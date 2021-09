Prasówka 1.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Tyle dostaniesz na rękę w ramach emerytur bez podatku 2022. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem zostaną zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Zobacz horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na dziś? Sprawdź, co według horoskopu może się wydarzyć w czwartek 2.09.2021. Czy będzie to coś złego? Przeczytaj Poznaj horoskop na dziś (czwartek, 2.09.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.