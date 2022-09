Praktyka marynarska w drodze do Anglii. ORP Iskra w Plymouth oddała cześć bohaterom. Zobacz, jak polska barkentyna prezentuje się na morzu! Kamil Kusier

Od 16 lipca do 12 września 2022 roku trwały praktyki marynarskie podchorążych Akademii Marynarki Wojennej na ORP "Iskrze". "Dziennik Bałtycki" uczestniczył w powrocie polskiej barkentyny do macierzystego portu na Zatoce Gdańskiej. Jak żaglowiec szkoleniowy Marynarki Wojennej prezentuje się na morzu? Dlaczego rejs odbył się właśnie do angielskiego Plymouth? Zobacz wyjątkowe ujęcia polskiego okrętu, który jako pierwszy pod biało-czerwoną banderą opłynął kulę ziemską.