zdjęcia] Osiem miesięcy trwał gruntowny remont Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Dzięki modernizacji mali pacjenci zyskają lepsze warunki powrotu do zdrowia, a personel kliniki będzie pracował w komforcie. Remont to wspólny projekt szpitala i Fundacji z Pompą. 📢 "Dla Dimasha straciłyśmy głowę", czyli niezwykły, polski fanklub 50+ kazachskiego piosenkarza, który zachwyca cały świat Jesteśmy na dobre "zadimashowane". Ale to dojrzała fascynacja idolem. Nie mdlejemy na jego koncertach. Nie podskakujemy z piskiem. Tylko w pocie czoła pracujemy dla niego - mówią członkowie fanklubu niezwykłego kazachskiego piosenkarza Dimasha Kudaibergena. 📢 "Pan Okular-Czapeczka uzyskał minimum olimpijskie i z rekordowym wynikiem 145,97 zł wyfrunął sklepu". Tak szukają złodzieja! [FILM] "Pan Okular-Czapeczka uzyskał minimum olimpijskie i z rekordowym wynikiem 145,97 (polskich złotych) wręcz wyfrunął z naszego sklepu w Brzeźnie. Tak mu się spieszyło do Tokio, że sponsorowany przez przez firmę Adidas olimpijczyk po prostu zapomniał zapłacić za whisky i 2 ramki Marlboro". Takim żartobliwym wpisem, któremu towarzyszy nagranie z kamery przemysłowej, właściciele gdańskiego sklepu zdecydowali się zakomunikować, że szukają złodzieja.

📢 Msza święta w TV i online 20.06.2021. Transmisja na żywo w telewizji! O której i gdzie oglądać na żywo nabożeństwo w niedzielę? Program TV Msza święta w telewizji na żywo w niedzielę, 20.06.2021. Gdzie możemy obejrzeć niedzielne nabożeństwo? W kościołach odbywają się msze święte z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego. Coraz częściej wierni decydują się jednak na uczestnictwo w nabożeństwach emitowanych przez stacje telewizyjne, radio czy Internet. Wszystko po to, aby ograniczyć do minimum spotkania w gronie wielu osób, bowiem te mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Gdzie oglądać transmisje mszy świętej w telewizji? Na których stacjach radiowych można wysłuchać niedzielnego nabożeństwa? Odpowiadamy. 📢 Ceny nad morzem 2021. Ile za rybę, hamburgera, gofra, lody w barach i budkach. Czy w Mielnie jest drogo? Sprawdź! Ile trzeba zapłacić za zestaw obiadowy "ryba, frytki, surówka" w nadmorskiej miejscowości? Ile kosztuje gofr z dodatkami? Po ile są hamburgery, hotdogi i zapiekanki w Mielnie? Sprawdź!

📢 Fotowoltaika – ale jak się do tego zabrać? Ważne decyzje dotyczące instalacji fotowoltaicznej krok po kroku Zakup, montaż, a następnie przyłączenie instalacji fotowoltaicznej, może być znakomitą inwestycją, która szybko się zwróci i zapewni obniżenie rachunków za energię elektryczną. Jednak, żeby cieszyć się z korzyści, jakie oferują instalacje fotowoltaiczne, trzeba spełnić kilka warunków. Dowiedz się więcej o montażu instalacji fotowoltaicznej. 📢 Tragedia w gminie Trzebielino 7.06.2021 r. Są wyniki sekcji zwłok 23-latka znalezionego przy aucie Wstępne wyniki sekcji zwłok 23-latka znalezionego na drodze gruntowej w gminie Trzebielino wykluczają wypadek. To była zwykła kolizja. Prokuratura podała przyczynę śmierci mężczyzny w zdarzeniu, do którego doszło 7.06.2021 r. Na drodze gruntowej z Trzebielina do Cetynia samochód uderzył w słup, a obok pojazdu znaleziono ciało mężczyzny.

📢 Zderzenie pięciu pojazdów na drodze S6 w Kowalach. 14.06.2021 r. Dwa pasy ruchu były zablokowane. Służby zakończyły działania 2 busy i 3 samochody osobowe zderzyły się na drodze S6 w Kowalach. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 14.06.2021 r. na pasie w kierunku Gdyni, między węzłem Gdańsk Szadółki a węzłem Gdańsk Południe. Służby zakończyły już działania na miejscu wypadku, ruch powoli wraca do normy. 📢 Progi punktowe w LO w Gdańsku w 2020 r. Ile punktów musieli mieć absolwenci szkół podstawowych, aby dostać się do gdańskich liceów? Prezentujemy progi punktowe w liceach ogólnokształcących w Gdańsku, obowiązujące podczas rekrutacji w 2020 roku. Zobacz, ile punktów w 2020 roku musieli mieć absolwenci szkół podstawowych, żeby dostać się do danej klasy w poszczególnych gdańskich LO.

📢 Chmary owadów na Półwyspie Helskim! Siadają na budynkach, samochodach, wlatują do ust i nosów Największa (do tej pory) inwazja owadów na Półwyspie Helskim: choć pojawiają się co roku, to tak źle jeszcze nie było! Mieszkańcy są w szoku: choć sądzą, że te owady to najprawdopodobniej jętki lub ochotki, które krzywdy człowiekowi nie zrobią, to jednak w takiej ilości są niesamowicie uciążliwe. 📢 Donald Tusk skończył 64 lata. Zobaczcie byłego premiera na archiwalnych zdjęciach Donald Tusk urodził się 22 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. Kończy 64 lata. Tusk to polski polityk, założyciel Platformy Obywatelskiej, który sprawował przez dwie kadencje urząd premiera Polski, przez dwie kadencję był Przewodniczącym Rady Europejskiej. Zobaczcie archiwalne zdjęcia premiera z Gdańska. 📢 Śmiertelny wypadek w Czersku. 9.04.2021 r. Na kobietę, która szła chodnikiem, wjechała przyczepa kempingowa. Sprawę bada policja Śmiertelny wypadek w Czersku. Do zdarzenia doszło w piątek, 9.04.2021 r. ok. godz. 10:30 na ul. Starego Urzędu. – Samochód osobowy typu suv ciągnął przyczepę kempingową, z nieustalonych przyczyn ta przyczepa się odczepiła i z całym impetem przygniotła kobietę idącą chodnikiem – mówi mł. Brygadier Henryk Koźlewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

📢 Oto ranking scen seksu w filmach! 50 najlepszych scen erotycznych w historii kina Oto 50 najlepszych scen seksu w filmach! Sceny erotyczne często są tymi najtrudniejszymi do zrealizowania dla aktorów. Powinny wyglądać naturalnie, prawdziwie, ale i podniecająco. Sprawdźcie nasz ranking 50 najlepszych scen seksu w historii kina. 📢 Życzenia na rocznicę ślubu. Piękne i proste życzenia ślubne. Rocznica ślubu, związku - krótkie wierszyki, rymowanki SMS i na kartkę! Szukacie życzeń na rocznicę ślubu? Oto najciekawsze! Każda rocznica ślubu czy związku to okazja do świętowania - w ten sposób celebrujemy szczególne i piękne dni w życiu. Jaką symbolikę mają poszczególne rocznice? Jakie życzenia wpisać na kartkę jubilatom? Proste i piękne, wzruszające życzenia na kartkę czy SMS dla bliskich.

📢 Jarosławiec to polski Dubaj! Ogromna sztuczna plaża przyciąga wielu turystów. To największa taka w Europie! Zachwyca turystów [20.08.2020] Jarosławiec polskim Dubajem? Tak! Wszystko za sprawą sztucznej plaży, która zdaniem wielu nie ustępuje tym z luksusowego kurortu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Co ciekawe, to największa taka plaża w Europie, przez co miejscowość cieszy się nieustannym powodzeniem turystów.

📢 Seks w filmach. Oto te, w których aktorzy naprawdę uprawiali seks Kinu od początków jego istnienia towarzyszą kontrowersje. Pikantnie wyglądające sceny w filmach są trudne do zrealizowania. Szczególnie, kiedy mają wyglądać realistycznie. Zdarzały się jednak filmy, w których aktorzy nieczego nie udawali. Zobacz listę filmów, w których sceny seksu są autentyczne. 📢 Kąpieliska na jeziorach Pomorza. Jest ich ponad 50! Poznaj kąpieliska z ratownikiem i niestrzeżone. Gdzie można się kąpać bezpiecznie? Ciepłe dni sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Sprawdzamy, jakie są kąpieliska nad jeziorami na Pomorzu. A jest ich ponad 50! Gdzie nad bezpieczeństwem kąpiących się w jeziorach czuwają ratownicy, a gdzie są kąpieliska niestrzeżone? Jaka jest jakość wody? Poznaj pomorskie kąpieliska nad jeziorami. Z naszej galerii dowiesz się m.in., które plaże przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, gdzie można spędzić czas na pomoście lub rozpalić ognisko. Sprawdziliśmy także, czy możemy zabrać na plażę psa. Zobacz zestawienie na podstawie danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

📢 Nie jedz tego rano! Top 8 rzeczy, których nie powinno się jeść na śniadanie Większość z nas wie doskonale, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Przyspiesza nasz metabolizm i podnosi energię, abyśmy mogli zająć się codziennymi sprawami. Często jednak zapominamy o śniadaniu czy nie mamy na nie czasu i jeśli będziemy mieli szczęście, napijemy się kawy. Okazuje się jednak, że nie wszystkie popularne produkty powinniśmy jeść na pusty żołądek. Których? Będziecie zaskoczeni!

