Prasówka 17.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 17.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

TOP OF THE TOP Sopot Festival 2021. Kto wystąpił we wtorek 17.08 (17 sierpnia)? Na pierwszy dzień festiwalu w Operze Leśnej zaplanowano dwa koncerty: #FOREVER YOUNG[/b] i #I LOVE SOPOT. Gdzie można oglądać koncerty w telewizji? Zobaczcie galerię zdjęć z pierwszego dnia koncertów! Przed nami jeszcze dwa dni niezwykłych występów na sopockiej scenie.