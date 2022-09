Pracownicy XIX LO we Wrzeszczu czekają od lat na zwrot skradzionych im pieniędzy. Co na to miasto?

Pracownicy XIX LO w Gdańsku od lat czekają na zwrot pieniędzy. Jaka jest odpowiedź miasta?

Przypomnijmy, że według Piotra Kowalczuka, ówczesnego wiceprezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, wykrycie procederu prowadzonego przez księgową było zasługą zmian organizacyjnych przeprowadzonych jesienią br. przez miasto. Wcześniej księgowe miały samodzielne stanowiska w szkołach, co w przypadku niewłaściwego nadzoru mogło prowadzić do nadużyć.

Tak stało się w XIX LO we Wrzeszczu. Wicedyrektor szkoły do tego stopnia ufała księgowej, że powierzyła jej swój kod potwierdzający do podpisywania przelewów, choć jest to niedopuszczalne. Od września 2016 księgowe przeniesione zostały ze szkół do nowo utworzonego Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, gdzie rygorystyczny nadzór pozwala na szybkie wychwycenie podejrzanych przelewów.

W tym zakresie zapadł wyrok, a nawet winna tego procederu przed sądem zobowiązała się zwrócić zdefraudowane pieniądze co do złotówki.