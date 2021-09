Prasówka 14.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszkają Edyta i Cezary Pazura. W ich domu wygląda, jak w bajce! [zdjęcia]”?

Prasówka 14.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszkają Edyta i Cezary Pazura. W ich domu wygląda, jak w bajce! [zdjęcia] Zobaczcie, jak mieszkają Edyta i Cezary Pazurowie. Co znajdziemy wewnątrz posiadłości? Zwraca uwagę jasna i nowocześnie urządzona kuchnia, w która Edyta Pazura lubi gotować rodzinne obiady. Zwraca uwagę ciekawa mozaika na podłodze oraz kuchenka w stylu vintage. W obszernym salonie jest miejsce na jadalnię, kominek i kącik telewizyjny. Na ścianach półkach znajdziemy sporo ciekawych dodatków i ozdobników.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Tyle energii elektrycznej zużywa lodówka, czy telewizor Wiele urządzeń w domu jest zasilanych energią elektryczną. Są takie, które pozostają ciągle włączone, część działa przez wiele godzin dziennie, inne - przez 1-2 godziny na dobę. Zobacz, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki.

📢 Taka ma być emerytura bez podatku 2022. Zobacz, ile dostaniesz emerytury na rękę Taka ma być emerytura bez podatku 2022. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Prasówka 14.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Meble z PRL-u poszukiwane przez kolekcjonerów. Dziś kosztują majątek! Macie je w domu? Możecie sporo zarobić. Oto ceny Meble z czasów PRL-u robią prawdziwą furorę. Niektóre z nich kosztują więcej niż nowe produkty. Wśród tych najbardziej wartościowych warto wymienić fotele 366 Chierowskiego czy krzesła typu Lisek. Wśród miłośników designu czasów PRL-u uznanie zyskały także komody i ławy jamnik. Jeśli macie takie meble w swoim domu, na strychu albo w piwnicy, nie wyrzucajcie ich! Możecie sporo zarobić. Jeśli poddacie je renowacji, ich cena wzrośnie. Zobaczcie, jakie meble z PRL-u są obecnie poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich to prawdziwe perełki polskiego desginu.

📢 Kibice na meczu Polska - Rosja. Tak w Ergo Arenie dopingowaliśmy biało-czerwonych w ćwierćfinale mistrzostw Europy Mistrzostwa Europy siatkarzy 2021. 9,5 tysiąca kibiców zasiadło we wtorkowy wieczór w hali Ergo Arena. Mecz ćwierćfinałowy EuroVolleya przyciągnął jeszcze więcej osób, niż na sobotnie spotkanie z Finami. 📢 Ważne zmiany w 500 plus: 14.09.2021. Rząd już zdecydował: dla kogo 12 tys. a dla kogo 400 zł. Od kiedy, w gotówce? Znamy szczegóły Pewne, bo rząd przyjął projekt ustawy i skierował go do Sejmu, a ten akt prawny przewiduje, iż nowe przywileje dla rodzin z dziećmi wejdą w życie od początku nowego - 2022 roku. Zasadniczo dodatkowe wsparcie, popularnie określane mianem nowego 500 plus, dotyczy rodzin na drugie i kolejne dzieci. Jednak "pierwsze" 500 plus na początku co do zasady też nie obejmowało pierwszego dziecka. A poza tym ustawa przewiduje też dodatkową pomoc dla rodzin mających jedno dziecko w wieku do trzech lat. Oto szczegóły.

📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. 📢 Po 3 dekadach kończy się umowa Gdańska z firmą Saur. Miasto chce za 45 mln zł odkupić akcje francuskiej spółki Po przeanalizowaniu możliwych wariantów rozwiązań, władze Gdańska wyraziły gotowość kupna akcji w spółce Saur Neptun Gdańsk. Operacja przejęcia pełnej kontroli nad operatorem gdańskiej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej ma kosztować miasto ponad 45 mln zł. Uchwała w tej sprawie zostanie wkrótce przedłożona gdańskim radnym.

📢 Pod Kościerzyną CBŚP zabezpieczyło kilkaset kilogramów narkotyków. Trzy osoby tymczasowo aresztowane Udaną akcję w pobliżu Kościerzyny przeprowadziło Centralne Biuro Śledcze Policji. Funkcjonariusze udali się na teren jeden z prywatnych posesji, gdzie dokonali zatrzymania trzech osób, przy których znaleziono spore ilości narkotyków. Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Gdańsku. 📢 Wypadek koło Zielonej Góry. Aż 41 osób trafiło do szpitali po zderzeniu busa transportu medycznego z autobusem PKS 1 osoba nie żyje a 41 poszkodowanych trafiło do sześciu różnych szpitali – tak wygląda bilans wypadku, do jakiego doszło, 13 września, na drodze krajowej nr 32 na wylocie z Zielonej Góry w stronę Leśnowa Wielkiego. Po tym, jak niemal czołowo zderzył się pojazd transportu medycznego z autobusem PKS w błyskawicznej akcji ratunkowej brało udział 7 zespołów ratowniczych, 4 śmigłowce, 11 radiowozów, 50 strażaków oraz ok. 30 policjantów. Co udało się ustalić prokuraturze?

📢 Szczepienia przeciw COVID-19 mają nowe skutki uboczne. Europejska Agencja Leków zaktualizowała listę Nie tylko zakrzepica, zatorowość czy wstrząs anafilaktyczny, ale także zespół Guillaina-Barrego czy powiększenie węzłów chłonnych. Europejska Agencja Leków (EMA) zaktualizowała listę niepożądanych odczynów poszczepiennych występujących po podaniu dwóch spośród czterech dostępnych na polskim rynku preparatów przeciw COVID-19. Chodzi dokładnie o skutki uboczne, jakie mogą wywoływać specyfiki firm AstraZeneca i Johnson&Johnson. Szczepionki przeciw COVID-19 to jednak wciąż jedyna broń, jaką mamy przeciw SARS-CoV-2. A na ponad 36 mln wykonanych w Polsce iniekcji inspektorzy sanitarni odnotowali dotąd tylko 15 tys. 115 powikłań. Na co uważać po podaniu szczepionki, podpowiadamy w galerii.

📢 Kolejne przypadki zakażeń koronawirusem w szkołach w Gdańsku. Placówki w Gdyni i Sopocie pracują normalnie W pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego 2021/2021 zanotowano 11 przypadków zachorowań na COVID-19 w trójmiejskich szkołach - informuje Anna Obuchowska zastępca Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jak ustalił Dziennik Bałtycki, wszystkie dane o zachorowaniach dotyczą gdańskich placówek.

📢 Uwaga! Odinstaluj te popularne aplikacje! Kradną dane do oszustwa "na Blika". Oto lista wycofanych aplikacji przez Google Play W Internecie nie brakuje oszustów, którzy mają coraz więcej sposobów na kradzież cudzych danych, a w konsekwencji pieniędzy. Pomocne są do tego aplikacje, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają podejrzanie. Niestety, zabezpieczenia w telefonach nie zawsze są w stanie wykryć złośliwe oprogramowanie, które może posłużyć hakerom na przykład do przeprowadzenia popularnego ostatnio oszustwa "na Blika". W galerii prezentujemy listę wycofanych ostatnio aplikacji przez Google. Serwis usunął już je ze swojego sklepu, jednak z telefonów sami musimy je odinstalować! 📢 Groźny wypadek na trasie nr 20 Bytów - Kościerzyna. Karambol 5 aut! Zderzenie pięciu aut na trasie nr 20 Bytów-Kościerzyna. Jedna osoba została przewieziona do szpitala.

📢 Prokuratura bada sprawę postrzału 14-latka w Załakowie. Oświadczenie wydał też Polski Związek Łowiecki Do prokuratury trafiły już materiały w sprawie niedzielnego postrzelenia 14-latka w Załakowie. Śledczy czekają na wynik leczenia chłopca. Głos zabrał też Polski Związek Łowiecki. Jak się okazuje - myśliwy, który postrzelił nastolatka, to podłowczy koła „Szarak” w Gdańsku, a także dyrektor Szkoły Podstawowej w Załakowie. 📢 Karolina Małysz na weselu w sukni jak z bajki. Córka Adama Małysza zachwyciła na ślubie w Szczyrku Karolina Małysz na śłubie i weselu wyglądała jak księżniczka z bajki. Córka skoczka narciarskiego, Adama Małysza, wzięła ślub z przystojnym Kamilem Czyżem. Ślub w kociele i wesele w Szczyrku owiane były wielką tajemnicą. Gdy wrescie szczegóły wyszły na jaw, okazało się, że Karolina olśniła wszystkich cudowną suknią. Panna Młoda wyglądała olśniewająco w kreacji projektantki, Patrycji Kujawy. Na przyjęcie weselne młoda para i goście udali się do domu weselnego „Romeo i Julia". Impreza trwała do białego rana, a zdjęcia z przyjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. Przedstawiamy zdjęcia kreacji.

📢 Spartak Moskwa - Legia Warszawa NA ŻYWO 15.09.2021 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja Spartak Moskwa - Legia Warszawa NA ŻYWO Legia Warszawa zagra w środę (15.09.2021) na wyjeździe ze Spartakiem Moskwa w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Europy. Gdzie oglądać mecz Spartak Moskwa - Legia Warszawa w telewizji i internecie? Sprawdzaj wynik na żywo i online! 📢 FC Barcelona - Bayern Monachium NA ŻYWO 14.09.2021 r. Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja FC Barcelona - Bayern Monachium NA ŻYWO Bayern Monachium zagra we wtorek (14.09.2021) na wyjeździe z Barceloną w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać mecz FC Barcelona - Bayern Monachium w telewizji i internecie? Sprawdzaj wynik na żywo i online!

📢 [Atlas grzybów - trujące, jadalne i niejadalne. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zobacz różnice na zdjęciach! 14 września 2021 Wilgoć i ciepło - te dwa czynniki jednocześnie powodują, że w lasach pojawiają się grzyby. A razem z nimi pojawiają się grzybiarze, którzy zawsze zastanawiają się czy do koszyka trafił właśnie grzyb jadalny, niejadalny czy może nawet trujący. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zapraszamy do galerii zdjęć, na których pokażemy różnice pomiędzy najczęściej mylonymi grzybami trującymi i jadalnymi. 📢 Zarobki w straży pożarnej. Tyle w 2021 roku zarabiają strażacy. Od stażysty do komendanta [stawki, dodatki] Pensja strażaka zależy przede wszystkim od jego stopnia i rangi. 📢 Jak złożyć kondolencje? Co powiedzieć rodzinie zmarłego? Konkretne przykłady kondolencji - wyrazy współczucia po śmierci [sms, list, druk] Kondolencje, jak je składać? Co powiedzieć rodzinie zmarłego? Zobacz konkretne przykłady. Jak taktownie złożyć kondolencje po śmierci bliskiej osoby.

📢 Mobilny Punkt Szczepień wyruszył pod gdańskie szkoły. Prezydent Dulkiewicz: "Im więcej z nas się zaszczepi, tym będziemy bezpieczniejsi" Od Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku swoją działalność rozpoczął Mobilny Punkt Szczepień tj. przystosowany autobus o numerze bocznym 2730, który na czas akcji szczepień udostępniła miejska spółka Gdańskich Autobusów i Tramwajów. Akcja mobilnego szczepienia potrwa od 13 września do 21 października 2021 roku. 📢 Studentka z Krakowa wynalazła... samodezynfekujące się krzesło Samodezynfekujące się krzesło, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów, w szczególności wirusa SARS-CoV-2 – na taki innowacyjny pomysł wpadła Angelika Kopcińska, studentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Prototyp wynalazku powstał w ramach jej – obronionej właśnie na PK – pracy magisterskiej na kierunku automatyka i robotyka. – Krzesło, które samo się dezynfekuje przy wykorzystaniu światła UV-C, można by wykorzystać szczególnie w miejscach użyteczności publicznej, takich jak: szpitale, przychodnie lekarskie, szkoły, restauracje, tramwaje, pociągi, lotniska, biurowce i to nie tylko w czasie pandemii koronawirusa – podkreśla konstruktorka wyjątkowego krzesła.

📢 Wypadek koło Kępic. 19-latka jechała za szybko i uderzyła w drzewo Niedostosowanie prędkości do panujących warunków, było powodem kolizji, do której doszło w poniedziałek około godz. 13 w okolicach Kępic. 19-latka wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. 📢 Rusza wymiana nawierzchni na Długim Targu w Gdańsku. Ruch pieszy zostanie zachowany Ruszają prace związane z wymianą nawierzchni Długiego Targu. Roboty na najbardziej reprezentacyjnym placu Gdańska mają zostać zakończone przed rozpoczęciem kolejnego sezonu turystycznego. 📢 II etap ważny dla przekopu mierzei. Rzeka ma być głębsza, a most zupełnie nowy Pogłębienie koryta rzeki Elbląg i zupełnie nowy most w miejscowości Nowakowo - to główne założenia II etapu budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. To właśnie tędy będą płynąć statki, które przejdą przez przekop mierzei. Wykonawca ma dwa lata, by zakończyć prace.

📢 Szukasz taniego mieszkania? Zajrzyj na aukcje komornicze! Oto oferty z Pomorza Aukcje komornicze organizowane przez Krajową Radę Komorniczą to zawsze okazja, by w atrakcyjnych cenach kupić np. nieruchomości. Na Pomorzu do wylicytowania jest kilka mieszkań i domów. Ich ceny wahają się od kilkudziesięciu tysięcy złotych do nawet kilkuset. 📢 Zabójstwo przy Zielonym Trójkącie w Gdańsku. Trwa sekcja zwłok, zatrzymany 29-latek oczekuje w areszcie W niedzielę 12 września przy ul. Zielony Trójkąt w Gdańsku doszło do zabójstwa. Obecnie, jak informuje Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Prokuratura Rejonowa Gdańsk - Oliwa wszczęła śledztwo o przestępstwo z art. 148 § 1 Kodeksu Karnego tj. o zabójstwo. Jest to zbrodnia zagrożona karą pozbawienia wolności od 8 do 15 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywotnią karą pozbawienia wolności. Ofiarą była 25-letnia kobieta.

📢 „Mistrz i Małgorzata” w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pandemia nie wszystkim wyszła na zdrowie Z prapremiery „Mistrza i Małgorzaty” w Teatrze Muzycznym w Gdyni zapamiętamy fantastycznego fokstrota, Roberta Gonerę w roli Wolanda, niesamowitą przemianę gdyńskiej sceny w świetlisty korytarz, którym oddalają się Jeszua i Piłat oraz Małgorzatę latającą na miotle i wybijającą szyby w mieszkaniu krytyka Łatuńskiego. To ostatnie zjawisko, niestety, należało do kategorii „tego się nie da odzobaczyć”. 📢 Kolejny przypadek zakażenia COVID-19 w szkole! Dwie klasy z SP nr 6 na Jasieniu w Gdańsku skierowane na kwarantannę Do kolejnego zakażenia koronawirusem doszło w gdańskiej szkole. Wynik pozytywny testu na obecność COVID-19 miało tym razem dwoje uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gdańsku. Uczniowie z zakażonych klas wraz z kadrą pedagogiczną, która miała kontakt z nimi, odbywają obowiązkową kwarantannę.

📢 Kto zabił Iwonę Wieczorek? Sprawa jak z Miasteczka Twin Peaks. Brakuje tylko ciała – uważa dziennikarz śledczy Janusz Szostak Podczas zeszłotygodniowej premiery swojej nowej książki „Kto zabił Iwonę Wieczorek?” Janusz Szostak nie ukrywał, że do jej napisania zainspirowało go między innymi nietypowe – jego zdaniem – zachowanie matki Iwony Wieczorek. – Jeszcze nie było przypadku, żeby ktoś powiedział: „Ja sobie nie życzę, żeby pan szukał mojego dziecka” – mówił dziennikarz. – „Bo sobie nie życzę, bo się boję, że się znajdzie”. Zdradził również, co wpłynęło na znaczne oziębienie ich stosunków. 📢 Arka Gdynia - GKS Tychy 12.09.2021 r. Kibice Arki obejrzeli porażkę swojego zespołu. Byliście na meczu? Znajdźcie się na zdjęciach! GALERIA Arka Gdynia - GKS Tychy. Arka Gdynia przegrała z GKS Tychy w meczu piłkarskiej Fortuna 1. Ligi. To spotkanie obejrzało blisko 45, tysiąca widzów. Prezentujemy galerię zdjęć kibiców z meczu Arki Gdynia z GKS Tychy. Zapraszamy do oglądania i znajdźcie siebie na zdjęciach w galerii.

📢 Legendarny Rudy Kot otwarty ostatni raz. Jakie sekrety kryje? Zajrzeliśmy do środka! Ciekawi, co kryje się w zamkniętym od lat klubie, mogli zobaczyć po raz ostatni przed remontem jego opuszczone wnętrza. Przyszli ludzie, których młodość łączy się z rozrywką, którą oferował Rudy Kot. Miejsce na nowo ożyje jesienią przyszłego roku. 📢 Cheerleaderki z Sopotu podgrzewają atmosferę podczas siatkarskich mistrzostw Europy w Ergo Arenie ZDJĘCIA Cheerleaders Flex Sopot to grupa gimnastyczek, która od lat dodaje blasku podczas największych imprez sportowych w Polsce. Roześmiane cheerleaderki towarzyszą więc siatkarskiej reprezentacji Polski w hali Ergo Arena. Wcześniej były już w Krakowie, a będą jeszcze w Katowicach. 📢 Rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Polacy obawiają się możliwych konsekwencji. Sprawdź, czego boimy się najbardziej Liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem przekroczyła 500 dziennie. Na każdym kroku mówi się o zbliżającej się czwartej fali i związanych z tym obostrzeniach. Rodzi się w związku z tym wiele obaw. Badania przeprowadzone przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor pokazują, czego najbardziej boją się Polacy. Sprawdź, jakich konsekwencji obawiamy się najbardziej.

📢 Części ciała w słojach i księgi z sekcji. Sensacyjne odkrycie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu [ZDJĘCIA] Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu gromadzi swoje zbiory m.in. w Muzeum Medycyny Sądowej. Na ekspozycję trafi też odkryte w ostatnich dniach niezwykłe znalezisko. 📢 Śmierć kobiety przy ul. Zielony Trójkąt. To zabójstwo? Policja zatrzymała 29-latka Śledczy wyjaśniają okoliczności tragicznej śmierci 25-letniej kobiety. W mieszkaniu przy ul. Zielony Trójkąt w Gdańsku, napastnik, 29-letni partner kobiety, miał ją ugodzić nożami podczas domowej awantury. Nie udało się jej uratować.

📢 59. Bieg Westerplatte padł łupem Adama Głogowskiego. Gdynianin najszybszy na mecie najstarszego biegu ulicznego w Polsce ZDJĘCIA Gdynianin Adam Głogowski z czasem 31 minut i 55 sekund wygrał 59. Bieg Westerplatte. W niedzielę, 12 września 2021 roku na trasę historycznego biegu ulicznego wyruszyło 379 kobiet oraz 883 mężczyzn.

📢 Kibice na meczu siatkarskim Polska - Finlandia. 8,5 tysiąca fanów wspierało naszą reprezentację w Ergo Arenie ZDJĘCIA Mistrzostwa Europy siatkarzy 2021. W sobotnie popołudnie w Ergo Arenie już na meczu Rosja - Ukraina trybuny były wypełnione w połowie. Im bliżej było spotkania Polska - Finlandia, tym mniej było wolnych miejsc. Mecz 1/8 finału oglądało na żywo ok. 8500 widzów. 📢 "Wenecja środkowej Europy". Ulica Kopernika w Wejherowie zalana po ulewie! Internauci gorzko komentują "Rzeka Kopernika", "Wodne ogrody już oddali do użytku", "Wenecja środkowej Europy" - to tylko niektóre z komentarzy internautów opublikowane w naszych mediach społecznościowych dotyczących przebudowywanej ulicy Kopernika w Wejherowie. Sobotnia (11 września) ulewa, która przeszła m.in. przez nasze miasto, zalało ulicę. Zdjęcia otrzymaliśmy od naszego czytelnika. 📢 Nowe ostrzeżenie GIS. Jaja z Biedronki i popularne suplementy wycofane ze sprzedaży! Zobacz artykuły szkodliwe dla zdrowia [12.09.2021] GIS wycofuje produkty ze sklepów i popularnych dyskontów, jak np. Lidl, Biedronka, Aldi, czy Lewiatan. Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego znaleźli uchybienia w żywności i artykułach spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży. GIS wycofał ze sklepów nowe partie produktów szkodliwych dla zdrowia. Wykryto różne nieprawidłowości - wyniki kontroli podano w aktualnym raporcie GIS. Zobaczcie, jakie produkty zostały wciągnięte w ostatnich dniach na czarną listę GIS.

📢 Wypadek w Piesienicy. Auto uderzyło w drzewo, trzy osoby poszkodowane Trzy osoby są poszkodowane w wypadku, do którego doszło w sobotę w Piesienicy w powiecie starogardzkim. Auto osobowe uderzyło w drzewo 📢 20. rocznica zamachu na WTC. Jan Demczur pracował tam jako zmywacz okien. Znał budynek od 11 lat, uratował siebie i innych Jan Demczur, mieszkaniec Janiewic (gmina Sławno), jest jedną z osób ocalałych z zamachu na World Trade Center. 11 września 2001 roku zamachowcy uprowadziili cztery samoloty, które uderzyły w dwie wieże w Nowym Jorku i siedzibę Pentagonu pod Waszyngtonem. Czwarta maszyna rozbiła się na polu w Pensylwanii. Rozmowę z Janem Demczurem, w 2006 roku przeprowadził nasz dziennikarz Tomasz Turczyn. Z okazji 20. rocznicy ataku na WTC, przypominamy ją na łamach "Dziennika Bałtyckiego".

📢 Ulewa na Pomorzu! Zalane ulice i podwórza, deszcz utrudniał kierowcom jazdę Zalane ulice i połamane drzewa. To efekt nawałnicy, która przeszła przez Pomorze w sobotę w godzinach popołudniowych. Gwałtowny deszcz utrudniał jazdę. Niektórzy kierowcy zjeżdżali na pobocze, aby przeczekać burzę. Na Wasze zdjęcia czekamy pod adresem internet@dziennikbaltycki.pl 📢 Wypadek w Pruszczu Gdańskim. 25-latka staranowała drzewo i wjechała w paczkomat Do groźnego wypadku doszło w sobotę nad ranem w centrum Pruszcza Gdańskiego na ulicy Wojska Polskiego. Kierująca samochodem osobowym najpierw przejechała przez drzewo, następnie wjechała w sam środek paczkomatu, przewracając jego dwie części i przestawiając trzecią. Jakby tego było mało, przednią szybę auta od strony kierowcy przebił drzewiec zabezpieczający drzewo. 25-latkę przewieziono do szpitala. 📢 Hotel "Murat" rozpada się na naszych oczach. Obiekt niszczeje i zamienia się w ruinę Hotelowa restauracja na sto kilkadziesiąt osób, centrum konferencyjne na 300 osób, a na zapleczu stylowa zagroda grillowa "Kukułka". To już historia. Hotel "Murat" w Redzie lata świetności ma już za sobą. Dzisiaj to już zdewastowany, popadający w ruinę budynek. Jak wygląda? Wnętrze budynku obfotografował autor facebookowej strony "Tajemnicza Polska moim okiem". W naszej galerii zapraszamy do obejrzenia jego zdjęć.

📢 Pomorskie listy gończe. Tych kobiet szuka policja. Co przeskrobały? Lista grzechów jest długa... Tych kobiet z Pomorza szuka policja! Oszustwa, przywłaszczenia, handel narkotykami, podrabianie dokumentów i posługiwanie się nimi, uchylanie się od płacenia alimentów, a nawet stalking. Lista kobiet, których poszukuje pomorska policja jest długa. Do tej pory nie udało się ich schwytać. Rozpoznajecie którąś z nich? Policjanci czekają na sygnały! Materiały pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (stan na 11.09.2021 r.). 📢 Być jak Oprah Winfrey. Gladiatorka i kobieta wielu talentów z domu Wielkiego Brata. Rozmowa z Alicją Walczak W marcu tego roku minęło 20 lat od pierwszej edycji Big Brothera, którą widzowie do dziś wspominają z ogromnym sentymentem. Mogłoby się wydawać, że dla Alicji Walczak czas się zatrzymał, bo gdańszczanka wygląda równie pięknie jak 2 dekady temu. W rzeczywistości jednak czas płynął nieubłaganie, ale Alicja jak mało kto potrafiła go efektywnie wykorzystać. Czym zajmuje się dzisiaj była mieszkanka domu Wielkiego Brata?

📢 Jak można tak parkować?! "Mistrzowie" kierownicy z pomorskich dróg. Macie swoje zdjęcia? Mistrzowie parkowania, Janusze parkowania, łosie na drodze - to najłagodniejsze określenia kierowców, którzy parkują w sposób przedstawiony w naszej galerii. Niektóre sytuacje na zdjęciach przysłanych przez naszych Czytelników są naprawdę bulwersujące. 📢 Podwójna gala Osobowość Roku. Uhonorowaliśmy wybitne osobistości z naszego regionu Ubiegły rok był wyjątkowo trudny. Pandemia koronawirusa wpłynęła na każdą dziedzinę życia, powodując wiele zmian. Mimo związanych z tym przeciwności losu wielu wyjątkowych ludzi angażowało się w życie lokalnych społeczności, wyróżniając się swoimi dokonaniami osiągało sukcesy, rozwijało swoją kreatywność i talent, a także pomagało innym. Za nami wyjątkowa - bo podwójna - gala plebiscytu Osobowość Roku, podczas której nagrodziliśmy laureatów z roku 2019 i 2020.

📢 Cheerleaderki z Trójmiasta są najpiękniejsze! Urocze tancerki zachwycają kibiców! Trójmiejskie cheerleaderki, cheerleaders. Mamy dla Was galerię zdjęć najpiękniejszych cheerleaderek, które możecie oglądać podczas wydarzeń sportowych w Trójmieście. Możecie je oglądać w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. One są piękne, pełne uroku i zachwycają kibiców! Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć pięknych cheerleaderek z Trójmiasta.

📢 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Oto zaginieni mieszkańcy Pomorza. Poszukiwania niektórych trwają już wiele lat! Ponad 100 osób z województwa poszukują policjanci z Pomorza. Jedni zaginęli niedawno, poszukiwanych innych trwają od wielu lat. Jak na razie bez efektu. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? Jeśli macie jakieś informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformujcie policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (stan na 18.01.2021 r.).

📢 Oni zrobili to naprawdę! W tych filmach aktorzy uprawiali seks Kinu od początków jego istnienia towarzyszą kontrowersje. Pikantnie wyglądające sceny w filmach są trudne do zrealizowania. Szczególnie, kiedy mają wyglądać realistycznie. Zdarzały się jednak filmy, w których aktorzy niczego nie udawali. Zobacz listę filmów, w których sceny seksu są autentyczne. 📢 Oto najwięksi pracodawcy na Pomorzu! W jednej z firm pracuje prawie 25 tys. osób Największe firmy na Pomorzu zatrudniają tysiące pracowników. Zlokalizowane są nie tylko w Trójmieście. Zobacz, ile osób pracuje w największych lokalnych spółkach.

📢 Wiecie, jak brzmią, ale nie macie pojęcia, jak wyglądają. Oto twarze najsłynniejszych lektorów filmowych Są takie głosy, które znamy wszyscy - mowa tu o lektorach filmowych, którzy przez dekady czytali nam (i wciąż czytają) ulubione filmy i seriale. Zobaczcie w galerii twarze tych, którzy wiecie, jak brzmią, ale nie macie pojęcia, jak wyglądają. 📢 ATLAS GRZYBÓW ONLINE 2021. Jak odróżnić grzyby jadalne od trujących? Atlas grzybów jadalnych, niejadalnych, trujących Atlas grzybów online 2021. Przed grzybobraniem warto zajrzeć do atlasu grzybów, by upewnić się, ze zbieramy tylko grzyby zdatne do jedzenia. Jak odróżnić grzyby jadalne od trujących? Grzyby jadalne - grzyby trujące, jak je odróżnić. Zobaczcie nasz poradnik i galerię grzybów jadalnych i trujących. Jakie grzyby zbierać? Przeczytajcie i zobaczcie atlas grzybów online.

📢 Dwie dekady, a zupełnie inny świat! Te zdjęcia przenoszą w czasie! Oto Pomorze z lat 90. Jak kiedyś wyglądały miasta? Jakimi samochodami jeździliśmy? Jak się ubieraliśmy? Lata 90. bez wątpienia zapadły w pamięć, a u niektórych do dziś wywołują łezkę wzruszenia. Z czym najmocniej kojarzą się Wam lata 90.? Zobaczcie jak wtedy wyglądało Pomorze!

📢 Przekop Mierzei Wiślanej. Pogłębianie ruszyło. Niedługo ostateczne przecięcie mierzei kanałem żeglugowym Pod koniec roku nastąpi ostateczne „przecięcie” Mierzei Wiślanej kanałem żeglugowym. – Woda, która od strony północnej jest już widoczna w kanale, na pewno ułatwia wyobrażenie sobie tego, jak już za rok będzie wyglądała całość przeprawy przez Mierzeję Wiślaną – mówi kpt ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. 📢 Zaginięcie Iwony Wieczorek. 11 lat bez przełomu. Dziewczyny nie znaleźli ani policyjni spece, ani różdżkarze Najlepsza wiadomość jest taka, że policja jest na tropie i na przełomie roku sprawa ma się rozwiązać – mówiła w czerwcu na spotkaniu z dziennikarzami matka Iwony Wieczorek. Dziewczyna zaginęła 17 lipca 2010 roku. Do dziś nie udało się jej odnaleźć.

📢 Niebo prawie spadło nam na głowę! Te fotografie burz z Pomorza przyprawiają o dreszcze. TOP 30 najgroźniejszych zdjęć! Jednych przerażają, innych zachwycają swoją siłą i majestatycznością. Intensywne burze od kilku dni nawiedzają województwo pomorskie. I choć trudno zaprzeczyć, że gwałtowne zjawiska atmosferyczne wyrządzają czasami znaczne szkody m.in. w postaci podtopień, zerwanych dachów czy połamanych drzew, to w tej przerażającej potędze żywiołu jest coś hipnotyzującego. Zobaczcie TOP 30 nagroźniejszych zdjęć burz, które w poniedziałek przeszły przez Pomorze. Wszystkie zdjęcia pochodzą od naszych Czytelników.

📢 Przekop Mierzei Wiślanej. Tak powstaje sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym. Zobacz postępy prac ZDJĘCIA + WIDEO Sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym jest jednym z elementów budowy przekopu Mierzei Wiślanej. To w tym ogromnym „zbiorniku” zmieścić się ma urobek z budowy kanału. Wyspa Estyjska – tak nazwali ją Internauci – powstaje na wysokości miejscowości Przebrno. 📢 Samochody, domy, mieszkania. Komornicy z Pomorza zapraszają na aukcje! Samochody, domy, mieszkania, budynki przemysłowe. To można znaleźć na aukcjach komorniczych na Pomorzu! Licytacje u komorników to czasami spora gratka, bo sprzedawane rzeczy są w naprawdę atrakcyjnych cenach. Często dużo niższych niż te rynkowe! Co konkretnie znajdziemy na aukcjach komorniczych w województwie pomorskim? Sprawdźcie w galerii! 📢 Okazje na aukcjach u komorników! Mieszkania i domy z Pomorza do wylicytowania Szukacie taniego domu lub mieszkania? Zajrzyjcie na aukcje organizowane przez komorników! Bywa, że niektóre z nich wymagają gruntownego remontu, stąd cena wywoławcza może być bardzo niska. Zobaczcie, jakie lokale, kiedy i gdzie, będą w najbliższym czasie licytowane na Pomorzu. Zdjęcia i informacje pochodzą ze strony internetowej Krajowej Rady Komorniczej.