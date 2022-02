Prasówka 1.02.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Ostatnie publikacje Roksany Węgiel wywołały niemałe zamieszanie w internecie. Piosenkarka ma 17 lat i już dawno skończyła szkołę podstawową. To chyba oczywiste, że wygląd zwyciężczyni The Voice Kids się zmienia. Jednak internauci zarzucają gwieździe zbyt „wulgarne” stylizacje. Często też, mają pretensje o zbyt „kontrowersyjne” teksty piosenek.

Lechia Gdańsk sprzedawała piłkarzy zarabiając na transferach niezłe pieniądze. Ostatnim sprzedanym piłkarzem jest Mateusz Żukowski do Glasgow Rangers. Ile gdański klub zarobił na tym transferze i na które miejsce w tej klasyfikacji wskoczył Mateusz Żukowski? Kogo Lechia sprzedała najdrożej w historii klubu? Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem.

Kto jest obecnie najdroższym piłkarzem Lechii Gdańsk? Prezentujemy ranking zgodnie z najnowszymi wycenami portalu transfermarkt.de, który na koniec roku przeprowadził aktualizację wycen. Niektórzy piłkarze mieli bardzo udaną jesień i to od razu widać we wzroście ich wartości. Sprawdźcie aktualne ceny piłkarzy Lechii Gdańsk i kto jest obecnie najwięcej warty. Kto jest nowym liderem po odejściu Mateusza Żukowskiego? Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem.