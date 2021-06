Prasówka 18.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brytyjska Marynarka Wojenna w Gdyni. W porcie stacjonuje okręt desantowy RFA Mounts Bay. Zobacz zdjęcia z pokładu jednostki!”?

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brytyjska Marynarka Wojenna w Gdyni. W porcie stacjonuje okręt desantowy RFA Mounts Bay. Zobacz zdjęcia z pokładu jednostki! RFA Mounts Bay przypłynął do Gdyni i stacjonuje w porcie. Okręt, który na co dzień zapewnia wsparcie logistyczne dla brytyjskiej Marynarki Wojennej, brał udział w ćwiczeniach Baltops 50, które zakończył się w piątek, 18.06.2021 r. Zobacz niezwykłe zdjęcia z pokładu tej jednostki!

📢 EURO 2020 WYNIKI, NA ŻYWO 18.06.2021 r. Terminarz, tabele. Kiedy grają Polacy? Gdzie oglądać? Transmisje TV, stream online, wyniki na żywo EURO 2020. EURO 2020 zostanie rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię koronawirusa. Terminarz, tabele + aktualne WYNIKI NA ŻYWO. Sprawdźcie kiedy swoje mecze rozegra reprezentacja Polski oraz gdzie będzie można oglądać piłkarskie mistrzostwa Europy w telewizji i internecie. Tutaj będziecie mogli śledzić wyniki meczów na żywo, aktualizowane będą wyniki spotkań i grupowe tabele.

📢 Eurojackpot wyniki 18.06.2021 r. Eurojackpot losowanie 18 czerwca 2021 r. Do wygrania aż 155 000 000 zł! Sprawdź wylosowane liczby Eurojackpot wyniki – losowanie 18.06.2021 r. Kolejne losowanie loterii Eurojackpot w Polsce – wyniki poznaliśmy ok. godz. 21:00. Do wygrania było aż 155 mln zł. Eurojackpot: jakie są zasady loterii, gdzie kupić kupon, gdzie obejrzeć losowanie? Wyniki Eurojackpot 18 czerwca 2021 r. Wyniki Lotto znajdziecie w naszym serwisie.

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, korki, utrudnienia. Obwodnica Trójmiasta, A1, S7, S6. RAPORT DROGOWY 18.06.2021 r. Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, utrudnienia, korki, objazdy, komunikacja - śledzimy dla Was sytuację na drogach województwa pomorskiego.

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [18.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki. 📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [18.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje.

📢 Wypadek na trasie Pogorszewo-Janowice w pow. lęborskim. 18.06.2021 r. Trzy osoby ranne w zderzeniu samochodów. Na miejscu śmigłowiec LPR Trzy osoby zostały poszkodowane w zderzeniu dwóch samochodów osobowych w powiecie lęborskim. Jeden z pojazdów dachował. Do wypadku doszło w piątek, 18.06.2021 r. ok. godz. 18:00 na trasie między Pogorszewem a Janowicami. Na miejsce zdarzenia przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Śmiertelny wypadek podczas prac polowych w Pomlewie. 18.06.2021 r. 44-letniego mężczyznę przygniótł ciągnik Śmiertelny wypadek w Pomlewie w gminie Przywidz. Nie żyje 44-letni mężczyzna, który wykonywał prace w polu. Przygniótł go ciągnik. Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek, 18.06.2021 r. 📢 Gdańsk w piękny, słoneczny dzień pożegnał wybitną żeglarkę kapitan Krystynę Chojnowską-Liskiewicz ZDJĘCIA Kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz w piątek, 18 czerwca 2021 roku spoczęła w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko. Wybitna żeglarka zmarła w nocy z 12 na 13 czerwca w wieku 84 lat. 📢 Wypadek na morzu. Z kutra UST-106 wypadł rybak W piątek po południu doszło do wypadku na morzu na wysokości Czołpina. Za burtę wypadł rybak. Odnaleziony został przez jednostkę ratowniczą. W Łebie przejęła go karetka pogotowia.

📢 Lodołamacze Puma i Narwal gotowe do służby. Będą kruszyć lód na Dolnej Wiśle Flota lodołamaczy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku powiększyła się o dwie nowe jednostki. Narwal i Puma będą pracować na Dolnej Wiśle. Jeszcze w tym roku dołączą do nich dwa siostrzane statki. 📢 Euro 2020. Reprezentanci Polski jest już w Sewilli, gdzie jutro zagrają z Hiszpanią w drugim meczu grupy E. Witała ich garstka kibiców Krótko po godzinie 15 piłkarska reprezentacja Polski przyleciała do Sewilli, gdzie w sobotę zmierzy się z gospodarzami turnieju - Hiszpanią w meczu grupy E mistrzostw Europy.

📢 Przekop Mierzei Wiślanej. Tak powstaje sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym. Zobacz postępy prac ZDJĘCIA + WIDEO Sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym jest jednym z elementów budowy przekopu Mierzei Wiślanej. To w tym ogromnym „zbiorniku” zmieścić się ma urobek z budowy kanału. Wyspa Estyjska – tak nazwali ją Internauci – powstaje na wysokości miejscowości Przebrno.

📢 Gdynia: Wieńce kwiatów na Zatoce Gdańskiej dla tych, którzy odeszli na wieczną wachtę. 18.06.2021 W piątek 18.06.2021 w południe na Zatoce Gdańskiej w okolicach gdyńskiego portu oddano tradycyjny, symboliczny hołd ludziom morza, którzy odeszli na wieczną wachtę. 📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 18.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików. 📢 Potrącenie pieszego w Otłowcu. 18.06.2021 r. Rannego mężczyznę zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku Na DK 55 w Otłowcu w piątek, 18.06.2021 r. doszło do nieszczęśliwego wypadku – potrącony przez samochód został pracownik wykaszający trawę. 41-letniego mężczyznę z ciężkimi obrażeniami ciała przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Gdańsku. Policjanci szczegółowo wyjaśniają przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.

📢 Poważny wypadek na autostradzie A1 w powiecie włocławskim. Dwie osoby ranne [zdjęcia] Poważny wypadek na A1 przy zjeździe na miejscowość Pikutkowo w powiecie włocławskim. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych i jednego ciężarowego. Są ranni.

📢 Donald Tusk ma objąć funkcję szefa PO - taki nieoficjalny hit rozgrzał media w dniu urodzin Jarosława Kaczyńskiego Donald Tusk wraca na fotel przewodniczącego Platformy Obywatelskiej - podała "Polityka". Decyzja ma być ogłoszona członkom partii w środę, 23 czerwca 2021 r., podczas zarządu. 📢 Muzea i skanseny w północnej Polsce! Oto miejsca idealne na jednodniową wycieczkę. Lista ciekawych atrakcji Wakacje już wkrótce! To świetny czas na podróżowanie, nadrabianie zaległości filmowych i... edukację. Jedną z najczęściej wybieranych destynacji jest północna Polska, czyli region podbijający serca tysięcy zwiedzających, także zagranicznych. Turystów przyciągają tu piaszczyste plaże, nietuzinkowe atrakcje turystyczne i obiekty muzealne. Ze względu na zbliżające się wakacje, postanowiliśmy sprawdzić, które muzea, skanseny i inne obiekty historyczne warto odwiedzić na północy kraju. Tym razem pod lupę wzięliśmy województwo pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie. Należycie do grona wielbicieli muzeów archeologicznych? A może preferujecie zwiedzanie zamków? Jedno jest pewne: dla każdego coś się znajdzie!

📢 Atrakcje na świeżym powietrzu i miejsca idealne na jednodniową wycieczkę po północnej Polsce! Tu warto się wybrać na krótki wyjazd Północna część Polski to region cieszący się dużym zainteresowaniem wśród turystów, także zagranicznych. Zwiedzających przyciągają tu wizje złocistych plaż, obszerna oferta kulturalno - rozrywkowa oraz nietuzinkowe atrakcje turystyczne. A wszystko to w otoczeniu natury i z dala od miejskiego zgiełku. Ze względu na zbliżające się wakacje i urlopy, postanowiliśmy sprawdzić, jakie atrakcje na świeżym powietrzu i miejsca idealne na jednodniową wycieczkę znajdziemy na północy kraju - w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Okazało się, że jest w czym wybierać! Należycie do grona miłośników długich spacerów i wycieczek rowerowych? A może zależałoby Wam na solidnej dawce rozrywki z dala od miejskiego zgiełku? Oto nasze propozycje miejsc na jednodniową wycieczkę!

📢 Polska - Hiszpania NA ŻYWO 19.06.2021 r. Będzie zaskoczenie? Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja Polska - Hiszpania NA ŻYWO Polska zagra w sobotę (19.06.2021) z Hiszpanią w meczu grupy E turnieju EURO 2020. Gdzie oglądać mecz Polska - Hiszpania w telewizji i internecie? Sprawdzaj wynik na żywo i online! 📢 TOP 25 atrakcji na Kociewiu! Odwiedziłeś już te miejsca? To idealny pomysł na jednodniową wycieczkę po Pomorzu Kociewie to jeden z najbardziej malowniczych regionów w północnej Polsce. Na Pomorzu to przede wszystkim obszar powiatów starogardzkiego i tczewskiego. Atrakcyjnych miejsc tu ci u nas dostatek! Są lasy, jeziora, ale i masa zabytków. Zobaczcie TOP 25 📢 Wycieczka na Kaszuby na jeden dzień? TOP 15 atrakcji turystycznych i miejsc wartych zobaczenia. Gdzie pojechać? Lista miejsc Wycieczka na Kaszuby na jeden dzień? Czemu nie! Pomorze to region cieszący się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Co roku przyjeżdżają tu tysiące odwiedzających, których przyciągają złociste plaże, szeroka oferta wydarzeń kulturalno-rozrywkowych oraz wiele innych atrakcji. Co istotne - zarówno dla starszych, jak i młodszych zawsze coś się znajdzie. Najczęściej wybieraną destynacją na Pomorzu jest Trójmiasto. Pamiętajmy jednak, że Pomorze to nie tylko Gdańsk, Gdynia i Sopot. Dlatego też wzięliśmy pod lupę atrakcje położone na Kaszubach. Tu warto udać się na jednodniową wycieczkę! Odpoczynek i uśmiech gwarantowany.

📢 Oceny piłkarzy Arki Gdynia po porażce z Łódzkim Klubem Sportowym Arka Gdynia przegrała wieczorem 16.06.2021 u siebie 0:1 (0:0) z Łódzkim Klubem Sportowym w barażowym meczu o awans do PKO BP Ekstraklasy. Dla żółto-niebieskich oznacza to koniec marzeń o powrocie do elity. Oceniamy piłkarzy Arki Gdynia po porażce z ŁKS-em.

📢 Tego nie powinno pić się w upały! Te płyny nie sprawdzają się w gorące dni [lista] Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że w czasie upałów musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Bezkonkurencyjnie najlepsza do tego będzie woda, ale czasem mamy już jej dość i warto ją zastąpić innymi napojami. Są jednak takie, które w upał się nie sprawdzą i koniecznie ich unikajcie. 📢 Marta Barczok, czyli okrzyknięta przed media miss Euro 2016, wspiera reprezentację Polski także w 2021 roku w Rosji i Hiszpanii Okrzyknięta przez media i internautów miss Euro 2016 Marta Barczok podąża za reprezentacją Polski w piłce nożnej na dużych turniejach. Tak było w 2018 roku na mistrzostwach świata w Rosji i tak jest w 2021 roku na przesuniętym w czasie Euro 2020. Wzbudzająca zainteresowanie Polka była już na stadionie w Sankt Petersburgu, a teraz będzie trzymać kciuki za drużynę narodową w Sewilli.

📢 20 atrakcji turystycznych dla dzieci na Pomorzu! Które miejsca warto odwiedzić w regionie? Oto lista wybranych atrakcji Co Pomorze oferuje dzieciom? Gdzie wybrać się na wycieczkę z najmłodszymi? W regionie znajduje się kilkadziesiąt rodzinnych atrakcji i jeszcze więcej możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Wybraliśmy te najpopularniejsze! Oto lista najciekawszych pomorskich atrakcji dla dzieci. Uśmiech gwarantowany! 📢 Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Dom gwizdy Sanatorium Miłości 18.06.2021 Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Internauci nie dają szans Polakom w meczu z Hiszpanami. Memy przed drugim spotkaniem biało-czerwonych na Euro 2020 Twórcy memów nie mają litości dla reprezentacji Polski po kompromitującej grze ze Słowacją w meczu inaugurującym zmagania w grupie E na Euro 2020. Internauci naśmiewają się z błędów drużyny Paulo Sousy, którzy nie słuchali go na odprawie, przez co dali się zaskoczyć rywalom. Skomplikowali sobie w ten sposób sytuację w grupie, w której już w sobotę zmierzą się z niezwykle mocną Hiszpanią.

📢 Wyprzedaż wojskowego sprzętu z demobilu. Zobacz, co można kupić za mniej niż 50 złotych [AKTUALNE OFERTY] Latarki, torby i plecaki, obuwie i ubrania, i wiele, wiele innych. Takie rzeczy można kupić za pośrednictwem internetowego sklepu Agencji Mienia Wojskowego. Zobaczcie, co można kupić za mniej niż 50 złotych. 📢 Podziękowania dla nauczycieli na koniec roku szkolnego 2020/2021. Życzenia i wierszyki wzruszą do łez nawet najsurowszego belfra! Oto życzenia dla nauczycieli na koniec roku szkolnego! Wielkimi krokami zbliża się do nas koniec roku szkolnego 2020/2021. To właśnie wtedy uczniowie udadzą się do szkół po odbiór świadectw i dyplomów. Zgodnie z tradycją, złożą także podziękowania i życzenia nauczycielom, którzy w minionym roku prowadzili ich przez trudy nauki. Życzeniom często towarzyszyć będą również drobne upominki w formie kwiatów lub czekoladek. Zastanawiasz się, jak ubrać w słowa wyrazy wdzięczności, które chcesz okazać wychowawcy? A może nie masz pomysłu na życzenia dla pozostałych nauczycieli? Nie martw się! Śpieszymy z pomocą. Z uwagi na zbliżający się koniec roku szkolnego, przygotowaliśmy przykładowe podziękowania dla nauczycieli. Pamiętajcie – życzenia nie muszą być nudne!

📢 Oto najrzadziej występujące nazwiska w regionie! Mało ludzi nosi te nazwiska w województwie pomorskim Oto lista najrzadziej spotykanych nazwisk w województwie pomorskim! W oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji postanowiliśmy stworzyć zestawienie zawierające najrzadsze nazwiska na Pomorzu. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro Pomorzan. Jesteście ciekawi, czy Wasze nazwisko znalazło się w gronie tych najmniej spotykanych? Sprawdźcie naszą listę! 📢 Jak złożyć kondolencje? Co powiedzieć rodzinie zmarłego? Konkretne przykłady kondolencji - wyrazy współczucia po śmierci [sms, list, druk] Kondolencje, jak je składać? Co powiedzieć rodzinie zmarłego? Zobacz konkretne przykłady. Jak taktownie złożyć kondolencje po śmierci bliskiej osoby. 📢 Życzenia na Pierwszą Komunię Świętą 2021. Życzenia dla dziecka komunijnego. Niesztampowe, religijne, wzruszające życzenia i wierszyki! Życzenia na pierwszą komunię świętą 2021. Kiedy w tym roku Pierwsze Komunie Święte? Terminy będą uzależnione od restrykcji z powodu epidemii koronawirusa. W 2020 roku ceremonie nie odbywały się we wszystkich kościołach, część uroczystości przeniesiono na wrzesień. To zawsze jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu małych dzieci. W takim dniu należy kupić okolicznościową kartkę, a na niej napisać piękne życzenia. Poniżej nasze propozycje.

📢 Życzenia urodzinowe 2021. Najpiękniejsze życzenia na urodziny. Krótkie wierszyki, rymowanki SMS. Najlepsze życzenia na urodziny Zbliżają się urodziny bliskiej osoby i nie masz pomysłu na życzenia? Pomożemy ci! Sprawdź najciekawsze, śmieszne życzenia urodzinowe. Zobacz też wierszyki i smsy urodzinowe. 📢 Tak mieszka Doda. Jej bajeczna turkusowa sypialnia budzi zmysły! Tak wypoczywa w luksusowym apartamencie różowa królowa Oto PRYWATNE ZDJĘCIA Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda od wielu lat mieszkała na warszawskim Mokotowie. Apartament postanowiła jednak wynająć. Dzięki temu możemy zobaczyć luksusowe wnętrza mieszkania Dody. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda od środka mieszkanie polskiej piosenkarki! Zobaczcie co skrywa w swojej zmysłowej sypialni.

📢 Pies zginął w męczarniach w salonie urody w Pyskowicach. Tosia spadła ze stołu i się udusiła. Właściciele są zrozpaczeni Pies zginął straszną śmiercią w salonie urody w Pyskowicach. Właściciele pięknego moskiewskiego psa stróżującego stracili ukochaną suczkę, po tym, jak oddali psa do salonu psiej urody Reksio w Pyskowicach. Suczka miała zostać tylko ostrzyżona i uczesana. Okazało się, że pies zginął w męczarniach. Właściciel salonu psiej urody przywiązał pieska linką do obroży i wyszedł do toalety. Piesek spadł ze stołu i się udusił. To okropna tragedia.

📢 Kąpieliska na Pomorzu z błękitnymi flagami. Jest ich 13! Letnia kąpiel w warunkach deluxe Krystaliczna woda, czysty piasek, plaże wyposażone w sanitariaty i sprzęt ratunkowy, strzeżone przez odpowiednią liczbę ratowników WOPR, a do tego z łatwym dojazdem i dostępem do ciągów rowerowych. Nie jest to opis zagranicznej riwiery z katalogów turystycznych, ale naszych lokalnych kąpielisk, które w 2021 otrzymały certyfikat "Błękitnej Flagi". W tym sezonie na Pomorzu wyróżniono ich aż 13, z czego 10 w samym Gdańsku. Sprawdźcie, gdzie warto zaplanować plażowanie! 📢 Netflix w lipcu 2021. Premiery filmów i seriali już od 1.07.2021! Te produkcje umilą nam wakacyjne popołudnia i wieczory! PREMIERY FILMÓW I SERIALI NA NETFLIXIE W LIPCU 2021. Przed nami tegoroczne wakacje, czas, który wielu z nas spędzi na podróżowaniu, realizacji hobby czy nadrabianiu zaległości serialowych i filmowych. Skoro mowa o tym ostatnim - postanowiliśmy sprawdzić, jaką ofertę na lipiec przygotował amerykański gigant streamingowy Netflix. Okazało się, że ten ma wiele do zaoferowania swoim subskrybentom w nadchodzącym miesiącu! Wśród premier znajdziemy takie tytuły jak: "Niech mnie usłyszą", "Ósma noc", "Śmiertelni" czy "Ostatni list od kochanka". Oto lista filmowych i serialowych premier na Netflixie w lipcu 2021 roku!

📢 Zwolnieni z opłat za Abonament RTV 2021 - oto oni! Warto to wiedzieć! LISTA uprawnionych do zwolnienia z opłat! Ile za abonament w 2021? Abonament RTV - trzeba płacić, czy nie? Ile to kosztuje? Takie pytania zadaje sobie wielu użytkowników odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Poniżej przedstawiamy najnowsze informacje na temat abonamentu RTV oraz stawki za 2021 r., które podała Poczta Polska. Nie wszyscy jednak muszą płacić abonament RTV. Kto jest zwolniony z opłat? Zobacz naszą galerię. 📢 Życzenia imieninowe 2021. Najpiękniejsze i najlepsze wierszyki, śmieszne rymowanki. Idealne życzenia SMS i na kartkę! 18.06.2021 r. Życzenia imieninowe, któż ich nie składa? Życzenia na imieniny 18 czerwca 2021 r. - wykorzystajcie nasze wzory, sprawcie radość ciepłymi życzeniami. Sprawdźcie, kto ma dziś imieniny? Pokażcie, że o niej/nim pamiętacie! Podpowiadamy przykładowe wierszyki, życzenia, rymowanki . Jeśli macie też swoje fajne wzory życzeń imieninowych, podzielcie się nimi w komentarzach.

📢 Upały w Polsce. Memy! Internauci śmieją się z wysokich temperatur. Upały w krzywym zwierciadle [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI] Upały w Polsce nie ustają. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki. Internauci jak zwykle komentują wysokie temperatury i przedstawiają je w krzywym zwierciadle. Upał w Polsce dokucza wszystkim. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY] 📢 Takie mogą być skutki jedzenia czereśni. Osoby, które mają te objawy powinny przestać je jeść! [lista] Miłośnicy czereśni nie mają lekko. Ceny wciąż są dość wysokie. Ten wyjątkowo słodki owoc ma wielu swoich fanów, którzy mimo wysokiej ceny decydują się na zakup tych owoców. Czereśnie najlepsze są świeże nieprzetworzone, dlatego sezon na nie jest bardzo krótki. Jak się okazuje, owoce te nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien jeść czereśni? I dlaczego? Sprawdziliśmy.

📢 Afrykański żar też nad Pomorzem. W regionie nawet 34, nad morzem 30 st. Celsjusza. Zobacz prognozę pogody na 18 - 19.06.2021! Gorące masy powietrza znad północnej Afryki nadciągają nad Polskę. Przed weekendem spodziewać się należy na Pomorzu temperatur sięgających nawet 30 st. Celsjusza. Gorąco będzie też w sobotę. 📢 Turek Ilkay Durmus został nowym piłkarzem Lechii Gdańsk. Lewoskrzydłowy nad Bałyk trafił z ligi szkockiej Ilkay Durmus został w czwartek, 17 czerwca 2021 roku przedstawiony jako nowy piłkarz Lechii Gdańsk. To pierwszy zawodnik, który wzmocnił kadrę biało-zielonych w letnim okienku transferowym. Turek, który ma także niemiecki paszport, związał się dwuletnim kontraktem.

📢 Sprawa Sławomira Nowaka. Zażalenie, poręczenie i wpłata 1 mln zł bez protokołu Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła zażalenie na decyzję sądu pozwalającą Sławomirowi Nowakowi pozostać na wolności pod warunkiem wpłaty 1 miliona złotych poręczenia majątkowego. List otwarty, w którym ręczą za byłego gdańskiego posła Platformy Obywatelskiej oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w rządzie Donalda Tuska podpisało z kolei kilkudziesięciu posłów opozycji. Przeciwko Nowakowi toczy się postępowanie dotyczące m.in. korupcji, a w areszcie przebywał od lipca 2020 r. 17 czerwca rodzina wpłaciła „kaucję”, jednak śledczy nie sporządzili protokołu przyjęcia pieniędzy.

📢 Będzie urzędowa kontrola dawnej siedziby abpa Głódzia. Maciejewska: Dlaczego mamy sponsorować rezydencję człowieka, który krył pedofilię? Gdańscy urzędnicy przeprowadzą w czwartek, 17.06.2021 r. kontrolę użytkowania nieruchomości na terenie której rezydował w ostatnich latach arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, były już metropolita gdański. Apelowała o to 2 miesiące temu posłanka Lewicy Beata Maciejewska. Jej zdaniem, udzielenie Kościołowi wysokiej bonifikaty na tę nieruchomość było błędem. – Dlaczego mamy sponsorować rezydencję człowieka, który krył pedofilię w Gdańsku – pyta posłanka. Proboszcz parafii, przy której znajduje się dawna rezydencja biskupa, w korespondencji z urzędnikami wskazywał, że nieruchomość była użytkowana zgodnie z umową. 📢 Nowy Dwór Gdański. 70-latek zostawił garnek na włączonej kuchence i... zasnął pijany w piwnicy Pijany właściciel mieszkania w jednym z bloków na terenie Nowego Dworu Gdańskiego zostawił garnek na włączonej kuchence gazowej, a następnie poszedł do piwnicy, w której zasnął. Dzięki działaniom funkcjonariuszy z nowodworskiej Komendy Powiatowej Policji udało się uniknąć pożaru.

📢 Egzamin na prawo jazdy. Najczęstsze pytania na temat egzaminów zadawane w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku Czy podczas pandemii PORD funkcjonuje normalnie? Jak zapisać się na egzamin? Dokonałam rezerwacji terminu on-line, kiedy dostanę potwierdzenie zapisu? Jakie dokumenty wymagane są przy zapisie na egzamin? - to najczęście zadawane pytania od chcących zdawać na prawo jazdy. KLIKNIJ W GALERIĘ I ZOBACZ WAŻNE ODPOWIEDZI OD POMORSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO

📢 Pożar marketu Biedronka w Gdańsku Pieckach-Migowie. 17.06.2021 r. Brak osób poszkodowanych. Zapaliła się izolacja dachu Pożar Biedronki przy ul. Piekarniczej 24 w Gdańsku Pieckach-Migowie. Do zdarzenia doszło w czwartek, 17.06.2021 r. Obecnie pięć zastępów straży pożarnej gasi ogień na części elewacji marketu. Najprawdopodobniej zapłonął styropian będący izolacją dachu. Nikt nie ucierpiał w pożarze.

📢 LOTTO WYNIKI 17.06.2021 r. Do wygrania 20 mln zł! Numery Lotto, Lotto Plus, Super Szansa, Multi Multi, Kaskada. Losowanie NA ŻYWO 17.06.2021 Lotto wyniki 17.06.2021 r.! W czwartek, 17 czerwca 2021 r. do wygrania będzie 20 mln złotych. Kumulacja! Poniżej na naszej stronie publikujemy wyniki Lotto z 17.06.2021 r. Zobacz wyniki LOTTO z 17 czerwca 2021 r. W czwartkowym losowaniu (20.05.2021 r.) padła „szóstka” w Lotto!

📢 Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. 1200 zł dla każdego i 600 zł ekstra dla dziecka. Będzie teraz nowe świadczenie socjalne? Jakie są warunki? 1200 zł dla każdego i 600 zł ekstra dla dziecka? Czy wszystkie dotychczasowe świadczenia socjalne zastąpi Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Każda osoba dorosła otrzyma 1200 zł, a dziecko - 600 zł? Wiele polskich rodzin mogłoby liczyć na znacznie większe wsparcie od państwa. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, a więc nowe świadczenie socjalne zakładałoby przyznanie każdej osobie dorosłej miesięcznie 1200 zł, a dziecku 600 zł. Na jakich warunkach przyznawany byłby Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Jakie ma wady i zalety nowy program socjalny i ile Polaków go popiera? Szerzej koncepcji przyjrzał się Polski Instytut Ekonomiczny. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Życzenia na Dzień Ojca 23.06.2021. Piękne wierszyki na Dzień Taty. Śmieszne wierszyki, poważne i krótkie życzenia na SMS, kartkę! DZIEŃ OJCA 23.06.2021. ŻYCZENIA NA DZIEŃ OJCA, KRÓTKIE ŻYCZENIA DLA TATY, TRADYCYJNE ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA TATY. 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Przygotowaliśmy życzenia i wierszyki z okazji Dnia Ojca. Sprawcie radość swojemu tacie! Podarujcie chwilę uśmiechu! Przedstawiamy kilkanaście życzeń dla Taty, śmieszne życzenia, wierszyki dla dzień taty, życzenia na dzień taty, krótkie życzenia. Jeśli znacie jakieś życzenia, podzielcie się nimi w komentarzach 📢 Polacy zaginieni za granicą. Wyjechali i zniknęli bez śladu [ZDJĘCIA, NAZWISKA] Setki Polaków zaginęło za granicami naszego kraju. Niektórzy z nich nie dali znaku życia od kilkunastu lat. Mimo to, rodzina i najbliżsi wciąż czekają na jakiś znak. Chcą dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało.

📢 Policja skuła w kajdanki matkę na oczach 9-letniej córki. Zaczęło się od braku maseczki. Co się stało na stacji paliw pod Kielcami? [WIDEO] Zostałam obezwładniona, rzucona na auto, na siłę wykręcono mi ręce do tyłu, a świadkiem tego zdarzenia było moje dziecko, które siedziało w samochodzie. Założono mi kajdanki, w trakcie obezwładniania używano wobec mnie bardzo dużo siły, byłam ciągnięta za kark - opowiada 32-letnia kielczanka. Kobieta wychodząc ze stacji paliw w Kostomłotach Drugich, w gminie Miedziana Góra nie miała na twarzy maseczki i nie chciała się wylegitymować. To, czy policjanci mieli podstawy do użycia środków przymusu bezpośredniego bada teraz Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

📢 Żurawie na Młodym Mieście w Gdańsku. Inwestycję zaprojektował autor projektu Muzeum Żydów Polskich POLIN. Deweloper YIT zaczyna sprzedaż Światowej sławy architekt profesor Rainer Mahlamäki jest odpowiedzialny za projekt inwestycji Żurawie fińskiego dewelopera YIT. Firma rozpoczęła pierwszy etap sprzedaży mieszkań w obiekcie na terenie Młodego Miasta, sąsiadującym z Europejskim Centrum Solidarności. Prof. Mahlamaki jest także autorem projektu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, który był wielokrotnie nagradzany.

📢 Domki letniskowe na Pomorzu na sprzedaż! Nad wodą, w otoczeniu przyrody i z dala od miejskiego zgiełku Domek letniskowy to marzenie wielu z nas! Często zlokalizowany nad wodą, w otoczeniu przyrody i z dala od miejskiego zgiełku. A na Pomorzu takich lokalizacji wcale nie brakuje. To m.in. malownicze Kaszuby czy Bory Tucholskie i również tam można je kupić. Jakie oferty kupna domków letniskowych znajdziemy na terenie województwa pomorskiego! KLIKNIJ W GALERIĘ I SPRAWDŹ! Wszystkie materiały pochodzą z serwisu OLX.pl 📢 Takie ciekawe zjawiska astronomiczne zobaczymy jeszcze w 2021 roku [lista] Kalendarz zjawisk astronomicznych. W 2021 roku warto spoglądać w niebo. Spektakularne deszcze meteorów, kometa przelatująca blisko Ziemi i częściowe zaćmienie Księżyca to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na obserwatorów nocnego nieba. Sprawdź, co będzie można zobaczyć na niebie w 2021 r.

📢 Tych produktów nie powinniśmy trzymać w lodówce! To im może zaszkodzić! [lista] Co powinniśmy trzymać w lodówce? Wydaje się proste - te produkty, które wymagają niskich temperatur. Ale które? Jak się okazuje, jest wiele produktów, których w lodówce kategorycznie nie powinniśmy trzymać, bo im to zaszkodzi. Które to rzeczy? Sprawdzamy!

📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione. 📢 Nowy park handlowy i osiedlowy parking na Zaspie w Gdańsku. Inwestycja będzie gotowa w II kwartale 2022 r. Na gdańskiej Zaspie powstaje nowy park handlowy typu convenience. Buduje go grupa RWS Investment. Na terenie obiektu znajdzie się sześć lokali usługowych, a także parking. Inwestycja będzie gotowa w II kwartale 2022 roku.

📢 Bal maturalny uczniów VI LO w Gdyni 2021. Były piękne kreacje i tradycyjny polonez. Impreza odbyła się zamiast tegorocznej studniówki Były piękne kreacje i eleganckie garnitury, był polonez, uroczysta kolacja i zabawa do białego rana. W hotelu Sheraton w Sopocie odbył się bal maturalny młodzieży z VI LO w Gdyni. Organizacją imprezy zajęli się rodzice, którzy chcieli wynagrodzić swoim dzieciom brak studniówki i bardzo wymagający rok szkolny. 📢 Te "odchudzające" produkty nie działają zdaniem dietetyków. Mogą nawet powodować tycie! [lista] Osoby, które próbują schudnąć, szukają takich produktów, które powinny pomóc osiągnąć cel. Są produkty, które uważa się za wspomagające odchudzanie, a tymczasem - zdaniem dietetyków - nie tylko nie działają odchudzająco, ale mogą wręcz sprawić, że przytyjesz. Sprawdź koniecznie! 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Zakończono 8-miesięczny remont Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK w Gdańsku [zdjęcia] Osiem miesięcy trwał gruntowny remont Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Dzięki modernizacji mali pacjenci zyskają lepsze warunki powrotu do zdrowia, a personel kliniki będzie pracował w komforcie. Remont to wspólny projekt szpitala i Fundacji z Pompą. 📢 "Dla Dimasha straciłyśmy głowę", czyli niezwykły, polski fanklub 50+ kazachskiego piosenkarza, który zachwyca cały świat Jesteśmy na dobre "zadimashowane". Ale to dojrzała fascynacja idolem. Nie mdlejemy na jego koncertach. Nie podskakujemy z piskiem. Tylko w pocie czoła pracujemy dla niego - mówią członkowie fanklubu niezwykłego kazachskiego piosenkarza Dimasha Kudaibergena. 📢 "Pan Okular-Czapeczka uzyskał minimum olimpijskie i z rekordowym wynikiem 145,97 zł wyfrunął sklepu". Tak szukają złodzieja! [FILM] "Pan Okular-Czapeczka uzyskał minimum olimpijskie i z rekordowym wynikiem 145,97 (polskich złotych) wręcz wyfrunął z naszego sklepu w Brzeźnie. Tak mu się spieszyło do Tokio, że sponsorowany przez przez firmę Adidas olimpijczyk po prostu zapomniał zapłacić za whisky i 2 ramki Marlboro". Takim żartobliwym wpisem, któremu towarzyszy nagranie z kamery przemysłowej, właściciele gdańskiego sklepu zdecydowali się zakomunikować, że szukają złodzieja.

📢 Ceny nad morzem 2021. Ile za rybę, hamburgera, gofra, lody w barach i budkach. Czy w Mielnie jest drogo? Sprawdź! Ile trzeba zapłacić za zestaw obiadowy "ryba, frytki, surówka" w nadmorskiej miejscowości? Ile kosztuje gofr z dodatkami? Po ile są hamburgery, hotdogi i zapiekanki w Mielnie? Sprawdź! 📢 Fotowoltaika – ale jak się do tego zabrać? Ważne decyzje dotyczące instalacji fotowoltaicznej krok po kroku Zakup, montaż, a następnie przyłączenie instalacji fotowoltaicznej, może być znakomitą inwestycją, która szybko się zwróci i zapewni obniżenie rachunków za energię elektryczną. Jednak, żeby cieszyć się z korzyści, jakie oferują instalacje fotowoltaiczne, trzeba spełnić kilka warunków. Dowiedz się więcej o montażu instalacji fotowoltaicznej.

📢 Takie są konsekwencje jedzenia chipsów dla naszego organizmu. Zobacz, dlaczego chipsy są niezdrowe [lista] O tym, że chipsy są niezdrowe wiedzą nawet dzieci. Dlaczego więc tak często do nich sięgamy? Chipsy to idealny towarzysz wieczorów filmowych, rodzaj przekąski do piwa, a dla wielu także codzienny podwieczorek. Jedzone regularnie mogą mieć poważne skutki dla funkcjonowania naszego organizmu. Sprawdź w naszej galerii, dlaczego chipsy są niezdrowe.

📢 Tragedia w gminie Trzebielino 7.06.2021 r. Są wyniki sekcji zwłok 23-latka znalezionego przy aucie Wstępne wyniki sekcji zwłok 23-latka znalezionego na drodze gruntowej w gminie Trzebielino wykluczają wypadek. To była zwykła kolizja. Prokuratura podała przyczynę śmierci mężczyzny w zdarzeniu, do którego doszło 7.06.2021 r. Na drodze gruntowej z Trzebielina do Cetynia samochód uderzył w słup, a obok pojazdu znaleziono ciało mężczyzny. 📢 Fani w Gdańsku kibicowali reprezentacji Polski w strefie kibica w Brzeźnie. Nie mieli powodów do radości po porażce ze Słowacją [zdjęcia] Fani wierzyli w sukces reprezentacji i tłumnie dopingowali biało-czerwonych w Gdańsku. Niestety, to nie pomogło, bo biało-czerwoni zagrali słabo i przegrali ze Słowacją 1:2 w Sankt Petersburgu. Zobaczcie, jak kibice wspierali naszą reprezentację w strefie kibica na stadionie letnim w Brzeźnie.

📢 Masz piec, kominek, kozę, fotowoltaikę? Od 1 lipca zgłosisz je w urzędzie albo zapłacisz grzywnę Wielu właścicieli domów i mieszkań nie wie, że wkrótce spadnie na nich nowy obowiązek. Na zmianę nie są też gotowe urzędy. 📢 Śmiertelny wypadek w gminie Trąbki Wielkie 14.06.2021 r. Nie żyje jedna osoba, dwie są w szpitalu Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałek 14.06.2021 r. w gminie Trąbki Wielkie w miejscowości Zaskoczyn na drodze w kierunku Mierzeszyna. Na chwilę obecną wstrzymany jest ruch na drodze.

📢 Brakuje pielęgniarek na całym Pomorzu! Dramatyczny apel Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku zwraca się z dramatycznym wezwaniem do absolwentów studiów pielęgniarskich, by po odebraniu dyplomów szukali pracy na Pomorzu. - Jesteśmy po rozmowie z pracodawcami, apelował o to do nas także wojewoda - mówi Anna Czarnecka, przewodnicząca samorządu pielęgniarek i położnych w naszym województwie.

📢 Tak karmią w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie! Co trafia na talerze pacjentek oddziału położniczo-ginekologicznego? Zobacz zdjecia Był czas, że jedzenie w polskich szpitalach było symbolem niesmaku. To, co trafiało na talerze pacjentów, przypominało koszmar, a bywalcy placówek medycznych prześcigali się w publikowaniu zdjęć, które wywoływały jedynie mdłości. Czy coś się w tej kwestii zmieniło? W galerii publikujemy zdjęcia posiłków serwowanych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Oceńcie sami! 📢 Zderzenie pięciu pojazdów na drodze S6 w Kowalach. 14.06.2021 r. Dwa pasy ruchu były zablokowane. Służby zakończyły działania 2 busy i 3 samochody osobowe zderzyły się na drodze S6 w Kowalach. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 14.06.2021 r. na pasie w kierunku Gdyni, między węzłem Gdańsk Szadółki a węzłem Gdańsk Południe. Służby zakończyły już działania na miejscu wypadku, ruch powoli wraca do normy.

📢 Tragiczny wypadek k. Malborka! W Dębinie zderzyły się trzy samochody, zginęły dwie osoby [ZDJĘCIA] Nie żyją dwie osoby po wypadku, do którego w sobotę, 12 czerwca, doszło w miejscowości Dębina, w gminie Nowy Staw (powiat malborski). Jak informują służby drogowe, ruch w tym miejscu został już przywrócony.

📢 Tak reagują klienci, gdy ktoś im zwróci uwagę, by nie macali chleba i bułek bez rękawiczek [przykłady] Można by pomyśleć, że ilu ludzi, tyle zachowań klientów... 📢 Bajpas kartuski. Pociąg retro ostatni raz wyjechał na tory przed rozpoczęciem jego budowy. Inwestycja ma się rozpocząć w przyszłym tygodniu Lada chwila, bo już w przyszłym tygodniu, ruszą prace przy budowie tzw. „bajpasa kartuskiego”. To kolejowa trasa objazdowa z Gdańska do Kartuz, przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę, w śladzie dawnych linii kolejowych nr 234 i 229. Chcąc upamiętnić start tej długo wyczekiwanej inwestycji, w piątek, 4.06.2021 r. w Gdańsku i w Kartuzach odbyły się festyny kolejowe, a także specjalny przejazd pociągiem retro.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2021 POLSKI. Mamy odpowiedzi i arkusze CKE z testu 8-klasisty z języka polskiego. Na egzaminie był "Pan Tadeusz". We wtorek, 25 maja odbył się egzamin ósmoklasisty 2021. Trzydniowy sprawdzian uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczął się egzaminem z języka polskiego. Tak jak co roku sugerowane odpowiedzi wraz z arkuszem pytań opublikujemy w serwisie EDUKACJA. Ósmoklasiści zakończyli już pisanie testu. Życzymy im jak najlepszych wyników. Pojawiają się też pierwsze pytania, tematy i opinie dotyczące tego czy sprawdzian z polskiego był trudny. Według nich sprawdzian nie był trudny. Tematem rozprawki był "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. W galerii poniżej publikujemy sugerowane odpowiedzi. 📢 Progi punktowe w LO w Gdańsku w 2020 r. Ile punktów musieli mieć absolwenci szkół podstawowych, aby dostać się do gdańskich liceów? Prezentujemy progi punktowe w liceach ogólnokształcących w Gdańsku, obowiązujące podczas rekrutacji w 2020 roku. Zobacz, ile punktów w 2020 roku musieli mieć absolwenci szkół podstawowych, żeby dostać się do danej klasy w poszczególnych gdańskich LO.

📢 Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Znalazłeś to na drzwiach lub wycieraczce? Uważaj! Liczba włamań do domów i mieszkań stale rośnie a złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty na sprawdzenie, czy mieszkańcy wyjechali na dłużej. Jak rozpoznać, że ktoś obserwuje nasze mieszkanie? 📢 Donald Tusk skończył 64 lata. Zobaczcie byłego premiera na archiwalnych zdjęciach Donald Tusk urodził się 22 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. Kończy 64 lata. Tusk to polski polityk, założyciel Platformy Obywatelskiej, który sprawował przez dwie kadencje urząd premiera Polski, przez dwie kadencję był Przewodniczącym Rady Europejskiej. Zobaczcie archiwalne zdjęcia premiera z Gdańska. 📢 Progi punktowe w technikach w Gdańsku w 2020 r. Ile punktów trzeba było mieć, żeby dostać się do poszczególnych klas w gdańskich technikach Prezentujemy progi punktowe w technikach w Gdańsku, obowiązujące podczas rekrutacji w 2020 roku. Zobacz, ile trzeba było mieć punktów w 2020 roku, żeby dostać się do danej klasy w poszczególnych gdańskich technikach. Łatwo nie było. Technika stają się coraz bardziej popularne wśród uczniów. Progi w niektórych klasach dorównują tym z topowych liceów!

📢 Dawna rezydencja abpa Głódzia na Oruni. Zdaniem Beaty Maciejewskiej z Lewicy, władze Gdańska powinny domagać się zwrotu bonifikaty Gdańska posłanka Beata Maciejewska apeluje do władz miasta o kontrolę umowy sprzedaży nieruchomości, na terenie której przez kilka lat rezydował arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Zdaniem wiceszefowej klubu Lewicy, archidiecezja gdańska nie wywiązała się z warunków umowy, a miasto ma trzy miesiące – przed upływem dziesięciu lat od zawarcia umowy sprzedaży oraz sporządzenia aktu notarialnego – na jej rewizję oraz zwrot równowartości bonifikaty, z jaką sprzedano ziemię Kościołowi. Urząd Miejski zapowiada kontrolę.

📢 Abp Sławoj Leszek Głódź ukarany przez Nuncjaturę Apostolską. Majątek arcybiskupa Głódzia leży w Bobrówce na Podlasiu. Wróci do posiadłości? Nuncjatura Apostolska ukarała arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Musi opuścić archidiecezję. Czy wróci do majątku na Podlasiu? Jak wygląda majątek arcybiskupa Głódzia? Urodzony w Bobrówce (powiat moniecki) na Podlasiu duchowny to w ostatnim czasie bardzo kontrowersyjna postać. Media podają, że duchowny miał tuszować afery pedofilskie w Kościele Katolickim, jak również miał mobbingować podległych mu księży. Przeprowadziliśmy śledztwo dziennikarskie, aby pokazać Państwu, jaki majątek zgromadził emerytowany już arcybiskup Głódź, zajmując wysokie kościelne stanowiska. Dotarliśmy do osób z najbliższego otoczenia duchownego. To co mówią, daje dużo do myślenia.

📢 Oto ranking scen seksu w filmach! 50 najlepszych scen erotycznych w historii kina Oto 50 najlepszych scen seksu w filmach! Sceny erotyczne często są tymi najtrudniejszymi do zrealizowania dla aktorów. Powinny wyglądać naturalnie, prawdziwie, ale i podniecająco. Sprawdźcie nasz ranking 50 najlepszych scen seksu w historii kina. 📢 Życzenia na rocznicę ślubu. Piękne i proste życzenia ślubne. Rocznica ślubu, związku - krótkie wierszyki, rymowanki SMS i na kartkę! Szukacie życzeń na rocznicę ślubu? Oto najciekawsze! Każda rocznica ślubu czy związku to okazja do świętowania - w ten sposób celebrujemy szczególne i piękne dni w życiu. Jaką symbolikę mają poszczególne rocznice? Jakie życzenia wpisać na kartkę jubilatom? Proste i piękne, wzruszające życzenia na kartkę czy SMS dla bliskich. 📢 Progi punktowe w liceach ogólnokształcących w Gdańsku w 2019 r. Ile punktów musieli mieć absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych Prezentujemy progi punktowe w liceach ogólnokształcących w Gdańsku, obowiązujące podczas rekrutacji w 2019 roku. Zobacz, ile punktów w 2019 roku musieli mieć absolwenci gimnazjów, żeby dostać się do danej klasy w poszczególnych gdańskich LO oraz ile punktów w 2019 roku musieli mieć absolwenci szkół podstawowych, żeby dostać się do danej klasy w poszczególnych gdańskich LO. Ta wiedza przyda się przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły średniej podczas rekrutacji 2020.

📢 Jarosławiec to polski Dubaj! Ogromna sztuczna plaża przyciąga wielu turystów. To największa taka w Europie! Zachwyca turystów [20.08.2020] Jarosławiec polskim Dubajem? Tak! Wszystko za sprawą sztucznej plaży, która zdaniem wielu nie ustępuje tym z luksusowego kurortu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Co ciekawe, to największa taka plaża w Europie, przez co miejscowość cieszy się nieustannym powodzeniem turystów. 📢 Kąpieliska na jeziorach Pomorza. Jest ich ponad 50! Poznaj kąpieliska z ratownikiem i niestrzeżone. Gdzie można się kąpać bezpiecznie? Ciepłe dni sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Sprawdzamy, jakie są kąpieliska nad jeziorami na Pomorzu. A jest ich ponad 50! Gdzie nad bezpieczeństwem kąpiących się w jeziorach czuwają ratownicy, a gdzie są kąpieliska niestrzeżone? Jaka jest jakość wody? Poznaj pomorskie kąpieliska nad jeziorami. Z naszej galerii dowiesz się m.in., które plaże przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, gdzie można spędzić czas na pomoście lub rozpalić ognisko. Sprawdziliśmy także, czy możemy zabrać na plażę psa. Zobacz zestawienie na podstawie danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

