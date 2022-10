Prapremiera "Koło sprawy Bożej" (14.10.2022) w Starej Aptece Teatru Wybrzeża, Gdańsk. Rozmawiamy z Radkiem Stępniem, reżyserem spektaklu

Szuka pan zawsze tematów, które w jakiś sposób korespondują z tym, co się dzieje aktualnie. Tak, ale nie zależy mi na tworzeniu jasnej, oczywistej paraleli. Staram się nie robić teatru wprost, interwencyjnego. Nie taka jest dla mnie misja teatru. To nie powinno być nauczaniem jak z ambony, tylko coś, co sprawi, że kiedy widz wróci do domu, zacznie myśleć nad tym zobaczył.

Na scenie pojawią się Goszczyński, Mickiewicz, Słowacki...

Ale nie jest to inscenizacja żadnego dramatu romantycznego, tylko tekst pisany na konkretnych aktorów i konkretne czasy. Więc jest to na dobrą sprawę dramat współczesny, osadzony w realiach historycznych.

Dla kogo przeznaczony jest ten spektakl?

Wydaje mi się, że jego widownią będzie widz niezmanipulowany, czyli albo piętnastolatek w okresie buntu przeciwko temu, co mówi polonistka na lekcji, albo ktoś, kto przez to wszystko przeszedł i już z tego wyszedł. Ten spektakl nie będzie przydatną powtórką do matury, czy czymś podobnym. Jestem synem polonistki, więc dosyć długo mam do czynienia zarówno z dziełami romantycznymi, jaki i szkolnym, programowym ich traktowaniem. Romantyczni poeci i ich twórczość, to nie są to świętości, które trzeba przyjąć bez zastrzeżeń. Przy żadnej innej epoce, przy żadnej innej materii literackiej nie dostrzegłem większej rozbieżności niż przy romantyzmie. Rozbieżności pomiędzy tym, co jest napisane, a tym, jak to należy czytać. To jest coś, z czym chcę walczyć.